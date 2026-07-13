La nuova promozione di NordVPN è imperdibile, fino al 75% di sconto sui piani di due anni, aggiungendo anche tre mesi extra senza costi aggiuntivi e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Le prestazioni di NordVPN sono basate su NordLynx (derivazione di WireGuard) si attestano generalmente su medie di mercato elevate, spesso superiori ai 600-800 Mbps laddove la connessione originaria dell’utente lo consenta.

L’offerta riguarda diversi livelli di abbonamento e permette di utilizzare NordVPN non solo per proteggere la connessione internet, ma anche per rafforzare la sicurezza digitale con antivirus contro malware, phishing e strumenti per prevenire furti di identità.

Quanto costa l’offerta NordVPN per avere una VPN veloce

La promozione di NordVPN interessa soprattutto i piani biennali, dove il risparmio raggiunge il 75% sul piano Completo. Il prezzo di ingresso parte da 3,49 euro al mese per il piano Base, mentre il piano Completo costa 4,49 euro al mese e Ultimate Max 8,49 euro al mese. Tutti includono tre mesi aggiuntivi e la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Piano (2 anni + 3 mesi) Prezzo mensile Prezzo iniziale Sconto Funzionalità principali Base 3,49 € 94,23 € per 27 mesi 69% VPN sicura e veloce Completo 4,49 € 121,23 € per 27 mesi 75% VPN, monitoraggio dati, antivirus, password manager, cloud da 1 TB Ultimate Max 8,49 € 229,23 € per 27 mesi 69% Tutte le funzioni del Completo, IP dedicato, protezione dalle truffe telefoniche e Assicurazione Cyber fino a 5.000 €

Cosa offre NordVPN oltre alla VPN veloce

L’offerta non si limita alla protezione della connessione. NordVPN integra un ecosistema di strumenti progettati per aumentare la sicurezza durante la navigazione quotidiana.

Antivirus, anti-phishing e protezione della navigazione

L’app include un antivirus di nuova generazione capace di analizzare i download, bloccare malware, identificare siti fraudolenti e impedire il caricamento di pagine potenzialmente pericolose. Sono presenti anche il blocco di pubblicità e tracker e la protezione contro il phishing.

Monitoraggio delle credenziali e password manager

I piani Completo e Ultimate Max aggiungono il monitoraggio di indirizzi email, numeri di telefono, carte di credito e documenti d’identità attraverso Dark Web Monitor Pro. Lo stesso pacchetto comprende anche un password manager multipiattaforma e un servizio cloud crittografato con 1 TB di spazio.

Le funzionalità esclusive di Ultimate Max

Il piano Ultimate Max amplia ulteriormente la protezione. Include un IP dedicato, il rilevamento delle truffe telefoniche, l’identificazione del chiamante e un’Assicurazione Cyber che prevede una copertura fino a 5.000 euro per il recupero delle perdite derivanti da truffe informatiche e per i costi legati al furto d’identità, nei Paesi in cui il servizio è disponibile.

Perché la promozione di NordVPN è interessante

Il piano Completo rappresenta l’offerta economicamente più vantaggiosa. Con uno sconto del 75%, abbina una VPN ad alte prestazioni a strumenti normalmente acquistabili separatamente, come antivirus, password manager e archiviazione cloud crittografata.

La presenza della garanzia di rimborso di 30 giorni consente inoltre di provare il servizio senza assumere un rischio economico immediato.