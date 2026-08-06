Kaspersky: antivirus con VPN da 29,99 € all’anno

L’offerta antivirus con VPN di Kaspersky resta disponibile fino al 24 agosto 2026 e consente di sottoscrivere il piano Kaspersky Premium a partire da 29,99 euro per il primo anno. In questo modo lo sconto applicato è del 64% rispetto al prezzo di rinnovo.

La promozione di Kaspersky è valida per Windows, macOS, Android e iOS e include, oltre alle funzioni antivirus, una VPN veloce e illimitata, strumenti dedicati alla gestione delle password e servizi aggiuntivi per la tutela dell’identità digitale.

Kaspersky prevede inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Cosa include il piano Kaspersky Premium che include antivirus e VPN

Il piano Premium di Kaspersky riunisce gli strumenti di sicurezza presenti nelle versioni inferiori e aggiunge funzionalità dedicate alla privacy e all’assistenza.

Tra le principali caratteristiche sono comprese:

protezione antivirus, anti-malware e anti-ransomware;

navigazione Web sicura;

firewall bidirezionale;

anti-phishing;

protezione dalle truffe basate sull’intelligenza artificiale;

protezione dei pagamenti online;

rilevamento dello stalkerware;

difesa dalle minacce legate alle criptovalute;

ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo;

pulizia dello spazio di archiviazione;

gestione delle applicazioni.

La soluzione integra inoltre una serie di strumenti che non sono disponibili nel piano Standard.

Come ottenere la VPN illimitata e la giusta protezione della privacy

Uno degli elementi distintivi del pacchetto proposto da Kaspersky è la Unlimited & Fast VPN.

La VPN permette di cifrare il traffico Internet durante la navigazione. Questa funzione risulta utile soprattutto quando si utilizzano reti Wi-Fi pubbliche, come quelle disponibili in aeroporti, hotel o locali pubblici.

Il piano comprende anche Password Manager, controllo della sicurezza delle password e archivio per la protezione dell’identità. In questo modo credenziali e documenti riservati possono essere gestiti in un unico ambiente protetto.

Quali sono le funzioni esclusive del piano Premium di Kaspersky

Oltre agli strumenti presenti nel piano Plus, la versione Premium di Kaspersky aggiunge diversi servizi dedicati al supporto e alla sicurezza avanzata.

Sono inclusi:

controllo Smart Home;

rilevamento degli accessi remoti;

assistenza IT remota;

controllo e rimozione dei virus da parte di esperti;

verifica dell’integrità del PC eseguita da personale specializzato;

un anno di Kaspersky Safe Kids;

Carta Regalo Amazon.it da 10 euro, secondo i termini della promozione.

Per chi gestisce più dispositivi in famiglia, questi strumenti consentono di concentrare protezione, assistenza e controllo in un unico abbonamento.

Quanto costano i piani Kaspersky

La promozione di Kaspersky riguarda i tre livelli di abbonamento proposti dal gruppo con funzionalità differenti.

Si parte dai 17,99 euro del piano Standard, passando per i 25,99 euro del piano Plus e per arrivare ai 29,99 euro del piano Premium.

Piano Prezzo iniziale VPN illimitata Password Manager Servizi Premium Kaspersky Premium 29,99 €/anno Sì Sì Sì Kaspersky Plus 25,99 €/anno Sì Sì No Kaspersky Standard 17,99 €/anno No No No

Il piano Premium applica uno sconto dichiarato del 64% rispetto al prezzo di rinnovo. Il Plus arriva al 56%, mentre lo Standard prevede uno sconto del 48%.

Come funziona l’abbonamento di Kaspersky

L’offerta utilizza la formula dell’abbonamento con rinnovo automatico.

Il prezzo promozionale riguarda il primo periodo di sottoscrizione. Alla scadenza viene applicato il prezzo di rinnovo indicato durante l’acquisto. Kaspersky comunica preventivamente eventuali variazioni tramite e-mail.

L’utente può disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento dal proprio account My Kaspersky oppure contattando l’assistenza. Rimane inoltre disponibile la garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’ordine, nel rispetto delle condizioni previste dalla società.