Gli incidenti cyber noti nel settore Energy & Utilities sono quasi raddoppiati in un anno. Il nuovo aggiornamento del Rapporto Clusit ne ha censiti 70 nel primo semestre 2026, contro i 36 dello stesso periodo del 2025 (+94%). In sei mesi il settore ha già raggiunto l’89% dei 79 casi osservati nell’intero anno precedente. Il rapporto è stato presentato il 18 novembre al Security Summit Energy & Utilities, nella sede milanese di Snam.

La crescita supera quella dell’intero campione Clusit (+71% rispetto al primo semestre 2025) e si accompagna a un cambio di geografia. L’Asia passa in testa per numero di casi, mentre in Europa gli incidenti aumentano anche se il suo peso sul totale mondiale scende.

Il dato che più interpella chi gestisce reti e impianti è la gravità degli effetti osservati: 69 incidenti su 70 ricadono nelle tre fasce d’impatto più alte della scala Clusit.

Rapporto Clusit Energy & Utilities, cosa misura il +94%

Il confronto tra due semestri omogenei quantifica l’accelerazione. Il confronto con l’intero 2025 dà la misura della velocità con cui si è accumulata la casistica. Il rapporto settoriale ricava il dato del primo semestre 2025 dal database aggiornato.

Nel complesso, energia e utility valgono l’1,4% degli incidenti censiti da Clusit nei primi sei mesi del 2026, a fronte dell’1,5% dell’intero 2025.

Incidenti noti nel settore Energy & Utilities I sem. 2025 36 incidenti I sem. 2026 70 incidenti Scala 0-80 incidenti. Fonte: Clusit, Rapporto Energy & Utilities H1 2026; periodo: primo semestre 2025 e primo semestre 2026. Conteggi mondiali del campione Clusit. Il dato 2025 deriva dal database aggiornato.

I conteggi descrivono gli incidenti emersi nel campione. Per stimare la probabilità che un attacco vada a segno servirebbe conoscere anche quanti tentativi hanno affrontato gli operatori. Il rapporto richiama inoltre le differenze tra regioni nella diffusione pubblica delle informazioni.

Per chi usa questi dati nella valutazione del rischio, il +94% è quindi un segnale di pressione da confrontare con la propria telemetria, con la copertura del monitoraggio e con i tempi effettivi di rilevazione e risposta.

L’Asia guida il campione, in Europa i casi salgono del 50%

Clusit ha rilevato 29 incidenti in Asia nei primi sei mesi del 2026, quasi il triplo dei 10 registrati nell’intero 2025. L’area rappresenta il 41% del campione semestrale. Oltre un terzo dei casi asiatici riguarda il Medio Oriente. Europa e Americhe contano 18 casi ciascuna, circa il 26% del totale per area.

Il confronto europeo mostra quanto quote e volumi raccontino due aspetti diversi della stessa dinamica. La quota dell’Europa scende dal 49% dell’intero 2025 al 26% del primo semestre 2026. Sui due semestri omogenei, invece, i casi salgono da 12 a 18 (+50%). Anche confrontando soltanto i primi semestri, il peso dell’Europa scende, da un terzo del campione al 26%, perché il totale mondiale cresce più rapidamente dei casi europei.

Il rapporto classifica come information warfare cinque episodi contro organizzazioni energetiche in Medio Oriente, concentrati tra la fine di febbraio e l’inizio di aprile, in coincidenza con l’escalation del conflitto che ha coinvolto l’Iran.

La coincidenza temporale offre un contesto. L’attribuzione dei singoli episodi richiede evidenze ulteriori. Su scala globale resta dominante il cybercrime, a cui Clusit riconduce 64 casi su 70 (91,4%). L’hacktivism conta un episodio.

La difficoltà di attribuzione ha implicazioni per la risposta. Nel comunicato diffuso alla presentazione del rapporto, Alessio Pennasilico, componente del comitato scientifico Clusit, riassume la priorità per chi gestisce un impianto idrico o una rete elettrica: “conta ridurre l’impatto, chiunque ci sia dietro”.

La classificazione dell’attore può orientare l’analisi della minaccia. La scelta di quando isolare un sistema o passare alla gestione locale dipende soprattutto dalla sicurezza del processo e dalla disponibilità delle funzioni essenziali.

Ransomware in 12 dei 16 incidenti con tecnica nota

Per 54 incidenti su 70 (il 77%), le informazioni pubbliche non permettono di determinare la tecnica usata. Nel 2025 la quota era del 48%. In 53 di quei 54 casi il rapporto rileva un furto di dati. Sapere che i dati sono stati sottratti dice quale danno si è verificato. Per ricostruire come gli attaccanti siano entrati servono invece evidenze quali i log degli accessi, le tracce sugli endpoint e la cronologia delle sessioni remote.

