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Progetti che falliscono, processi che stagnano: gli errori da evitare nella cyber security

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Non esiste una ricetta unica per la sicurezza, ma c’è una differenza netta tra chi reagisce e chi governa e tra chi rincorre le urgenze e chi costruisce un sistema capace di affrontare anche l’imprevisto. Ecco una mappa chiara per chi vuole fare della sicurezza un asset reale, non solo formale

Pubblicato il 14 apr 2026
Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO

Voucher Cloud & Cybersecurity; La differenza tra progetto e processo nella sicurezza informatica: perché cambia il destino della cyber in azienda; Progetti che falliscono, processi che stagnano: errori da evitare e pratiche che funzionano nella cyber security

Nel mondo della sicurezza informatica, un progetto mal impostato può fallire prima ancora di iniziare e un processo trascurato può diventare una vulnerabilità silenziosa.

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Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Giuseppe Alverone, già Generale dei Carabinieri e DPO dell’Arma, oggi consulente, formatore, autore e auditor specializzato in privacy, cybersecurity e governance del rischio.

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