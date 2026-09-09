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L’AI non sfugge all’uomo, si fa più capace. Cosa ci insegna il caso OpenAI-Hugging Face

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Si è acceso il dibattito nella comunità degli esperti di intelligenza artificiale circa la capacità di questo modelli di colpire obiettivi sensibili in totale autonomia. Quanto c’è di vero e, soprattutto, come regolamentare l’autonomia degli agenti AI

Pubblicato il 9 set 2026
Agentic AI; Attacco ad Hugging Face: gli Agent AI diventano parte attiva della catena offensiva, come proteggersi
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In modo maldestro e improvviso, OpenAI ha trasformato in realtà una delle più grandi paure degli esperti di sicurezza. Un modello AI ha agito in totale autonomia, violando i sistemi della startup Hugging Face, in quello che la compagnia di Altman ha definito “un caso cyber senza precedenti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Chiara Crescenzi
Giornalista

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