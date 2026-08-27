L’offerta di Kaspersky sul piano Premium porta il prezzo del primo anno a 34,99 euro per 1 dispositivo, offrendo sconti anche per più dispositivi inclusi nella protezione. Il piano include un Buono Regalo Amazon.it da 10 euro.
La promozione di Kaspersky interessa chi cerca sicurezza digitale mentre utilizza tanti diversi servizi, potendo anche contare sul supporto tecnico di personale esperto.
Kaspersky integra antivirus, VPN illimitata e protezione dell’identità. Kaspersky indica inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Indice degli argomenti
Che cosa comprende il piano Kaspersky Premium
Il piano di Kaspersky riunisce sicurezza, privacy, prestazioni e protezione dell’identità in un unico abbonamento. La compatibilità comprende Windows, macOS, Android e iOS.
Antivirus e protezione dagli hacker
La protezione multilivello rileva e neutralizza virus e malware. Il pacchetto comprende anche strumenti anti-ransomware, firewall e difesa dal cryptojacking.
Sono previste funzioni per individuare vulnerabilità, rimuovere minacce già presenti e ripristinare il PC dopo un’infezione.
VPN illimitata e privacy
La VPN offre traffico illimitato e punta a proteggere la navigazione senza limitazioni quantitative. Il piano include anche strumenti contro il tracciamento online e le connessioni non autorizzate.
La protezione delle informazioni personali comprende il controllo delle fughe di dati e delle password violate. Sono inoltre previste funzioni per proteggere le app bancarie.
Identità, Smart Home e famiglia
Premium include protezione dell’identità, supporto IT remoto e controllo delle vulnerabilità della rete Wi-Fi domestica. Il sistema segnala anche nuovi dispositivi che tentano di collegarsi alla rete.
Kaspersky Safe Kids è incluso gratuitamente per un anno. Permette di gestire posizione, aree sicure, siti, app e tempo trascorso davanti allo schermo.
Quanto costa l’offerta di Kaspersky
Il prezzo dell’offerta di Kaspersky cambia in base al numero di dispositivi e alla durata. Per un anno, la tariffa parte da 34,99 euro per 1 dispositivo. L’opzione più ampia arriva a 67,99 euro per 20 dispositivi. Per due anni su un dispositivo il prezzo è 67,99 euro.
|Configurazione
|Prezzo in offerta
|Prezzo precedente
|Risparmio
|1 dispositivo, 1 anno
|34,99 €
|84,99 €
|50 €
|3 dispositivi, 1 anno
|38,99 €
|94,99 €
|56 €
|5 dispositivi, 1 anno
|42,99 €
|104,99 €
|62 €
|10 dispositivi, 1 anno
|59,99 €
|139,99 €
|80 €
|20 dispositivi, 1 anno
|67,99 €
|174,99 €
|107 €
|1 dispositivo, 2 anni
|63,99 €
|169,98 €
|105,99 €
|3 dispositivi, 2 anni
|71,99 €
|189,98 €
|117,99 €
|5 dispositivi, 2 anni
|79,99 €
|209,98 €
|129,99 €
|10 dispositivi, 2 anni
|105,99 €
|279,98 €
|173,99 €
|20 dispositivi, 2 anni
|137,99 €
|349,98 €
|211,99 €
Il risparmio nominale maggiore arriva quindi dall’opzione biennale e dalla richiesta di più dispositivi da proteggere.
A questo valore si aggiunge il Buono Regalo Amazon.it da 10 euro, soggetto alle relative restrizioni. L’offerta è valida fino al 1° ottobre 2026 esclusivamente acquistando il piano Premium.
Come funziona il rinnovo automatico
Il prezzo promozionale riguarda il periodo iniziale. Il rinnovo avviene automaticamente, con un costo successivo che può essere superiore. Per l’opzione da 34,99 euro, il rinnovo indicato è di 84,99 euro all’anno.
Il rinnovo può essere annullato in qualsiasi momento. La protezione resta attiva fino alla conclusione del periodo già pagato. È inoltre previsto il diritto al rimborso entro 30 giorni dalla data dell’ordine.
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