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pCloud, nell’ambito del cloud storage, consente la gestione di ingenti volumi di dati senza gravare sulle unità SSD locali.

Si posiziona come un player distintivo, facendo leva sulla giurisdizione svizzera (nota per le rigide leggi sulla protezione dei dati) e su un modello di business che sfida i giganti del settore attraverso la disintermediazione dei canoni ricorrenti.

Grazie a pCloud si riduce la necessità di investimenti ricorrenti in hardware ad alta capacità, migliorando l’efficienza operativa su macchine con storage limitato.

Funzionalità principali di pCloud per la gestione quotidiana dei dati

pCloud 4.8 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 4,99 € al mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 37% Vedi l’offerta

Le funzionalità di pCloud per la gestione quotidiana non si limitano al semplice cloud storage, ma offrono un sistema di Governance del dato completo. L’integrazione tra il ripristino delle versioni e la personalizzazione dei link di condivisione assicura che l’utente mantenga il controllo totale sul ciclo di vita dell’informazione, dalla creazione alla distribuzione.

pCloud: continuità operativa e resilienza, versioning e rewind

Sotto il profilo della cybersecurity, pCloud funge da presidio contro la perdita di asset informativi, grazie a strumenti di ripristino che agiscono come una polizza assicurativa contro errori umani o attacchi malware:

Business Continuity: il sistema di File Versioning (cronologia delle versioni fino a 15 giorni per la versione free, 30 giorni per premium e 365 giorni per tutte le altre versioni) e la funzione Rewind consentono il ripristino dei dati a uno stato temporale precedente, garantendo una difesa efficace contro attacchi di tipo Ransomware o errori umani.

il sistema di (cronologia delle versioni fino a 15 giorni per la versione free, 30 giorni per premium e 365 giorni per tutte le altre versioni) e la funzione consentono il ripristino dei dati a uno stato temporale precedente, garantendo una difesa efficace contro attacchi di tipo Ransomware o errori umani. Compliance e cifratura: l’impiego di protocolli TLS/SSL per il transito e AES 256-bit per l’archiviazione assicura la riservatezza delle transazioni. La giurisdizione svizzera fornisce un ulteriore livello di protezione legale contro l’intrusività normativa estera (come il Cloud Act USA).

pCloud: logistica dei dati e archiviazione intelligente

L’integrazione hardware-software facilita l’accesso e l’organizzazione dei contenuti senza gravare sulle risorse locali:

Sincronizzazione selettiva: permette di definire quali cartelle debbano risiedere fisicamente sul dispositivo (modalità offline) e quali debbano essere accessibili solo tramite il disco virtuale, massimizzando lo spazio disponibile sull’SSD.

permette di definire quali cartelle debbano risiedere fisicamente sul dispositivo (modalità offline) e quali debbano essere accessibili solo tramite il disco virtuale, massimizzando lo spazio disponibile sull’SSD. Remote upload: funzionalità avanzata che consente di importare file direttamente nel cloud tramite un URL, bypassando il download sul computer locale. Questo riduce il consumo di banda e accelera il trasferimento di asset pesanti prelevati dal web.

funzionalità avanzata che consente di importare file direttamente nel cloud tramite un URL, bypassando il download sul computer locale. Questo riduce il consumo di banda e accelera il trasferimento di asset pesanti prelevati dal web. Filtri e ricerca rapida: il sistema indicizza automaticamente i contenuti per tipologia (documenti, immagini, video, audio), permettendo un recupero immediato dei file tramite metadati e nomi, essenziale per la produttività quotidiana.

pCloud: distribuzione e branding degli asset

La condivisione dei dati con pCloud è gestita tramite protocolli che elevano il profilo professionale e la sicurezza:

Branded links: i link di download possono essere personalizzati con logo aziendale, immagine di copertina e descrizioni testuali. Tale funzione trasforma un semplice trasferimento file in un punto di contatto marketing professionale.

i link di download possono essere personalizzati con logo aziendale, immagine di copertina e descrizioni testuali. Tale funzione trasforma un semplice trasferimento file in un punto di contatto marketing professionale. File requests: permette di ricevere documenti da utenti esterni direttamente in una cartella specifica del proprio account pCloud. Il mittente non necessita di un account, ma il processo avviene entro il perimetro di sicurezza del destinatario.

