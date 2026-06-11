Chi è alla ricerca di uno spazio cloud gratis per archiviare documenti, foto e file personali può valutare l’offerta di pCloud, servizio di cloud storage che consente di iniziare con fino a 20 GB senza alcun costo.

La proposta di pCloud è disponibile per i nuovi utenti che si registrano gratuitamente alla piattaforma. Si tratta di un’opportunità per testare tutte le principali funzionalità del servizio pCloud prima di valutare eventuali upgrade ai piani Premium.

Come ottenere i 20 GB di spazio cloud gratis con pCloud

L’accesso all’offerta di pCloud è semplice. È sufficiente creare un account gratuito inserendo il proprio indirizzo email oppure utilizzando uno dei metodi di accesso supportati dalla piattaforma.

Una volta completata la registrazione, gli utenti possono iniziare a caricare e gestire file direttamente nel cloud, accedendo ai contenuti da computer, smartphone e tablet. L’obiettivo di pCloud è offrire una soluzione di archiviazione accessibile e utilizzabile su qualsiasi dispositivo, garantendo la sincronizzazione dei dati tra le diverse piattaforme.

Le funzionalità incluse nel piano gratuito

Il piano gratuito non si limita al semplice spazio di archiviazione. Gli utenti possono infatti accedere a numerose funzioni normalmente richieste da chi utilizza servizi cloud per lavoro o per uso personale.

Tra le principali caratteristiche troviamo:

Condivisione di file tramite link e cartelle condivise;

Accesso multi-dispositivo;

Sincronizzazione automatica dei contenuti;

Riproduzione di file audio e video direttamente nel cloud;

Gestione avanzata di foto e immagini;

Backup di servizi esterni come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Facebook e Google Photos.

Sicurezza e privacy: le garanzie di pCloud per i clienti

Uno degli aspetti più rilevanti dell’offerta riguarda la protezione dei dati. pCloud evidenzia infatti che i file vengono archiviati in Europa, in un contesto normativo caratterizzato da regole particolarmente rigorose in materia di privacy.

Per la trasmissione dei dati viene utilizzato il protocollo TLS/SSL, mentre i contenuti sono protetti tramite crittografia AES a 256 bit. L’azienda sottolinea inoltre l’utilizzo di data center certificati e sistemi di sicurezza progettati per garantire la massima protezione delle informazioni archiviate.

Quanto costano i piani Premium di pCloud

Chi necessita di più spazio rispetto ai 20 GB gratuiti può scegliere tra diversi piani a pagamento.

Piani mensili

I piani mensili partono da 4.99 euro al mese per arrivare a 29.99 euro al mese:

Piano Spazio di archiviazione Prezzo Premium 500 GB 500 GB 4,99 euro/mese Premium Plus 2 TB 2 TB 9,99 euro/mese Ultra 10 TB 10 TB 29,99 euro/mese

Piani annuali pCloud

Chi sceglie un piano annuale, può contare su uno sconto sulla tariffa mensile, partendo da 49.00 euro all’anno:

Piano Spazio di archiviazione Prezzo Premium 500 GB 500 GB 49,99 euro/anno Premium Plus 2 TB 2 TB 99,99 euro/anno Ultra 10 TB 10 TB 299,99 euro/anno

Piani Lifetime pCloud

I piani Lifetime, cioè per sempre, sono dedicati a chi cerca una protezione più duratura a prezzi competitivi:

Piano Spazio di archiviazione Prezzo una tantum Premium 500 GB 500 GB 199 euro Premium Plus 2 TB 2 TB 399 euro Ultra 10 TB 10 TB 1.190 euro

Tutti i piani includono:

traffico condiviso dedicato

sincronizzazione automatica

recupero delle versioni precedenti dei file

strumenti avanzati per la collaborazione

Inoltre è prevista una garanzia di rimborso entro 14 giorni dall’acquisto.