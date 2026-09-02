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La cyber security come leva di competitività: da costo necessario a leva strategica

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Serve un approccio che quantifichi il cyber risk: tradurre il rischio cyber in impatti finanziari potenziali, al fine di supportare decisioni più consapevoli. Ecco quando la cyber security smette di essere un costo operativo e diventa uno strumento a supporto delle scelte strategiche

Pubblicato il 2 set 2026
Massimo Brugnoli

Digital Innovation Director di WeAreProject

Cyber security leva strategica;
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Per troppo tempo, la cyber security è stata considerata un puro costo. Pur ritenuta tanto importante e inevitabile per difendersi da minacce sempre più sofisticate, in sede di definizione dei budget e sul tavolo del board è stata però spesso percepita come una voce passiva da giustificare e mai come una leva strategica in grado di generare valore e una crescita del business.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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