pCloud, gestione multimediale integrata

Per l’utente che gestisce quotidianamente file audio e video, pCloud funge sia da cloud storage sia da media server:

Streaming nativo: i lettori audio e video integrati permettono la fruizione dei contenuti direttamente dal cloud senza necessità di download preventivo, con supporto per playlist e anteprime di alta qualità.

i lettori audio e video integrati permettono la fruizione dei contenuti direttamente dal cloud senza necessità di download preventivo, con supporto per playlist e anteprime di alta qualità. Collaborazione immediata: dalla galleria cloud è possibile generare link di condivisione o invitare collaboratori a visualizzare singoli album, semplificando la distribuzione di contenuti pesanti (come video in 4K) che non potrebbero essere inviati tramite email.

Sicurezza e compliance di pCloud

L’infrastruttura di pCloud non si limita alla semplice archiviazione dei file(cloud storage), ma integra protocolli di sicurezza di grado bancario:

Cifratura dei dati: utilizza lo standard AES 256-bit per i file a riposo e il protocollo TLS/SSL per i dati in transito.

utilizza lo standard per i file a riposo e il protocollo per i dati in transito. Ridondanza geografica: ogni file viene replicato su 5 server differenti all’interno di data center certificati ISO 27001 e ISO 9001.

ogni file viene replicato su all’interno di data center certificati ISO 27001 e ISO 9001. Sovranità dei dati: gli utenti possono scegliere la residenza fisica dei file tra Europa (Lussemburgo) o USA , un asset fondamentale per la compliance al GDPR.

gli utenti possono scegliere la residenza fisica dei file tra o , un asset fondamentale per la compliance al GDPR. Zero-Knowledge (Opzionale): attraverso pCloud Encryption, l’azienda offre crittografia lato client, garantendo che nemmeno i fornitori del servizio possano accedere ai contenuti.

pCloud e l’indipendenza dalle alleanze di Intelligence

A differenza dei fornitori con sede negli Stati Uniti, nell’Unione Europea o nei Paesi del Commonwealth, la Svizzera non aderisce ai trattati di sorveglianza di massa noti come “Five Eyes”, “Nine Eyes” o “Fourteen Eyes”.

Questo isolamento legale garantisce che i dati degli utenti non siano soggetti a programmi di monitoraggio transnazionali o a scambi automatici di informazioni tra agenzie di intelligence straniere.

pCloud e rigore del quadro normativo (LPD e DPA)

La protezione dei dati in Svizzera è regolata dalla Legge Federale sulla Protezione dei Dati (LPD), una delle normative più restrittive a livello globale.

Tutela del soggetto: in Svizzera, il diritto alla privacy è considerato un diritto civile fondamentale. Qualsiasi richiesta di accesso ai dati da parte delle autorità deve essere validata da un tribunale svizzero e notificata all’interessato (salvo casi eccezionali legati a gravi reati penali).

in Svizzera, il diritto alla privacy è considerato un diritto civile fondamentale. Qualsiasi richiesta di accesso ai dati da parte delle autorità deve essere validata da un tribunale svizzero e notificata all’interessato (salvo casi eccezionali legati a gravi reati penali). Assenza di “Gag Orders”: contrariamente a quanto avviene negli USA con il Patriot Act o il Cloud Act, i fornitori svizzeri non possono essere legalmente obbligati a fornire dati in segreto senza che l’utente possa impugnare la decisione.

pCloud, certificazioni e infrastruttura europea

Nonostante l’indipendenza politica, pCloud garantisce la compliance internazionale operando in data center certificati ISO 27001 e ISO 9001. Gli utenti possono scegliere di allocare i propri server in Lussemburgo, beneficiando della doppia protezione: la solidità dell’infrastruttura UE conforme al GDPR e la protezione legale superiore della casa madre svizzera.

Piani e costi pCloud

pCloud 4.8 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 4,99 € al mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 37% Vedi l’offerta

L’offerta di pCloud per il 2026 è strutturata per coprire ogni tipologia di utenza, dal singolo privato alle grandi organizzazioni. I piani si distinguono principalmente per l’orizzonte temporale del pagamento: mensile, annuale, e Lifetime e per la destinazione d’uso: individuale, family e business.

