Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

News

Antivirus completo, VPN illimitata e 10 euro di buono regalo: la protezione per tutti i dispositivi

Home Cultura cyber
Partecipa al dibattito
Indirizzo copiato

Kaspersky propone il piano Premium con antivirus, VPN illimitata, protezione dell’identità e strumenti per la privacy. Il prezzo parte da 34,99 euro per il primo anno, con un buono regalo Amazon.it da 10 euro

Pubblicato il 27 ago 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

Antivirus completo Kaspersky
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Antivirus completo di Kaspersky: i 3 punti chiave

  • Offre Kaspersky Premium con antivirus, VPN illimitata, protezione dell’identità, compatibilità Windows/macOS/Android/iOS e Kaspersky Safe Kids.
  • Prezzi: 34,99 euro il primo anno per 1 dispositivo; fino a 67,99 euro per 20 dispositivi; opzione biennale 1 dispositivo a 67,99 euro; include Buono Regalo Amazon.it 10€.
  • Rinnovo automatico dopo il periodo promozionale (es. da 34,99 euro a 84,99 euro); cancellabile in qualsiasi momento; garanzia di rimborso entro 30 giorni; supporto tecnico remoto incluso.
Riassunto generato con AI

L’offerta di Kaspersky sul piano Premium porta il prezzo del primo anno a 34,99 euro per 1 dispositivo, offrendo sconti anche per più dispositivi inclusi nella protezione. Il piano include un Buono Regalo Amazon.it da 10 euro.

La promozione di Kaspersky interessa chi cerca sicurezza digitale mentre utilizza tanti diversi servizi, potendo anche contare sul supporto tecnico di personale esperto.

Kaspersky integra antivirus, VPN illimitata e protezione dell’identità. Kaspersky indica inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Attiva l’antivirus completo di Kaspersky

Che cosa comprende il piano Kaspersky Premium

Il piano di Kaspersky riunisce sicurezza, privacy, prestazioni e protezione dell’identità in un unico abbonamento. La compatibilità comprende Windows, macOS, Android e iOS.

Antivirus e protezione dagli hacker

La protezione multilivello rileva e neutralizza virus e malware. Il pacchetto comprende anche strumenti anti-ransomware, firewall e difesa dal cryptojacking.

Sono previste funzioni per individuare vulnerabilità, rimuovere minacce già presenti e ripristinare il PC dopo un’infezione.

VPN illimitata e privacy

La VPN offre traffico illimitato e punta a proteggere la navigazione senza limitazioni quantitative. Il piano include anche strumenti contro il tracciamento online e le connessioni non autorizzate.

La protezione delle informazioni personali comprende il controllo delle fughe di dati e delle password violate. Sono inoltre previste funzioni per proteggere le app bancarie.

Identità, Smart Home e famiglia

Premium include protezione dell’identità, supporto IT remoto e controllo delle vulnerabilità della rete Wi-Fi domestica. Il sistema segnala anche nuovi dispositivi che tentano di collegarsi alla rete.

Kaspersky Safe Kids è incluso gratuitamente per un anno. Permette di gestire posizione, aree sicure, siti, app e tempo trascorso davanti allo schermo.

Quanto costa l’offerta di Kaspersky

Il prezzo dell’offerta di Kaspersky cambia in base al numero di dispositivi e alla durata. Per un anno, la tariffa parte da 34,99 euro per 1 dispositivo. L’opzione più ampia arriva a 67,99 euro per 20 dispositivi. Per due anni su un dispositivo il prezzo è 67,99 euro.

ConfigurazionePrezzo in offertaPrezzo precedenteRisparmio
1 dispositivo, 1 anno34,99 €84,99 €50 €
3 dispositivi, 1 anno38,99 €94,99 €56 €
5 dispositivi, 1 anno42,99 €104,99 €62 €
10 dispositivi, 1 anno59,99 €139,99 €80 €
20 dispositivi, 1 anno67,99 €174,99 €107 €
1 dispositivo, 2 anni63,99 €169,98 €105,99 €
3 dispositivi, 2 anni71,99 €189,98 €117,99 €
5 dispositivi, 2 anni79,99 €209,98 €129,99 €
10 dispositivi, 2 anni105,99 €279,98 €173,99 €
20 dispositivi, 2 anni137,99 €349,98 €211,99 €

Il risparmio nominale maggiore arriva quindi dall’opzione biennale e dalla richiesta di più dispositivi da proteggere.

A questo valore si aggiunge il Buono Regalo Amazon.it da 10 euro, soggetto alle relative restrizioni. L’offerta è valida fino al 1° ottobre 2026 esclusivamente acquistando il piano Premium.

Come funziona il rinnovo automatico

Il prezzo promozionale riguarda il periodo iniziale. Il rinnovo avviene automaticamente, con un costo successivo che può essere superiore. Per l’opzione da 34,99 euro, il rinnovo indicato è di 84,99 euro all’anno.

Il rinnovo può essere annullato in qualsiasi momento. La protezione resta attiva fino alla conclusione del periodo già pagato. È inoltre previsto il diritto al rimborso entro 30 giorni dalla data dell’ordine.

Attiva l’antivirus completo di Kaspersky
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione. @RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Patrizia Chimera
Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360
Seguimi su

Leggi anche:

Partecipa alla community

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Aziende

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • AI Act: scattano i primi divieti

  • intelligenza artificiale

    AI Act, un anno dopo i primi divieti: il bilancio della conformità e le nuove scadenze della governance

    05 Mar 2026

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Le migliori vpn presenti sul mercato in Italia

  • LA GUIDA

    Scegliere le migliori VPN nel 2026: quali sono e quanto costano

    06 Feb 2026

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Autenticazione via Passkey: cos'è e come funziona; Dalle password alle passkey: ecco come usarle per il Click to Pay

  • Passwordless

    Passkey: cos'è e come funziona contro le truffe

    21 Apr 2026

    di Redazione Cybersecurity360.it

    Condividi
  • Le migliori VPN per Windows

  • LA GUIDA

    Privacy online a rischio? Le migliori VPN per Windows

    16 Set 2025

    di redazione affiliazioni Nextwork360

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x