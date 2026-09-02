Per troppo tempo, la cyber security è stata considerata un puro costo. Pur ritenuta tanto importante e inevitabile per difendersi da minacce sempre più sofisticate, in sede di definizione dei budget e sul tavolo del board è stata però spesso percepita come una voce passiva da giustificare e mai come una leva strategica in grado di generare valore e una crescita del business.
la riflessione
La cyber security come leva di competitività: da costo necessario a leva strategica
Serve un approccio che quantifichi il cyber risk: tradurre il rischio cyber in impatti finanziari potenziali, al fine di supportare decisioni più consapevoli. Ecco quando la cyber security smette di essere un costo operativo e diventa uno strumento a supporto delle scelte strategiche
Who's Who
Argomenti
Canali
SPAZIO CISO
-
Claude Fable 5.1 e Mythos 5.1: l’AI alza il livello nella cyber, ma Anthropic ne limita le capacità02 Set 2026
-
Il tuo nuovo sviluppatore lavora per Pyongyang: i rischi dell’onboarding remoto01 Set 2026
-
Cloud governance e cyber: ecco i 5 pilastri di un framework per l’AI generativa aziendale27 Ago 2026
-
Principio DRY: perché il codice duplicato diventa un rischio di sicurezza25 Ago 2026
-
Automazione e gestione del rischio nel SOC moderno21 Ago 2026