Tutti i piani includono protocolli TLS/SSL, crittografia AES a 256 bit e la possibilità di backup da piattaforme terze (Google Drive, Dropbox, OneDrive).

Il modello Lifetime di pCloud: asset digitale di proprietà

Il modello Lifetime di pCloud rappresenta una rottura rispetto ai canoni del mercato SaaS (Software as a Service). Mentre la maggior parte dei competitor (come Google One, iCloud o Dropbox) adotta un modello a rendita basato su canoni ricorrenti, pCloud introduce il concetto di Asset digitale di proprietà.

Piani individuali pCloud: costi e caratteristiche tecniche

I piani individuali di pCloud sono dedicati al singolo utente e offrono la massima flessibilità di pagamento.

Taglio Storage Mensile Annuale Lifetime (a vita) Premium 500 GB €4,99 €49,99 €199 Premium Plus 2 TB €9,99 €99,99 €399 Ultra 10 TB €29,99 €299,99 €1.190

pCloud piani Family: costi e caratteristiche tecniche

I piani pCloud Family sono progettati per nuclei fino a 5 utenti, questi piani sono disponibili esclusivamente in modalità Lifetime. Ogni membro riceve uno spazio privato e indipendente.

Family 2 TB: €595 (una tantum).

(una tantum). Family 10 TB: €1.499 (una tantum).

Il piano di cloud storage da 10 TB è il più efficiente in termini di costo per utente, con un risparmio del 33% rispetto all’acquisto di licenze singole.

pCloud piani Business: costi e caratteristiche tecniche

Per le aziende, pCloud adotta un modello SaaS a canone ricorrente (OpEx) che include strumenti di amministrazione avanzati e crittografia lato client integrata.

Business: €9,99/mese per utente (minimo 3 utenti). Include 1 TB per utente.

per utente (minimo 3 utenti). Include 1 TB per utente. Business Pro: €14,98/mese per utente. Include 2 TB per utente, assistenza prioritaria e log di audit avanzati.

Funzionalità pCloud free e per le aziende

Branding: possibilità di personalizzare i link di download con il logo e i colori aziendali, migliorando l’immagine professionale verso i clienti. I piani Premium plans ne hanno disponibili quanto i piani Business. Il piano Free ha una opzione branding.

possibilità di personalizzare i link di download con il logo e i colori aziendali, migliorando l’immagine professionale verso i clienti. I piani Premium plans ne hanno disponibili quanto i piani Business. Il piano Free ha una opzione branding. pCloud Encryption incluso: a differenza dei piani personali (dove spesso è un add-on a pagamento), qui la cifratura lato client è integrata per garantire la massima riservatezza dei segreti industriali.

a differenza dei piani personali (dove spesso è un add-on a pagamento), qui la cifratura lato client è integrata per garantire la massima riservatezza dei segreti industriali. Gestione permessi: controllo granulare degli accessi, creazione di Team e commenti sui file per il workflow collaborativo.

controllo granulare degli accessi, creazione di Team e commenti sui file per il workflow collaborativo. Extended versioning: recupero dei file fino a 180 giorni (fondamentale in caso di attacchi Ransomware che criptano i dati locali).

pCloud piano Free (entry level) gratuito: caratteristiche tecniche

Basic: fino a 10 GB gratuiti per sempre, ideali per testare l’interfaccia e la velocità di sincronizzazione prima di un eventuale upgrade.

Funzionalità di Audit Logging (registrazione degli eventi), disponibile esclusivamente nei piani pCloud Business

I Log di pCloud non sono semplici file di testo, ma uno strumento di compliance e sicurezza che permette al responsabile IT o al titolare dell’azienda di:

Tracciabilità del dato: verificare chi ha effettuato l’accesso a un determinato file, chi lo ha modificato, rinominato o eliminato.

verificare chi ha effettuato l’accesso a un determinato file, chi lo ha modificato, rinominato o eliminato. Monitoraggio delle condivisioni: controllare quali link sono stati generati e verso quali destinatari esterni, prevenendo potenziali fughe di dati (Data Leakage).

controllare quali link sono stati generati e verso quali destinatari esterni, prevenendo potenziali fughe di dati (Data Leakage). Gestione dei permessi: seguire i cambiamenti nei privilegi di accesso all’interno delle cartelle condivise del team.

seguire i cambiamenti nei privilegi di accesso all’interno delle cartelle condivise del team. Analisi forense: Iin caso di errore umano o violazione, i log permettono di ricostruire l’esatta cronologia degli eventi per identificare l’origine del problema.

