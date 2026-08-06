Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

News

Kaspersky: antivirus con VPN da 29,99 € all’anno

Home Cultura cyber
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

L’offerta Kaspersky Premium è disponibile da 29,99 euro all’anno e resta valida fino al 24 agosto 2026. Il piano include antivirus, VPN illimitata, Password Manager e strumenti per la protezione dell’identità, con uno sconto dichiarato del 64% rispetto al prezzo di rinnovo. È prevista inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni

Pubblicato il 6 ago 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Kaspersky: antivirus con VPN
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Antivirus con VPN di Kaspersky: i 3 punti chiave

  • Offerta Kaspersky Premium fino al 24/08/2026: 29,99€ il primo anno, sconto 64% sul rinnovo; valida per Windows, macOS, Android, iOS; garanzia rimborso 30 giorni; include VPN.
  • Include protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware, firewall, anti-phishing e pagamenti sicuri; VPN illimitata e veloce, Password Manager e strumenti per privacy e identità.
  • Abbonamento con rinnovo automatico; prezzo promozionale solo primo periodo; sconti: Premium 64%, Plus 56%, Standard 48%; servizi extra e Safe Kids incluso.
Riassunto generato con AI

L’offerta antivirus con VPN di Kaspersky resta disponibile fino al 24 agosto 2026 e consente di sottoscrivere il piano Kaspersky Premium a partire da 29,99 euro per il primo anno. In questo modo lo sconto applicato è del 64% rispetto al prezzo di rinnovo.

La promozione di Kaspersky è valida per Windows, macOS, Android e iOS e include, oltre alle funzioni antivirus, una VPN veloce e illimitata, strumenti dedicati alla gestione delle password e servizi aggiuntivi per la tutela dell’identità digitale.

Kaspersky prevede inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Attiva l’antivirus con VPN di Kaspersky

Cosa include il piano Kaspersky Premium che include antivirus e VPN

Il piano Premium di Kaspersky riunisce gli strumenti di sicurezza presenti nelle versioni inferiori e aggiunge funzionalità dedicate alla privacy e all’assistenza.

Tra le principali caratteristiche sono comprese:

  • protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware;
  • navigazione Web sicura;
  • firewall bidirezionale;
  • anti-phishing;
  • protezione dalle truffe basate sull’intelligenza artificiale;
  • protezione dei pagamenti online;
  • rilevamento dello stalkerware;
  • difesa dalle minacce legate alle criptovalute;
  • ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo;
  • pulizia dello spazio di archiviazione;
  • gestione delle applicazioni.

La soluzione integra inoltre una serie di strumenti che non sono disponibili nel piano Standard.

Come ottenere la VPN illimitata e la giusta protezione della privacy

Uno degli elementi distintivi del pacchetto proposto da Kaspersky è la Unlimited & Fast VPN.

La VPN permette di cifrare il traffico Internet durante la navigazione. Questa funzione risulta utile soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in aeroporti, hotel o locali pubblici.

Il piano comprende anche Password Manager, controllo della sicurezza delle password e archivio per la protezione dell’identità. In questo modo credenziali e documenti riservati possono essere gestiti in un unico ambiente protetto.

Quali sono le funzioni esclusive del piano Premium di Kaspersky

Oltre agli strumenti presenti nel piano Plus, la versione Premium di Kaspersky aggiunge diversi servizi dedicati al supporto e alla sicurezza avanzata.

Sono inclusi:

  • controllo Smart Home;
  • rilevamento degli accessi remoti;
  • assistenza IT remota;
  • controllo e rimozione dei virus da parte di esperti;
  • verifica dell’integrità del PC eseguita da personale specializzato;
  • un anno di Kaspersky Safe Kids;
  • Carta Regalo Amazon.it da 10 euro, secondo i termini della promozione.

Per chi gestisce più dispositivi in famiglia, questi strumenti consentono di concentrare protezione, assistenza e controllo in un unico abbonamento.

Quanto costano i piani Kaspersky

La promozione di Kaspersky riguarda i tre livelli di abbonamento proposti dal gruppo con funzionalità differenti.

Si parte dai 17,99 euro del piano Standard, passando per i 25,99 euro del piano Plus e per arrivare ai 29,99 euro del piano Premium.

PianoPrezzo inizialeVPN illimitataPassword ManagerServizi Premium
Kaspersky Premium29,99 €/anno
Kaspersky Plus25,99 €/annoNo
Kaspersky Standard17,99 €/annoNoNoNo

Il piano Premium applica uno sconto dichiarato del 64% rispetto al prezzo di rinnovo. Il Plus arriva al 56%, mentre lo Standard prevede uno sconto del 48%.

Come funziona l’abbonamento di Kaspersky

L’offerta utilizza la formula dell’abbonamento con rinnovo automatico.

Il prezzo promozionale riguarda il primo periodo di sottoscrizione. Alla scadenza viene applicato il prezzo di rinnovo indicato durante l’acquisto. Kaspersky comunica preventivamente eventuali variazioni tramite e-mail.

L’utente può disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento dal proprio account My Kaspersky oppure contattando l’assistenza. Rimane inoltre disponibile la garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’ordine, nel rispetto delle condizioni previste dalla società.

Attiva l’antivirus con VPN di Kaspersky
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI Act: scattano i primi divieti

  • intelligenza artificiale

    AI Act, un anno dopo i primi divieti: il bilancio della conformità e le nuove scadenze della governance

    05 Mar 2026

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Le migliori VPN per Windows

  • LA GUIDA

    Privacy online a rischio? Le migliori VPN per Windows

    16 Set 2025

    di redazione affiliazioni Nextwork360

    Condividi
  • Le migliori vpn presenti sul mercato in Italia

  • LA GUIDA

    Scegliere le migliori VPN nel 2026: quali sono e quanto costano

    06 Feb 2026

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • SSL/TLS Inspection

  • sicurezza enterprise

    SSL/TLS Inspection: cos'è, come funziona e perché è importante

    18 Set 2025

    di Sandro Di Giovanni

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x