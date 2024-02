Coursera, corso in gestione degli incidenti e dei disastri di cyber security

Pianificare la gestione in caso di evento avverso sembra un controsenso ma è, invece, una delle più importanti prassi di sicurezza informatica e appartiene alla categoria delle misure preventive. La pianificazione di un’emergenza è necessaria per essere preparati e gestire le operazioni non normali, compresi gli incidenti di cyber security.

Descrizione

Il corso esamina ed approfondisce le competenze per: definire e descrivere i componenti di un programma di pianificazione di contingenza di cyber security, identificare i componenti e la struttura di un programma efficace di risposta agli incidenti di cyber security, identificare i componenti e la struttura di un programma efficace di disaster recovery di cyber security, definire e descrivere le strategie di contingenza raccomandate, tra cui il backup e il ripristino dei dati e la continuità delle operazioni di cyber security.

Il corso fa parte della specializzazione in “Gestione la cybersicurezza” nelle organizzazioni.

Inizio

Corso immediatamente disponibile non appena ci si iscrive. Durata 14 ore di corso. Disponibile in 20 lingue diverse. Il corso è di livello principiante.

Costo

Iscrizione gratuita per 7 giorni (poi 53 euro al mese o 364 anno).

Programma

Il corso si sviluppa in sei moduli: introduzione al corso, introduzione alla pianificazione delle emergenze, risposta agli incidenti, ripristino di emergenza, continuità aziendale, corso conclusivo per la gestione della sicurezza in rete.

Sito

https://www.coursera.org/learn/managing-cybersecurity-incidents-and-disasters?specialization=managing-cybersecurity

Contatti

Attraverso il modulo on line disponibile alla pagina del sito.

