La nuova offerta Surfshark porta a 2,49 euro al mese un pacchetto che combina VPN con antivirus e protezione per dispositivi illimitati. La promozione parte da un prezzo originale di 5,66 euro mensili e aggiunge tre mesi extra.
Surfshark integra inoltre strumenti contro malware, spam, annunci e tracker e prevede una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.
La proposta di Surfshark punta quindi a concentrare in un singolo abbonamento diverse funzioni di sicurezza per endpoint personali e familiari.
Indice degli argomenti
VPN e antivirus: cosa comprende il pacchetto di Surfshark
Il valore dell’offerta di Surfshark deriva dalla combinazione di protezione della connessione e sicurezza del dispositivo. La VPN consente di proteggere la navigazione online, mentre l’antivirus interviene contro diverse categorie di minacce.
La piattaforma dichiara oltre 4.500 server basati su sola RAM, distribuiti in 100 Paesi. La velocità indicata nel confronto disponibile sul sito raggiunge 1.615 Mbps. Il dato deriva da un confronto basato su TechRadar.
Come funzionano la protezione antimalware e il blocco delle minacce
Surfshark Antivirus protegge dispositivi e file da virus, malware, ransomware e spyware. La protezione viene indicata come attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Il pacchetto integra anche CleanWeb, lo strumento dedicato al blocco di annunci, tracker e pop-up relativi al consenso dei cookie.
Alternative ID permette invece di creare un’identità online alternativa e un indirizzo email proxy.
L’offerta è valida su dispositivi illimitati e include strumenti per la privacy
Uno degli elementi più rilevanti sul piano economico di Surfshark è l’assenza di un limite al numero di dispositivi collegabili. Un singolo account può quindi coprire smartphone, computer e altri dispositivi utilizzati contemporaneamente.
Il pacchetto comprende inoltre Alert, che segnala l’esposizione online di email, documenti d’identità, carte di credito e altri dati personali. Search consente di effettuare ricerche senza pubblicità e senza lasciare tracce digitali.
|Piano/proposta
|Prezzo mensile
|Elementi indicati
|Starter
|Da 2,49 €
|VPN, Alternative ID, CleanWeb, Antivirus, Alert, Search
|One
|Da 2,99 €
|VPN, Alternative ID, CleanWeb, Antivirus, Alert, Search
|One+
|Da 4,49 €
|VPN, Alternative ID, CleanWeb, Antivirus, Alert, Search
L’offerta principale consente quindi di dimezzare circa il prezzo mensile rispetto al riferimento originale.
Restano inclusi tre mesi extra e 30 giorni per chiedere il rimborso.
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