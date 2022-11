Made In DigItaly, va in scena l’Italia che innova: i temi e i protagonisti

Giovedì 17 novembre gli spazi del Superstudio Maxi di Milano accoglieranno il Made In DigItaly, il grande evento in presenza organizzato dal Network Digital360 con Microsoft nella veste di main sponsor dedicato ai temi dell’innovazione digitale e alle opportunità che ne derivano per le imprese, la società e in generale per l’intero Sistema Paese.

Il Made In DigItaly è l’occasione giusta per ascoltare gli interventi di figure chiave che si occupano di tecnologia e innovazione digitale: saranno presenti top management di Microsoft e del suo ecosistema di partner, ma anche importanti personalità del sistema imprenditoriale italiano.

Durante l’evento si potranno dunque conoscere le sfide del settore e ascoltare esperienze e storie di successo raccontate direttamente dai principali protagonisti: Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia; Matteo Mille, Chief Marketing & Operations Officer di Microsoft Italia; Alec Ross, autore, innovatore, docente presso la Bologna Business School; Fabrizio Dal Passo, CTO de L’Erbolario; Gilberto Maolucci, Head of ICT & Business Digital Renovit, a Snam and Cdp Equity company; Francesco Ortesta, CIO Cassa di Risparmio di Bolzano; Valerio Savino, CISO di Jakala.

Questi sono solo alcuni dei nomi degli oltre 100 relatori che il prossimo 17 novembre, dalle 9 alle 18, si alterneranno sui palchi di Made In DigItaly. Sarà una giornata di riflessione, di confronto e di networking, organizzata in due sessioni plenarie (una al mattino e una nel primo pomeriggio) alle quali fanno poi da corollario 35 speech dedicati a casi concreti di innovazione, sviluppati dall’ecosistema dei partner Microsoft e raccontati dalle imprese stesse che li hanno implementati.

Cinque i teatri e altrettanti percorsi tematici, ognuno dei quali dedicato a un tema centrale nei percorsi di trasformazione del tessuto sociale e imprenditoriale italiano: tecnologie d’avanguardia e modelli di lavoro inediti, sostenibilità d’impresa e cybersicurezza, PNRR e opportunità di investimenti anche per il sistema delle Piccole e Medie Imprese.

I cinque percorsi tematici di Made In DigItaly

Come anticipato, a Made In DigItaly gli approfondimenti tematici seguiranno cinque filoni chiave:

Cybersecurity; Persone & Ruoli; Industria e Processi; Sostenibilità e Green; Piccole e Medie Imprese.

La prima track, dedicata alla cybersecurity, ha l’obiettivo di mettere in luce l’importanza della messa in sicurezza del perimetro aziendale dalle minacce cyber, assumendo la corretta security posture e nel rispetto delle regole e normative vigenti e garantendo l’integrità di dati e servizi nelle organizzazioni e nelle imprese.

WHITEPAPER Certificazioni GDPR: tutti i vantaggi per le organizzazioni che vi aderiscono Legal Privacy

Il percorso dedicato a persone e ruoli pone al centro dell’attenzione i nuovi stili di lavoro, allargando lo sguardo verso nuovi concetti di leadership, di collaborazione, di condivisione all’interno dei luoghi di lavoro, anche come risposta ai grandi temi di oggi, dalla great resignation alla talent retention.

La track dedicata a Industria e Processi accende il riflettore sul mondo industriale e sulla sua trasformazione in una logica di sempre maggiore interconnessione tra persone, asset e flussi di lavoro, alla ricerca di efficienza, ottimizzazione e risparmio.

Sostenibilità & Green è il tema della quarta track, che viene preso in esame nella sua essenza: non un impegno “di maniera”, ma una necessità e una priorità.

Una sostenibilità che attraversa processi e funzioni e che può diventare una leva di crescita e di competitività, abilitata da dati e tecnologie.

La quinta track, infine, è dedicata all’universo delle Piccole e Medie realtà, pubbliche e private, sempre più coinvolte in un percorso di cambiamento e trasformazione abilitato dal digitale.

Cybersecurity in primo piano al Made In DigItaly

Nell’attuale contesto di digital transformation in cui le aziende diventano sempre più data driven, i temi della cybersecurity rivestono ovviamente un ruolo di primo piano.

D’altronde, l’innovazione digitale con tutto ciò che essa comporta sta spingendo sempre più le aziende ad abbandonare la ormai insufficiente sicurezza perimetrale a favore di una strategia basata sul concetto di Zero Trust. Durante le tavole rotonde che si terranno al Made In DigItaly capiremo, dunque, l’importanza di integrare le soluzioni di sicurezza con le soluzioni applicative mediante piattaforme uniche che garantiscano anche la necessaria autoregolazione e un forte controllo sui dati.

Durante i lavori del Made In DigItaly scopriremo anche quelle che sono le sfide principali della cybersecurity. Le organizzazioni, infatti, devono proteggere i propri dati e i servizi informativi all’interno di un contesto sempre più complesso e di dimensioni crescenti in cui la digitalizzazione dei processi giocherà il ruolo di protagonista.

Sempre con un occhio di riguardo alla conformità normativa in tema di data protection e sicurezza informatica.

I system integrator protagonisti a Made In DigItaly

Di questo e tanto altro si parlerà al Made In DigItaly. Accanto a Microsoft, protagonisti dell’evento sono i system integrator, che giocano un ruolo chiave accompagnando le imprese nei loro percorsi di innovazione strategica, aiutandole a scegliere le tecnologie giuste per le loro necessità di business e a cogliere anche tutte le opportunità che derivano da agevolazioni, incentivi e dai fondi del PNRR.

Made In DigItaly è dunque una giornata aperta a tutti: imprese e utenti finali, partner di ecosistema, sviluppatori, attori del mondo delle istituzioni e protagonisti del mondo accademico e della formazione.

Gli appuntamenti

Di seguito l’agenda della giornata.

08.30 – 09.30: Accredito

09.30 – 11.00: Plenaria di apertura

11.00 – 13.15: Business Talk a cura dei Partner

13.15 – 14.30: Lunch Break

14.30 – 16.00: Plenaria pomeridiana

16.00 – 18.00: Presentazioni a cura dei Partner

18.00 – 18.30: Closing & remarks

Ecco il link per iscriversi.

WHITEPAPER Perché impostare una strategia di manutenzione dei server? Datacenter Sicurezza

@RIPRODUZIONE RISERVATA