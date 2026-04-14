Nel mondo della sicurezza informatica, un progetto mal impostato può fallire prima ancora di iniziare e un processo trascurato può diventare una vulnerabilità silenziosa.
la riflessione
Progetti che falliscono, processi che stagnano: gli errori da evitare nella cyber security
Non esiste una ricetta unica per la sicurezza, ma c’è una differenza netta tra chi reagisce e chi governa e tra chi rincorre le urgenze e chi costruisce un sistema capace di affrontare anche l’imprevisto. Ecco una mappa chiara per chi vuole fare della sicurezza un asset reale, non solo formale
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