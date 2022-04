A distanza di sei mesi dalla sua prima identificazione, il trojan bancario SharkBot torna a colpire gli utenti di dispositivi Android (italiani compresi) celandosi all’interno di 7 nuove app pubblicate sul Play Store che promettono funzioni di antivirus gratuiti.

Come riportato nel report condiviso dai ricercatori di Check Point Research (CPR), il trojan bancario SharkBot è comparso nel novembre 2021, colpendo dispositivi di ignari utenti convinti d’aver installato delle app innocue per la protezione del dispositivo Android e la pulizia dei file temporanei, app in seguito rimosse da Google dal proprio store.

Nella versione 2022 SharkBot utilizza nuove funzioni di geofencing e di attivazione in sordina, che permettono al trojan di agire su diversi livelli di controllo del dispositivo.

Da segnalare, poi, che l’attacco portato avanti dalla nuova variante di SharkBot è mirato all’Italia e al Regno Unito, mentre il malware è programmato per ignorare gli utenti provenienti dalla Cina, India, Romania, Russia, Ucraina e Bielorussia.

Le app malevole di diffusione di SharkBot

SharkBot si è celato dietro a falsi nomi di app quali:

Antivirus Super Cleaner

Codice Fiscale

Center Security Antivirus

Powerful Cleaner Antivirus

Atom Clean-Booster Antivirus

Alpha Antivirus Cleaner

AP currency converter

Le applicazioni dietro cui si celava SharkBot sono state rilasciate su Google Play il 25 febbraio e rimosse a seguito di segnalazioni il 9 Marzo, ma nuove app hanno fatto la loro comparsa il 15 marzo, il 22 marzo e il 27 marzo.

EVENTO Comunicare, vendere, fare impresa nel 2022! Una giornata evento con 16 speech dedicati Big Data Digital Transformation

Queste app sono state installate più di 57.000 volte. Per poter garantire l’approvazione sul Play Store, la singola app non contiene direttamente SharkBot ma un comando per scaricare l’APK malevolo a seguito dell’installazione dell’app.

Come agisce SharkBot

SharkBot utilizza funzioni di Automatic Transfer Systems (ATS), Domain Generation Algorithm (DGA), overlay, keylogger, lettura e gestione degli SMS.

Una volta installato nel dispositivo, il trojan manomette le schermate delle app bancarie, mostrando false schermate di login dove l’utente può inserire le proprie credenziali, che finiscono direttamente fra le mani dei criminal hacker.

Inoltre, il malware può gestire e cancellare SMS, anche quelli di conferma delle operazioni bancarie.

In totale, le funzionalità del malware SharkBot sono 22 e vengono azionate sul dispositivo da un Command and Control Server (CnC).

smsSend Permessi per invio SMS updateLib Download di un file Jar updateSQL Aggiornare il DB locale updateConfig Aggiornare diverse configurazioni uninstallApp Disinstallare app collectContacts Mandare la lista contatti al server changeSmsAdmin Cambiare il programma predefinito degli SMS getDoze Disabilitare l’ottimizzazione della batteria per agire in background sendInject Creare ed inviare una falsa schermata iWantA11 Abilitare SharkBot nel servizio accessibilità updateTimeKnock Aggiornare l’opzione “TIME_KNOCK_ADMIN” sendPush Mostrare notifiche push APP_STOP_VIEW Prevenire l’attivazione di un app dall’utente Swipe Simulare l’azione di swipe autoReply Inviare un messaggio autorisponditore alle notifiche removeApp Cancellare delle app serviceSMS Inviare SMS a un numero e con un mittente specifico getNotify Gestire le notifiche localATS Ricevere log d’utilizzo dal servizio accessibilità sendSMS Inviare SMS downloadFile Scaricare dei file stopAll Comando funzione insieme a updateLib

Una nuova funzione di SharkBot è quella di poter rispondere in modo automatico alle notifiche ricevute da Facebook Messenger e WhatsApp, inviando un link di phishing con l’invito a scaricare una delle false app antivirus, diffondendosi così fra i contatti della vittima.

I consigli per proteggersi

Nonostante la difficoltà dell’utente finale nel poter individuare un’app malevola se distribuita nello store ufficiale, le tecniche per proteggersi e prevenire gli attacchi su Android sono:

installare solo app verificate, specialmente app note di antivirus; prima dell’installazione, verificare le recensioni e cercare opinioni sull’app stessa; eliminare le app non più utilizzate; tenere costantemente aggiornate le app in uso ed il sistema operativo; prestare attenzione ad ogni concessione di funzione alle varie app.

WHITEPAPER Intelligenza Artificiale nel Marketing: quello che i CMO devono sapere CRM Intelligenza Artificiale

@RIPRODUZIONE RISERVATA