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AI e cyber security, come proteggere i sistemi critici e rafforzare i SOC

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Come integrare l’intelligenza artificiale nei sistemi mission critical senza compromettere la sicurezza? Federico Botti di Kyndryl analizza le nuove minacce legate alla Frontier AI, il ruolo dell’AI nell’evoluzione dei SOC e le strategie per conciliare innovazione, resilienza cyber e conformità normativa

Pubblicato il 20 ott 2026
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Videointervista Kyndryl Cybersecurirty360 Awards
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L’intelligenza artificiale sta trasformando i sistemi mission critical delle aziende, introducendo nuove opportunità di innovazione ma anche nuove sfide per la cyber security. Come garantire un’adozione sicura dell’AI, sfruttarne le potenzialità per rafforzare le capacità di difesa e, allo stesso tempo, rispettare requisiti normativi sempre più stringenti?

In occasione dei Cybersecurity360 Awards 2026, Kyndryl ha affrontato il tema dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali e nelle strategie di sicurezza, con particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture critiche, all’evoluzione dei Security Operations Center (SOC) e alla governance dei rischi.

In questo video parleremo di:

  • AI e sistemi mission critical: la visione di Kyndryl per introdurre l’intelligenza artificiale nei processi e nelle infrastrutture aziendali in maniera strutturata e sicura, affrontando anche le nuove minacce associate alla Frontier AI.
  • Intelligenza artificiale e Security Operations Center: come Kyndryl sta integrando l’AI nei meccanismi di difesa dei propri SOC e quali cambiamenti possono derivarne per i clienti in termini di rilevamento, analisi e risposta alle minacce informatiche.
  • Innovazione e conformità normativa: l’approccio di Kyndryl per conciliare l’adozione dell’intelligenza artificiale con le crescenti esigenze di cyber security e il rispetto degli obblighi regolatori.

Un confronto sulle strategie necessarie per trasformare l’AI in uno strumento di innovazione e di difesa, mantenendo il controllo sui rischi tecnologici e operativi e rafforzando la resilienza delle organizzazioni.

AI e cyber security, come proteggere i sistemi critici e rafforzare i SOC | Federico Botti, Kyndryl
@RIPRODUZIONE RISERVATA

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