Tra i 16 episodi con tecnica nota, Clusit conta 12 casi di ransomware. Il dato equivale al 75% di quel sottoinsieme e a circa il 17% dell’intero campione semestrale. La differenza tra i due denominatori conta anche per le vulnerabilità, che il rapporto identifica come tecnica in un caso. Con tre episodi su quattro privi di una tecnica nota, la graduatoria offre una base per le esercitazioni e per la raccolta delle evidenze.

Le priorità di messa in sicurezza richiedono anche una verifica dell’esposizione e della criticità dei singoli impianti.

La quota Critical cala, ma 69 casi su 70 hanno impatto da High in su

Nel primo semestre 2026 Clusit classifica 46 incidenti come High, 21 come Critical e due come Extreme. Uno solo è Medium. Rispetto all’intero 2025, la quota dei Critical scende dal 39% al 30%, mentre quella degli High sale dal 47% al 66%. La somma di Critical ed Extreme passa dal 43% al 33%, secondo gli arrotondamenti del rapporto.

I 70 incidenti per classe di impatto Extreme 2 incidenti Critical 21 incidenti High 46 incidenti Medium 1 incidente Scala 0-50 incidenti. Fonte: Clusit, Rapporto Energy & Utilities H1 2026; periodo: primo semestre 2026. Conteggi mondiali per classe di gravità assegnata da Clusit. Nessun episodio nella classe Low.

Gli autori leggono la minore quota nelle fasce più alte come un possibile segnale di migliore contenimento degli impatti. Per verificare se i presidi stiano funzionando servono confronti su scenari comparabili. La visibilità degli incidenti, il tipo di organizzazioni colpite e la composizione degli attacchi possono cambiare da un periodo all’altro. La scala Clusit descrive la gravità assegnata agli episodi censiti. Per valutare il rischio del proprio servizio occorrono anche dati su durata, utenze interessate e capacità di gestire il processo in sicurezza durante il ripristino.

Tra i casi più gravi il rapporto cita ransomware contro un impianto di trattamento delle acque, un operatore di oleodotti e un distributore elettrico. Per una utility, gli effetti possono superare il perimetro dei sistemi colpiti. Un impianto idrico, per esempio, può dipendere dall’elettricità per il pompaggio e dalle telecomunicazioni per supervisione e allarmi. La perdita di una di queste dipendenze può imporre l’intervento sul posto o limitare l’erogazione, secondo l’autonomia disponibile e le procedure del sito.

Continuità del servizio, le prove che servono a reti e impianti

La direttiva NIS2 colloca energia, acqua potabile e acque reflue tra i settori ad alta criticità. L’articolo 21 include, fra le misure di gestione del rischio, gestione degli incidenti, continuità operativa e sicurezza della catena di approvvigionamento.

Per gli operatori soggetti alla direttiva, il rapporto Clusit suggerisce da dove cominciare a verificare i presidi: dalle dipendenze del servizio e dalle prove di ripristino che coinvolgono sia l’IT sia le tecnologie operative (OT).

Revocare gli accessi remoti senza perdere il controllo del processo

Una prima verifica riguarda gli accessi remoti dei fornitori. Occorre sapere chi può raggiungere le reti industriali, attraverso quali sistemi e con quali autorizzazioni.

Un’esercitazione può verificare se l’operatore riesce a revocare rapidamente un accesso compromesso conservando le funzioni necessarie al sito. Va coinvolto chi presidia il processo industriale, perché isolare una rete può togliere visibilità alla sala controllo o rendere indisponibile l’assistenza da remoto.

Misurare il ripristino quando il servizio è degradato

La seconda verifica riguarda il ripristino in condizioni degradate. Ripristinare un backup è una parte della prova. L’operatore deve poter recuperare anche le configurazioni di controllo necessarie e verificare che gli apparati riprendano a operare in condizioni sicure.

I risultati da portare alla direzione sono concreti: tempo trascorso prima di recuperare una capacità minima di servizio, durata sostenibile delle procedure locali e dipendenze esterne che possono ritardare il rientro. Sono questi i dati che permettono di decidere dove investire prima del prossimo incidente.

La prova più informativa coinvolge anche chi gestisce i servizi da cui l’impianto dipende. Se l’esercitazione ipotizza la perdita della connettività, per esempio, va verificato come arrivano gli allarmi a chi può intervenire, quali attività richiedono personale sul posto e quanto a lungo il servizio può proseguire in quella modalità.

L’esito dovrebbe tradursi in interventi assegnati a un responsabile, con una nuova prova che verifichi se il tempo di recupero si è ridotto.