Questa funzione è un potente discriminante tra l’uso domestico e quello professionale:

Piani Individuali/Family: non dispongono di questa scheda; la gestione è semplificata e focalizzata sulla privacy del singolo. Piani Business: la presenza dei Log è fondamentale per le aziende che devono rispettare normative come il GDPR, dove la rendicontazione delle attività sui dati personali è un requisito di legge.

pCloud e componenti Add-on (opzionali)

Esistono funzionalità specifiche in pCloud che possono essere aggiunte ai piani Individuali e Family se non già incluse:

pCloud Encryption: crittografia zero-knowledge lato client (€4,99/mese o circa €150 Lifetime).

crittografia zero-knowledge lato client (€4,99/mese o circa €150 Lifetime). Extended File History: per estendere il recupero dei file fino a 1 anno (circa €39/anno).

Sintesi per la scelta: se la priorità è l’abbattimento dei costi fissi, il piano Lifetime Individuale da 2 TB o il Family da 10 TB rappresentano gli investimenti con il ROI più elevato, ammortizzandosi in meno di 4 anni.

Pcloud Drive e App MobilepCloud: cosa sono, caratteristiche tecniche

pCloud 4.8 ⚡ Velocità upload: Molto veloce 🔄️ Accesso ai file offline: ✔️ 💰 Costo: da 4,99 € al mese 📱 Mobile: Android, iOS 💻 Desktop: Windows, Linux, macOS 🔐 Sicurezza: TLS/SSL 256-AES 🧑‍💻 Facilità di utilizzo: Molto facile 🔥 Offerte attive: SCONTO fino al 37% Vedi l’offerta

Per comprendere appieno l’ecosistema di cloud storage di pCloud, è necessario distinguere tra l’infrastruttura per computer pCloud Drive e quella per dispositivi mobili App Mobile.

Sebbene condividano lo stesso archivio cloud, operano con tecnologie e logiche di gestione del dato differenti.

pCloud Drive, a cosa serve la soluzione Desktop

Il pCloud Drive è un software per Windows, macOS e Linux che implementa la tecnologia del Virtual Drive:

Architettura virtuale: a differenza di altri servizi, non crea una cartella locale che occupa spazio sul disco. Utilizza un driver di sistema (come ELDOS CBFS su Windows o FUSE su macOS/Linux) per montare un’unità disco virtuale (es. Disco P: ).

a differenza di altri servizi, non crea una cartella locale che occupa spazio sul disco. Utilizza un driver di sistema (come ELDOS CBFS su Windows o FUSE su macOS/Linux) per montare un’unità disco virtuale (es. ). Streaming del dato: i file non sono fisicamente sul nostro PC. Quando si apre un documento, il software ne scarica solo i frammenti necessari in una cache locale temporanea . Una volta chiuso, il file “torna” nel cloud, liberando spazio.

i file non sono fisicamente sul nostro PC. Quando si apre un documento, il software ne scarica solo i frammenti necessari in una . Una volta chiuso, il file “torna” nel cloud, liberando spazio. Sincronizzazione bidirezionale (Sync): permette di legare cartelle fisiche del PC al cloud. Ogni modifica locale viene replicata online e viceversa.

permette di legare cartelle fisiche del PC al cloud. Ogni modifica locale viene replicata online e viceversa. LAN Sync: se due computer nella stessa rete locale hanno pCloud Drive attivo, si scambiano i file direttamente tra loro alla velocità della rete LAN, senza passare dai server internet.

App Mobile pCloud su iOS e Android

L’app mobile di pCoud funge da terminale di accesso e da sistema di backup passivo.

