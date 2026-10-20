La promozione di Proton VPN porta il costo dell’abbonamento biennale a 2,99 euro al mese, contro i 9,99 euro del piano mensile, con uno sconto dichiarato del 70%.

L’offerta riguarda il servizio VPN sviluppato da Proton AG, società con sede in Svizzera, e si rivolge a chi desidera proteggere il traffico Internet, accedere a contenuti soggetti a restrizioni geografiche e limitare il tracciamento online.

Proton combina applicazioni open source, una politica no-log e verifiche indipendenti pubblicamente consultabili. Il piano Plus comprende inoltre strumenti per bloccare annunci e malware, connessioni ad alta velocità e protezione simultanea di dieci dispositivi.

Proton VPN: quanto costa l’offerta biennale

Il piano biennale di Proton rappresenta l’opzione più economica tra quelle indicate dal provider. Il prezzo promozionale richiede però un impegno iniziale di 24 mesi e prevede un rinnovo successivo a una tariffa annuale diversa.

La tabella riepiloga i prezzi comunicati per le tre formule disponibili, distinguendo il costo iniziale dalle condizioni di rinnovo.

Durata Prezzo mensile Costo iniziale Rinnovo 24 mesi 2,99 € 71,76 € 83,88 € ogni 12 mesi 12 mesi 3,99 € 47,88 € 83,88 € ogni 12 mesi 1 mese 9,99 € 9,99 € 9,99 € al mese

Il piano biennale prevede uno sconto dichiarato del 70%, mentre quello annuale indica una riduzione del 60%.

Entrambe le formule includono una garanzia di rimborso di 30 giorni. Il rinnovo a 83,88 euro annui comporta un aumento rispetto al costo promozionale iniziale, un elemento da considerare nel calcolo della spesa futura.

Sicurezza informatica: open source e politica no-log

La trasparenza tecnica costituisce uno degli elementi distintivi dell’offerta di Proton. Le applicazioni sono open source e il provider dichiara di sottoporle ad audit di terze parti. La politica no-log esclude la raccolta e la conservazione di dati come indirizzi IP, registri del traffico, larghezza di banda utilizzata e cronologia di navigazione.

La connessione utilizza la crittografia AES-256 o ChaCha20. Questo sistema protegge il traffico di rete anche sulle reti Wi-Fi pubbliche, riducendo l’esposizione dei dati durante la navigazione.

Funzionalità e compatibilità dei dispositivi

L’abbonamento Plus offre accesso a oltre 20.000 server distribuiti in più di 140 Paesi, con larghezza di banda illimitata. Consente di proteggere fino a dieci dispositivi contemporaneamente e supporta Windows, iOS, Android, Apple TV, Fire TV, Android TV e browser.

Tra le funzionalità aggiuntive figurano lo split tunneling, il blocco di annunci e malware, il supporto al traffico P2P e BitTorrent, le connessioni double hop e il DNS personalizzato. VPN Accelerator punta a migliorare le prestazioni della connessione, mentre la chat live offre assistenza prioritaria agli abbonati.

La procedura di attivazione prevede la registrazione, il download dell’applicazione e la scelta del server. L’utente può selezionare un Paese specifico oppure affidarsi alla connessione rapida.

Quando conviene scegliere il piano biennale

Il risparmio iniziale è significativo per chi intende utilizzare il servizio per almeno due anni. Il costo complessivo di 71,76 euro equivale a 2,99 euro mensili, ma richiede il pagamento anticipato dell’intero periodo.

Chi preferisce un impegno più breve può scegliere il piano annuale o mensile, accettando un costo medio superiore. La garanzia di rimborso di 30 giorni offre inoltre la possibilità di richiedere il rimborso integrale secondo le condizioni indicate dal provider.