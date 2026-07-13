Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

NEWS

VPN veloce: con NordVPN 75% di sconto e 3 mesi extra

Home Cultura cyber
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

La nuova promozione NordVPN consente di ottenere una VPN veloce con uno sconto fino al 75% e 3 mesi extra inclusi sui piani biennali. L’offerta comprende anche strumenti avanzati per la sicurezza digitale, come antivirus, protezione anti-phishing, password manager e cloud crittografato, con garanzia di rimborso di 30 giorni

Pubblicato il 13 lug 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

vpn-siti-bloccati-offerta-nordvpn-75-per-cento-di-sconto-3-mesi-extra
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

VPN veloce con NordVPN in 3 punti chiave

  • NordVPN offre fino al 75% di sconto sui piani biennali, con tre mesi extra e garanzia di rimborso 30 giorni; prezzi da 3,49€/mese.
  • Più di una VPN: protezione della connessione con antivirus di nuova generazione, blocco pubblicità e tracker, e difesa contro anti-phishing e malware.
  • Funzionalità avanzate nei piani Completo e Ultimate Max: Dark Web Monitor Pro, password manager, cloud crittografato 1 TB; Ultimate Max include IP dedicato e Assicurazione Cyber fino a 5.000€.
Riassunto generato con AI

La nuova promozione di NordVPN è imperdibile, fino al 75% di sconto sui piani di due anni, aggiungendo anche tre mesi extra senza costi aggiuntivi e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Le prestazioni di NordVPN sono basate su NordLynx (derivazione di WireGuard) si attestano generalmente su medie di mercato elevate, spesso superiori ai 600-800 Mbps laddove la connessione originaria dell’utente lo consenta.

L’offerta riguarda diversi livelli di abbonamento e permette di utilizzare NordVPN non solo per proteggere la connessione internet, ma anche per rafforzare la sicurezza digitale con antivirus contro malware, phishing e strumenti per prevenire furti di identità.

Richiedi NordVPN, la VPN veloce e in sconto del 75%

Quanto costa l’offerta NordVPN per avere una VPN veloce

La promozione di NordVPN interessa soprattutto i piani biennali, dove il risparmio raggiunge il 75% sul piano Completo. Il prezzo di ingresso parte da 3,49 euro al mese per il piano Base, mentre il piano Completo costa 4,49 euro al mese e Ultimate Max 8,49 euro al mese. Tutti includono tre mesi aggiuntivi e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Piano (2 anni + 3 mesi)Prezzo mensilePrezzo inizialeScontoFunzionalità principali
Base3,49 €94,23 € per 27 mesi69%VPN sicura e veloce
Completo4,49 €121,23 € per 27 mesi75%VPN, monitoraggio dati, antivirus, password manager, cloud da 1 TB
Ultimate Max8,49 €229,23 € per 27 mesi69%Tutte le funzioni del Completo, IP dedicato, protezione dalle truffe telefoniche e Assicurazione Cyber fino a 5.000 €

Cosa offre NordVPN oltre alla VPN veloce

L’offerta non si limita alla protezione della connessione. NordVPN integra un ecosistema di strumenti progettati per aumentare la sicurezza durante la navigazione quotidiana.

Antivirus, anti-phishing e protezione della navigazione

L’app include un antivirus di nuova generazione capace di analizzare i download, bloccare malware, identificare siti fraudolenti e impedire il caricamento di pagine potenzialmente pericolose. Sono presenti anche il blocco di pubblicità e tracker e la protezione contro il phishing.

Monitoraggio delle credenziali e password manager

I piani Completo e Ultimate Max aggiungono il monitoraggio di indirizzi email, numeri di telefono, carte di credito e documenti d’identità attraverso Dark Web Monitor Pro. Lo stesso pacchetto comprende anche un password manager multipiattaforma e un servizio cloud crittografato con 1 TB di spazio.

Le funzionalità esclusive di Ultimate Max

Il piano Ultimate Max amplia ulteriormente la protezione. Include un IP dedicato, il rilevamento delle truffe telefoniche, l’identificazione del chiamante e un’Assicurazione Cyber che prevede una copertura fino a 5.000 euro per il recupero delle perdite derivanti da truffe informatiche e per i costi legati al furto d’identità, nei Paesi in cui il servizio è disponibile.

Perché la promozione di NordVPN è interessante

Il piano Completo rappresenta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Con uno sconto del 75%, abbina una VPN ad alte prestazioni a strumenti normalmente acquistabili separatamente, come antivirus, password manager e archiviazione cloud crittografata.

La presenza della garanzia di rimborso di 30 giorni consente inoltre di provare il servizio senza assumere un rischio economico immediato.

Richiedi NordVPN, la VPN veloce e in sconto del 75%
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Come mettere navigazione in incognito sul browser

  • LA GUIDA

    Come mettere navigazione in incognito nel browser

    22 Ott 2025

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Microsoft 365 e protezione dati, cosa possono imparare le aziende dal caso della Commissione europea

  • Garante europeo

    Microsoft 365 e protezione dati: 5 lezioni per le aziende sul caso della Commissione europea

    31 Lug 2025

    di Rosario Palumbo

    Condividi
  • Phishing-as-a-Service (PhaaS): ora si integra con l'AI

  • INTELLIGENZA ARTIFICIALE

    Phishing-as-a-Service (PhaaS): ora si integra con l'AI

    17 Lug 2025

    di Luisa Franchina e Tommaso Diddi

    Condividi
  • Prenotare voli con una VPN per ottenere prezzi più bassi; Piste di decollo e firewall: perché la cyber security aeroportuale è importante

  • LA GUIDA

    Caccia al biglietto aereo: ecco come prenotare voli con una VPN e ottenere il prezzo più basso

    16 Ott 2025

    di redazione affiliazioni Nextwork360

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x