Automatic Upload (caricamento automatico): è il cuore dell’app mobile. Una volta attivato, monitora il rullino fotografico e carica ogni nuova foto/video in tempo reale. È un backup unidirezionale : se si cancelli una foto dal telefono per liberare spazio, la copia su pCloud rimane al sicuro.

è il cuore dell’app mobile. Una volta attivato, monitora il rullino fotografico e carica ogni nuova foto/video in tempo reale. È un backup : se si cancelli una foto dal telefono per liberare spazio, la copia su pCloud rimane al sicuro. Streaming multimediale nativo: l’app include un lettore audio/video avanzato che decodifica i file direttamente dal cloud, supportando playlist e riproduzione in background (ideale per trasformare pCloud in un servizio di musica personale).

l’app include un lettore audio/video avanzato che decodifica i file direttamente dal cloud, supportando playlist e riproduzione in background (ideale per trasformare pCloud in un servizio di musica personale). Gestione cache e preferiti: si possono contrassegnare file come “Preferiti” per forzarne il download sul telefono e renderli accessibili offline .

si possono contrassegnare file come “Preferiti” per forzarne il download sul telefono e renderli accessibili . Protezione biometrica: supporta l’integrazione con FaceID, TouchID o impronta digitale per bloccare l’accesso all’intera libreria cloud dal telefono.

In termini di Business Continuity, il pCloud Drive è lo strumento per la produttività pesante (editing video, documenti, backup di sistema), mentre l’App Mobile è il guardiano del patrimonio multimediale (foto e video). Entrambi convergono in un unico archivio, garantendo che un file caricato dal telefono sia istantaneamente visibile nel “Disco P:” del computer.

Sicurezza avanzata con la crittografia lato client: pCloud Encryption

pCloud Encryption non è un’esclusiva di una singola piattaforma, ma è una funzionalità trasversale integrata nell’intero ecosistema: appartiene sia a pCloud Drive (Desktop) che all’App Mobile.

L’implementazione di pCloud Encryption trasforma il servizio da un semplice deposito cloud a un’infrastruttura di sicurezza di grado militare. Questo modulo è la risposta definitiva alla necessità di sovranità digitale, assicurando che il controllo sui propri file rimanga un diritto inalienabile e tecnicamente garantito.

pCloud: crittografia Client-Side Encryption

Il principio cardine di pCloud Encryption è la decentralizzazione della cifratura.

Processo: la trasformazione dei dati da testo in chiaro a codice cifrato avviene esclusivamente sul dispositivo dell’utente (PC, smartphone o tablet).

la trasformazione dei dati da testo in chiaro a codice cifrato avviene esclusivamente sul dispositivo dell’utente (PC, smartphone o tablet). Sicurezza nel transito: solo la versione già criptata viene inviata ai server. Ciò elimina la vulnerabilità insita nel trasferimento di dati leggibili, rendendo l’intercettazione dei pacchetti (attacchi Man-in-the-Middle) tecnicamente inutile per un eventuale attaccante.

pCloud: architettura Zero-Knowledge e crypto pass

L’aspetto più rilevante sotto il profilo del risk management è la gestione delle chiavi:

Proprietà esclusiva: la chiave di decrittazione, denominata Crypto Pass , viene generata dall’utente e non viene mai trasmessa o archiviata sui server di pCloud.

la chiave di decrittazione, denominata , viene generata dall’utente e non viene mai trasmessa o archiviata sui server di pCloud. Inaccessibilità provider: pCloud, come entità giuridica e tecnica, non possiede le chiavi per visualizzare i contenuti della cartella Crypto. In caso di ingiunzione legale o tentativo di accesso forzato ai server, i dati risulterebbero stringhe di bit indecifrabili.

pCloud, come entità giuridica e tecnica, non possiede le chiavi per visualizzare i contenuti della cartella Crypto. In caso di ingiunzione legale o tentativo di accesso forzato ai server, i dati risulterebbero stringhe di bit indecifrabili. Responsabilità dell’utente: questa architettura implica che, in caso di smarrimento del Crypto Pass, il recupero dei dati è matematicamente impossibile, poiché non esistono procedure di “reset password” per questo modulo specifico.

pCloud: cartelle criptate vs. standard

pCloud si distingue per un approccio di cloud storage ibrido unico nel mercato:

