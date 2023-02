Master Luiss in Cybersecurity, Politiche pubbliche, normative e gestione

Il Master Luiss di II livello in Cybersecurity, Politiche pubbliche, normative e gestione

Descrizione

Nato dalla collaborazione tra Luiss Business School, Luiss School of Government, Luiss School of Law e Luiss School of European Political Economy, il Master fornisce una formazione avanzata sul tema della sicurezza informatica, grazie al coinvolgimento di docenti con profili multidisciplinari e di esperti nazionali ed internazionali attraverso un progetto didattico innovativo.

WHITEPAPER GUIDA PRATICA contro il Phishing: scopri come tutelare la tua azienda! CIO Cybersecurity

La Digital Transformation rappresenta una necessità imprescindibile per il continuo sviluppo delle organizzazioni e del Paese. Essa porta però con sé grandi cambiamenti tecnologici, culturali, organizzativi che non solo impattano quotidianamente su utenti, imprese e pubbliche amministrazioni nazionali ed internazionali.

Sviluppi tecnologici quali, per esempio, IoT, cloud, social, mobile sono solo alcuni dei temi emergenti con cui tutte le organizzazioni pubbliche e private devono confrontarsi.

La Digital Transformation offre dunque crescenti opportunità alle imprese e alle strutture organizzative, che per essere colte richiedono di costruire adeguati sistemi di protezione fondati, oltre che su conoscenze tecnologiche, su saperi e competenze manageriali, economiche, giuridiche e di taglio politico.

Alle tradizionali minacce provenienti dal cyberspazio si aggiungono infatti nuove modalità di attacco sempre più mirate, sociali e persistenti. I benefici della trasformazione digitale sono raggiungibili soltanto in un ambiente sicuro, affidabile e rispettoso dei diritti degli utenti.

Questo implica per tutte le organizzazioni la necessità di inserire esperti di sicurezza cibernetica con una ottica a 360° gradi, capaci di gestire processi, applicazioni e infrastrutture con una visione strategica e con capacità legali, manageriali ed economiche.

Il Master risponde alle crescenti richieste del mercato del lavoro nei settori pubblico e privato di profili professionali specializzati in cybersecurity che, ad un’adeguata conoscenza delle tecnologie digitali, affianchino competenze manageriali, giuridiche ed economiche.

Inizio

Il Corso avrà inizio a marzo 2023 e avrà una formula weekend venerdì e sabato. Il Master è a numero chiuso. L’ammissione è subordinata a una positiva valutazione del curriculum del candidato, nonché al successivo superamento di un colloquio motivazionale/attitudinale. Per presentare la richiesta di ammissione al Master è necessario compilare la domanda entro il 4 febbraio 2023.

Costo

La quota di iscrizione al Master è di EUR 11.000. È previsto uno sconto del 10% per ex laureati ed ex partecipanti a Master e corsi di perfezionamento Luiss. – si veda il bando per i dettagli al sito della LUISS

Organizzatore

Università LUISS business school

Materie

La didattica si compone di lezioni frontali, simulazioni, studi di caso, laboratori e seminari con la partecipazione di esperti nazionali ed internazionali della materia. Per il conseguimento del titolo è richiesto lo sviluppo di un progetto e il superamento di prove di valutazione collegate alle singole aree.

Il Master offre inoltre la possibilità di conseguire le certificazioni CISCO cybersecurity essentials, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27701 nonché una formazione mirata al ruolo di DPO (“Responsabile della Protezione dei Dati”).

Per partecipare al Master non è necessario possedere un consolidato background tecnologico in quanto è prevista la somministrazione di materiali, esercitazioni e di una didattica accessibile a tutti i profili professionali.

Sito

https://cybersecurity.luiss.it/

Contatti

Segreteria Master Cybersecurity, Via di Villa Emiliani 14, 00197 Roma, T +39.06.85225065, F +39.06.85225056, sog@Luiss.it

Articolo originariamente pubblicato il 14 Feb 2023



@RIPRODUZIONE RISERVATA