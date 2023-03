Master Unipegaso, le nuove frontiere della Cyber Security

Unipegaso, le nuove frontiere della Cyber Security – Master di I livello – Prima edizione anno 2022/2023

Descrizione

Il master ha la finalità di formare professionisti in grado di gestire con competenza i protocolli di sicurezza attivati e di promuovere nuove ed efficaci soluzioni, perseguendo un costante aggiornamento circa le tendenze della Cybersecurity e promuovendo una valida sinergia con altri esperti del settore.

Il master offrirà una prospettiva interdisciplinare in grado di conciliare tanto gli aspetti tecnologico-digitali quanto quelli gestionali e aziendalistici, quanto quelli giuridico-normativi.

Ogni azienda, sia per rispondere agli obblighi normativi sia per i propri obiettivi di business, ha necessità di appoggiarsi a professionisti in grado di gestire gli aspetti tecnici e legali legati alla Cybersecurity. La conoscenza e la comprensione delle sempre più sofisticate minacce informatiche è prioritaria per predisporre sistemi di prevenzione degli attacchi informatici;

Termini Iscrizione

Sempre Aperte

Costo

2200€

Direttore

Michele Corleto

Materie

La didattica è interamente digitale e online mediante classi virtuali ma Il corso potrà prevedere degli incontri in presenza ad integrazione delle attivita formative. Gli esami si terranno presso le sedi dell’Ateneo. Le materie di cui è composto il Master sono:

Intelligenza artificiale per la Cyber Security Sistemi di attacco e difesa Machine learning per la sicurezza informatica Blockchain, crittografia e applicazioni Privacy e Cyber Security Gestione istituzionale e aziendale di analisi e valutazione del rischio

Sito

https://www.unipegaso.it/post-laurea/master-livello-1/specializzazioni-digitali-hbr/le-nuove-frontiere-della-cyber-security

Contatti Per richiedere informazioni è possibile compilare il modulo on line o contattare postlaurea@unipegaso.it (di carattere amministrativo e didattico); orientamento@unipegaso.it (per le iscrizioni presso la sede) o contattare il Numero Verde 800.185.095