Cartella Crypto: un caveau digitale dedicato agli asset ad altissima sensibilità (segreti industriali, documenti finanziari). Qui, le funzionalità che richiedono la scansione dei file (come le anteprime delle immagini o lo streaming video) sono disabilitate per massimizzare la sicurezza.

un caveau digitale dedicato agli asset ad altissima sensibilità (segreti industriali, documenti finanziari). Qui, le funzionalità che richiedono la scansione dei file (come le anteprime delle immagini o lo streaming video) sono disabilitate per massimizzare la sicurezza. Archiviazione standard: per il resto dei file, pCloud mantiene la crittografia server-side, consentendo all’utente di beneficiare delle funzioni di indicizzazione e anteprima veloce.

pCloud: valutazione economica del modulo Encryption

Per gli utenti dei piani Individual e Family, pCloud Encryption è spesso offerto come componente add-on (acquistabile con licenza Lifetime o abbonamento), mentre è generalmente incluso nativamente nei piani pCloud Business.

Accessibilità e condivisione dei file su pCloud su diversi dispositivi

L’accessibilità di pCloud trasforma il dato da un elemento statico, vincolato a un hardware specifico, in un asset fluido e protetto. La capacità di passare da un desktop Linux a uno smartphone iOS mantenendo l’integrità del proprio spazio di lavoro rappresenta un vantaggio competitivo in termini di efficienza e sicurezza.

pCloud: ecosistema multi-piattaforma e sincronizzazione

pCloud assicura la continuità del flusso di lavoro eliminando le barriere tra sistemi operativi differenti. La sincronizzazione non è un semplice trasferimento, ma un allineamento logico dei dati:

Desktop (Windows, macOS, Linux): attraverso l’integrazione di pCloud Drive , il sistema crea un’unità virtuale che permette l’accesso ai file senza occupare storage fisico. Le modifiche apportate localmente vengono replicate sui server in tempo reale tramite protocolli crittografati.

attraverso l’integrazione di , il sistema crea un’unità virtuale che permette l’accesso ai file senza occupare storage fisico. Le modifiche apportate localmente vengono replicate sui server in tempo reale tramite protocolli crittografati. Mobile (iOS, Android): l’applicazione mobile funge da gateway per l’intero archivio cloud, permettendo l’accesso offline ai file preferiti e il caricamento automatico di contenuti multimediali.

l’applicazione mobile funge da gateway per l’intero archivio cloud, permettendo l’accesso offline ai file preferiti e il caricamento automatico di contenuti multimediali. Interfaccia Web: una piattaforma browser-based consente l’accesso ai dati da qualsiasi postazione pubblica o di terzi, offrendo funzionalità complete di gestione senza necessità di installazione software.

pCloud: protocolli di condivisione e collaborazione

La distribuzione dei file è governata da strumenti che bilanciano la velocità operativa con la sicurezza informatica:

Link di condivisione (Download Links): permettono di inviare file o cartelle a utenti esterni. Per garantire la protezione dei dati sensibili, pCloud consente di impostare password di accesso , date di scadenza e di monitorare le statistiche di download.

permettono di inviare file o cartelle a utenti esterni. Per garantire la protezione dei dati sensibili, pCloud consente di impostare , e di monitorare le statistiche di download. Cartelle condivise (Shared Folders): progettate per la collaborazione bidirezionale. Gli utenti invitati possono visualizzare o modificare i contenuti in base ai permessi granulari assegnati dall’amministratore, facilitando il lavoro di team in ambienti professionali.

progettate per la collaborazione bidirezionale. Gli utenti invitati possono visualizzare o modificare i contenuti in base ai permessi granulari assegnati dall’amministratore, facilitando il lavoro di team in ambienti professionali. Richieste file (Public Links): funzionalità di “logistica inversa” che consente di ricevere file da terzi direttamente nel proprio spazio cloud. Il mittente carica i documenti tramite una pagina web sicura, eliminando i limiti dimensionali tipici degli allegati email.

pCloud: backup e migrazione

pCloud funge da hub centrale per la protezione di dati residenti su altre piattaforme:

