Con la pressione che cresce sui CISO, la resilienza personale diventa una priorità

I Chief Information Security Officer (CISO) si sono lasciati alle spalle un altro anno difficile. Sono alle prese con le crescenti aspettative da parte delle autorità di regolamentazione e degli investitori per garantire la protezione delle loro aziende, mentre si trovano ad affrontare minacce informatiche sempre più insidiose e la carenza di talenti in materia di sicurezza.

Non c’è da stupirsi che il burnout e la salute mentale siano problemi crescenti per chi è responsabile della cyber security e la situazione non migliorerà presto.

Tuttavia, nonostante questo periodo di turbolenza, il ruolo dei CISO è oggi più importante che mai. Quindi, cosa significa questo per i leader della sicurezza in ottica futura?

Chi è stressato e costantemente sotto pressione non può né essere un modello positivo per il team né prendere decisioni solide e coerenti per rafforzare la sicurezza informatica della propria organizzazione. Per avere successo nel ruolo, è necessario aumentare la resilienza personale, oltre a sostenere gli altri membri della community CISO e aiutarli a fare lo stesso.

Crescono le sfide da affrontare

Il ruolo del CISO è sempre stato impegnativo, ma l’anno scorso li ha messi ancor più a dura prova. Le preoccupazioni per il burnout e lo stress sono salite in cima alla lista, tanto che la salute mentale è oggi un argomento di conversazione importante nei circoli dei CISO, anche se a porte chiuse.

Una violazione pubblica può indurre gli azionisti a mettere in discussione i loro investimenti, riducendo così il valore di un’azienda, con il risultato che i CISO sentiranno ancor di più la pressione del CFO e del consiglio di amministrazione.

Anche le autorità di regolamentazione giocano il loro ruolo, con l’introduzione di normative sempre più stringenti legate alla trasparenza, a livello regionale o di mercato, che spesso riguardano direttamente la gestione e la protezione delle informazioni.

La maggiore attenzione sul ruolo del CISO a livello normativo, come abbiamo visto nel caso giudiziario che ha coinvolto Uber, porta un’incertezza ancora maggiore, con il verdetto che ha implicazioni di vasta portata per i CISO, poiché crea un pericoloso precedente che induce i consigli di amministrazione a trasferire loro la responsabilità personale della sicurezza informatica.

Resilienza personale in primo piano

È incredibilmente importante prendersi il tempo per ricaricarsi. Sembra un’impresa ardua, viste le lunghe ore di lavoro che il ruolo richiede, ma non è impossibile, soprattutto se la si considera una priorità. Andrebbe considerato parte integrante dell’essere un leader efficace. Se si è costantemente esausti e stressati, che esempio si può dare al team? Come si può comunicare bene se si combatte sempre? Quanto si riesce a reagire e a pensare con chiarezza se emerge un problema di sicurezza?

Facciamo un passo indietro e trascorriamo del tempo con la famiglia, trovando dei momenti di tranquillità per staccare la spina. Essere disponibili per se stessi aiuterà a rimanere più saldi a livello personale e professionale. Questo è uno dei modi migliori per aumentare la propria resilienza e recuperare la forza necessaria per affrontare la pressione del lavoro.

Se nel settore della cybersecurity si è sempre evitato di parlare di salute mentale, è arrivato il momento di discuterne più apertamente tra colleghi. Una forte comunità di CISO che sostiene i suoi membri può fare molto per superare lo stigma dei problemi di salute mentale.

È importante creare spazi sicuri per il team e incoraggiare conversazioni aperte e maggiore trasparenza su questo argomento. I dipendenti sono stanchi e stressati quanto voi, soprattutto se la vostra organizzazione si trova ad affrontare la stessa carenza di talenti diffusa in tutto il settore, che richiede al vostro team di fare molto di più con meno risorse.

Forrester prevede addirittura che un eccesso di ore di lavoro si possa concludere con la segnalazione da parte degli addetti alla sicurezza di condizioni operative non sicure. Creare un adeguato ambiente di supporto aiuterà anche a trattenere i talenti, alleggerendo alcuni oneri ad affrontare come leader a causa della carenza di risorse.

Stringere rapporti con i componenti del board

Rafforzare le relazioni con il consiglio di amministrazione e gli investitori aiuterà anche a ottenere il sostegno necessario per voi e il vostro team ed è opportuno non aspettare che siano gli amministratori a iniziare una conversazione sulla cybersecurity, ma cercare le opportunità per trovare alleati e guidare il dialogo.

Questo approccio proattivo richiede molto più tempo e impegno, ma ripagherà a lungo termine. È molto più facile trovare un accordo quando il consiglio di amministrazione ha una migliore comprensione della cybersecurity e di ciò che l’organizzazione deve affrontare – e questo aiuta a creare fiducia e a costruire un rapporto di successo. Non eliminerà tutto lo stress, ma sicuramente alleggerirà la situazione.

Il ruolo di CISO non è mai stato facile e sembra molto meno allettante se si aggiungono responsabilità civili e penali, pressione elevata, orari di reperibilità e stress. Ma se credete ancora di fare la differenza e creare un impatto positivo nel settore, potete essere i vostri stessi sostenitori e promuovere il vostro successo.

