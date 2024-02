Ict Learning Solutions, il corso PECB per aspiranti CISO

Ict Learning Solutions, corso PECB per Chief Information Security Officer

Descrizione

La formazione è progettata per aiutare gli aspiranti Chief Information Security Officer (CISO) ad acquisire le conoscenze, le competenze e le strategie necessarie per condurre efficacemente un programma di sicurezza delle informazioni e garantire un’adeguata protezione delle informazioni e del patrimonio informativo nelle odierne esigenze.

WHITEPAPER Password e sicurezza: come creare parole-chiave inviolabili ma facili da ricordare Disaster recovery Identity & Access Management

E questo per per supervisionare e gestire la sicurezza delle informazioni, garantendo l’implementazione di solide misure di sicurezza, l’identificazione e la mitigazione dei rischi per la sicurezza delle informazioni e lo sviluppo di strategie di sicurezza efficaci su misura per le specificità dell’organizzazione.

Il corso di formazione copre un’ampia gamma di argomenti, tra cui quadri di sicurezza, valutazione del rischio, conformità normativa e governance.

Inizio

Varie edizioni on line disponibili ed elencate dal sito PECB (ente di certificazione che fornisce istruzione e certificazione secondo ISO / IEC 17024 per le persone in diverse discipline) con le date e e la lingua nei diversi paesi.

Costo

950,00 euro

Programma

Al termine di questo corso di formazione, i partecipanti saranno in grado di: spiegare i principi e i concetti fondamentali della sicurezza delle informazioni, comprendere i ruoli e le responsabilità del CISO e le considerazioni etiche coinvolte e affrontare le sfide associate al ruolo, progettare e sviluppare un programma di sicurezza delle informazioni efficace, adattato alle esigenze dell’organizzazione, adottare quadri, leggi e regolamenti applicabili e comunicare e implementare in modo efficace le politiche per garantire la conformità alla sicurezza delle informazioni, identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi per la sicurezza delle informazioni, utilizzando un approccio sistematico ed efficace

Agenda

Giorno 1: Fondamenti di sicurezza delle informazioni e ruolo di un CISO

Giorno 2: programma di conformità alla sicurezza delle informazioni, gestione del rischio, architettura e progettazione della sicurezza

Giorno 3: controlli di sicurezza, gestione degli incidenti e gestione delle modifiche

Giorno 4: Consapevolezza, monitoraggio, misurazione e miglioramento continuo della sicurezza delle informazioni

Giorno 5: esame di certificazione

Sito

https://ictls.it/prodotto/ciso-pecb-chief-information-security-officer#tab-reviews e https://pecb.com/en/education-and-certification-for-individuals/pecb-ciso/ciso

Contatti

Alla pagina PECB

@RIPRODUZIONE RISERVATA