Backup da altri Cloud: il servizio permette l’importazione diretta di dati da Google Drive, Dropbox e OneDrive . Questa funzionalità è strategica per la centralizzazione degli asset informativi e per la creazione di una copia di sicurezza indipendente dai grandi provider statunitensi.

il servizio permette l’importazione diretta di dati da . Questa funzionalità è strategica per la centralizzazione degli asset informativi e per la creazione di una copia di sicurezza indipendente dai grandi provider statunitensi. Estensioni browser: componenti dedicati per Chrome, Firefox e Opera facilitano il salvataggio diretto di immagini e testi dal web verso l’archivio cloud, ottimizzando le procedure di ricerca e archiviazione quotidiana.

pCloud: gestione del traffico e performance

Sotto il profilo tecnico, l’accessibilità è supportata da una rete di server ottimizzata per l’alta velocità:

Dimensione file illimitata: a differenza di molti competitor, pCloud non impone limiti alla dimensione dei singoli file caricati, rendendolo lo strumento ideale per la gestione di dataset massivi o video in altissima risoluzione (8K).

a differenza di molti competitor, pCloud non impone limiti alla dimensione dei singoli file caricati, rendendolo lo strumento ideale per la gestione di dataset massivi o video in altissima risoluzione (8K). Velocità di trasferimento: il servizio non applica capping alla banda, permettendo di sfruttare l’intera capacità della connessione internet dell’utente, sia in upload che in download.

Compatibilità del software su Windows, macOS, Linux e smartphone

La capillarità della compatibilità di pCloud assicura che l’investimento (specialmente quello Lifetime) non sia vincolato a un singolo ecosistema hardware. Per un’azienda o un utente privato, questa agnosticismo tecnologico garantisce la Business Continuity anche in caso di migrazione tra sistemi operativi differenti, consolidando pCloud come uno standard di riferimento per lo storage sicuro.

pCloud e ambienti desktop: Windows, macOS e Linux

pCloud si distingue per un’integrazione profonda a livello di file system, grazie all’applicazione pCloud Drive.

Microsoft Windows: piena compatibilità con le versioni più recenti (Windows 7, 8, 10 e 11). Il software si integra nell’Esplora File come un’unità disco virtuale (solitamente P: ), supportando tutte le operazioni native di trascinamento e salvataggio diretto.

piena compatibilità con le versioni più recenti (Windows 7, 8, 10 e 11). Il software si integra nell’Esplora File come un’unità disco virtuale (solitamente ), supportando tutte le operazioni native di trascinamento e salvataggio diretto. Apple macOS: supporto completo per le architetture Intel e Apple Silicon (M1/M2/M3) . L’integrazione avviene tramite il sistema File Provider di Apple, garantendo stabilità e performance ottimizzate per il Finder. È disponibile anche l’estensione per il backup automatico delle librerie di Foto e documenti.

supporto completo per le architetture Intel e . L’integrazione avviene tramite il sistema File Provider di Apple, garantendo stabilità e performance ottimizzate per il Finder. È disponibile anche l’estensione per il backup automatico delle librerie di Foto e documenti. Linux: pCloud è uno dei pochi provider a offrire un supporto di alto livello per il mondo Open Source. Viene distribuito come AppImage (compatibile con le principali distribuzioni come Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux) e fornisce un’integrazione fluida con i file manager più diffusi (Nautilus, Dolphin, Nemo). È disponibile anche una versione per riga di comando (CLI), essenziale per server e utenti avanzati.

pCloud: ecosistema mobile: iOS e Android

L’accessibilità in mobilità su pCloud è garantita da applicazioni native che trasformano lo smartphone in un terminale di consultazione e backup attivo.

iOS (iPhone/iPad): l’app pCloud è ottimizzata per l’integrazione con l’app File di sistema. Supporta il caricamento automatico del rullino fotografico, lo streaming di file multimediali e la protezione biometrica tramite FaceID o TouchID .

l’app pCloud è ottimizzata per l’integrazione con l’app File di sistema. Supporta il caricamento automatico del rullino fotografico, lo streaming di file multimediali e la protezione biometrica tramite . Android: Compatibilità estesa a una vasta gamma di produttori e versioni del sistema operativo. Include funzionalità di gestione della cache per l’accesso offline e widget per il caricamento rapido di documenti e scansioni direttamente dalla fotocamera.

