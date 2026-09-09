In modo maldestro e improvviso, OpenAI ha trasformato in realtà una delle più grandi paure degli esperti di sicurezza. Un modello AI ha agito in totale autonomia, violando i sistemi della startup Hugging Face, in quello che la compagnia di Altman ha definito “un caso cyber senza precedenti”.
L'analisi
L’AI non sfugge all’uomo, si fa più capace. Cosa ci insegna il caso OpenAI-Hugging Face
Si è acceso il dibattito nella comunità degli esperti di intelligenza artificiale circa la capacità di questo modelli di colpire obiettivi sensibili in totale autonomia. Quanto c’è di vero e, soprattutto, come regolamentare l’autonomia degli agenti AI
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