Università di Udine: Master I e II livello in Intelligence e ICT

Descrizione

Il Master forma specialisti abili ad operare nel contesto dell’intelligence, con un profilo particolarmente attento alla gestione delle nuove tecnologie informatiche (Intelligenza artificiale, Cyber Security, Biometria, Machine Learning, ecc.)

Il Master di I e II livello è finalizzato a fornire le conoscenze e le competenze operative per pianificare, organizzare e realizzare attività nel contesto dell’intelligence e della sicurezza, sempre più legate alle nuove sfide che oggi Enti Pubblici e Aziende devono superare.

Il Master fornisce sia una solida conoscenza dei principi generali del diritto, della geopolitica, dell’intelligence economica e della comunicazione, che specifiche conoscenze e competenze operative relative agli strumenti informatici avanzati e alle nuove tecnologie digitali utilizzabili per i processi e le attività di intelligence, con apprendimenti teorici e attività di laboratorio relative ai seguenti ambiti: Intelligenza artificiale, Machine e Deep Learning, Cyber Security, Biometria e Gait Recognition, Web Intelligence, Text Mining, OpenSource Intelligence, Crowdsource Intelligence, Computer Vision, Unmanned Autonomous Vehicles, Augmented e Virtual Reality.

Particolare attenzione è rivolta all’integrazione di conoscenze specialistiche con quelle competenze trasversali necessarie per aumentare la capacità sia di inserimento che di crescita all’interno dei diversi contesti lavorativi.

Inizio

È previsto un numero massimo di 50 iscritti (totale inclusivo di entrambi i livelli) e un numero minimo di 7 iscritti nel I livello e 18 iscritti nel II livello. La domanda di iscrizione deve essere presentata on-line entro le ore 12.00 del giorno 20 ottobre 2022 accedendo a www.uniud.it/masterintelligence . Svolgimento: Ottobre 2022 – Settembre 2023;

Costo

Quota di iscrizione al Master di I livello: Euro 3.750,00. Quota di iscrizione al Master di II livello: Euro 4.250,00.

Per gli iscritti appartenenti alle forze dell’ordine e per i dipendenti delle aziende convenzionate, sia per il Master di I che di II livello è prevista una riduzione della quota di iscrizione del 20% (Euro 3.000,00 per l’iscrizione al Master di I livello e Euro 3.400,00 per l’iscrizione al Master di II livello). Sono previste borse di studio (vedere la Brochure del Master)

Organizzatore

Direttore: Gian Luca Foresti

Materie

I moduli sono elencati con il numero totale delle ore nella Brochure del Master

Sito

https://cybersecnatlab.it/formazione-in-cybersecurity/

https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/master/alta-formazione/area-scientifico-tecnologica/master_intelligence

Contatti

masterintelligence@uniud.it Direzione Didattica e Servizi agli Studenti Ufficio Programmazione Didattica – Via Palladio 8, Udine. Tel. 0432 556706/08, master@uniud.it, orari: dal lunedì al giovedì, 9.30–11.30