pCloud: estensioni browser e accesso web

Per i terminali che non consentono l’installazione di software locale (es. ChromeOS o postazioni temporanee), pCloud offre soluzioni basate su browser:

Web Platform: interfaccia completa raggiungibile da qualunque browser moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge) che permette la gestione totale dell’account, inclusi i link di condivisione e le impostazioni di sicurezza.

interfaccia completa raggiungibile da qualunque browser moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge) che permette la gestione totale dell’account, inclusi i link di condivisione e le impostazioni di sicurezza. pCloud Save: estensioni dedicate per i principali browser che permettono di salvare immagini, testi e file direttamente dal web nel proprio spazio cloud con un singolo clic destro.

pCloud: sincronizzazione Cross-Platform

La vera forza della compatibilità di pCloud risiede nella sincronizzazione intelligente:

Indipendenza dal File System: il software traduce correttamente i permessi e le strutture dei file tra i diversi sistemi (es. gestendo le discrepanze tra il sistema NTFS di Windows e l’APFS di Mac). LAN Sync: se più dispositivi sono connessi alla stessa rete locale, pCloud accelera il trasferimento dei dati scambiandoli direttamente tra i computer, riducendo l’impatto sulla banda internet esterna.

L’analisi complessiva di pCloud evidenzia un modello di business solido e un’infrastruttura tecnologica d’eccellenza, posizionando il provider svizzero come un punto di riferimento per la data sovereignty e l’efficienza dei costi nel panorama del cloud storage 2026.

Punti di forza di pCloud

Efficienza finanziaria: i piani Lifetime di pCloud offrono un ritorno sull’investimento (ROI) ineguagliabile, eliminando i costi fissi ricorrenti e proteggendo l’utente dall’inflazione dei canoni SaaS.

i piani di pCloud offrono un ritorno sull’investimento (ROI) ineguagliabile, eliminando i costi fissi ricorrenti e proteggendo l’utente dall’inflazione dei canoni SaaS. Sicurezza avanzata: l’architettura Zero-Knowledge (pCloud Encryption) garantisce la riservatezza assoluta, rendendo i dati inaccessibili persino al fornitore del servizio.

l’architettura (pCloud Encryption) garantisce la riservatezza assoluta, rendendo i dati inaccessibili persino al fornitore del servizio. Flessibilità infrastrutturale: l’integrazione di pCloud Drive permette un’espansione virtuale dell’hardware locale, ottimizzando le risorse di computer e dispositivi mobile.

l’integrazione di permette un’espansione virtuale dell’hardware locale, ottimizzando le risorse di computer e dispositivi mobile. Compliance europea: la possibilità di scegliere data center nel Lussemburgo garantisce il pieno rispetto del GDPR.

Aree di attenzione per pCloud

Investimento iniziale: l’esborso per i piani Lifetime di pCloud è superiore rispetto a una sottoscrizione mensile standard, richiedendo una pianificazione del budget a lungo termine.

l’esborso per i piani Lifetime di pCloud è superiore rispetto a una sottoscrizione mensile standard, richiedendo una pianificazione del budget a lungo termine. Responsabilità dell’utente: la natura Zero-Knowledge del modulo Crypto comporta l’impossibilità di recuperare i dati in caso di smarrimento del Crypto Pass.

Verdetto finale su pCloud

Il cloud storage di pCloud si distingue dai competitor (Big Tech) per la capacità di coniugare la sicurezza di grado bancario con un modello di acquisizione degli asset digitali estremamente vantaggioso. L’adozione della giurisdizione svizzera non è solo un elemento formale, ma una barriera giuridica concreta contro l’intrusività normativa di altre regioni.

pCloud è il cloud storage ideale per chi considera i propri dati un asset strategico da proteggere e non un semplice costo operativo. La versione Family di pCloud rappresenta il miglior compromesso per la sicurezza domestica, mentre i piani Business sono indispensabili per le organizzazioni che necessitano di log di audit e gestione granulare dei permessi.

In un’epoca segnata dall’aumento dei costi della criminalità informatica, investire in una “cassaforte svizzera digitale” non è più un’opzione, ma una necessità di risk management per ogni utente consapevole.