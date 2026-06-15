Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

L'ANALISI TECNICA

GreatXML e BitLocker: cosa sappiamo davvero sul presunto zero-day che aggira la cifratura di Windows

Home Attacchi hacker e Malware: le ultime news in tempo reale e gli approfondimenti
Indirizzo copiato

GreatXML è stato presentato come un exploit zero-day capace di aggirare BitLocker sfruttando WinRE e Microsoft Defender Offline Scan. Le verifiche indipendenti, però, raccontano una storia meno lineare. Tra dubbi sul PoC e assenza di una CVE, il caso riapre il dibattito sulla sicurezza del recovery path di Windows

Pubblicato il 15 giu 2026
Aggiungi tra i preferiti su Google
Vincenzo Calabrò

Information Security & Digital Forensics Analyst and Trainer

GreatXML e BitLocker

Il caso GreatXML evidenzia una falla nella sicurezza degli endpoint: la fiducia riposta nel recovery path. Il problema è legato al bypass di BitLocker tramite WinRE e Microsoft Defender Offline Scan, ma le verifiche indipendenti non sono del tutto concordi sulla sua riproducibilità.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Vincenzo Calabrò
Information Security & Digital Forensics Analyst and Trainer

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • OpenAI e Anthropic si aprono all'USAISI; Anthropic Claude Code Security: l'AI è parte integrante della superficie di attacco e della difesa; Anthropic, leak del codice di Claude, 500mila righe esposte per errore: i rischi per la supply chain software; Mythos, Gpt 5.3 Cyber: come attrezzarci contro il diluvio di attacchi in arrivo; Claude Fable 5 e Mythos 5: capacità di frontiera per fare danni e safeguard rimossi, le conseguenze per la comunità della difesa

  • la sfida

    Claude Fable 5 e Mythos 5: i nuovi rischi cyber dell’AI avanzata

    10 Giu 2026

    di Vincenzo Calabrò

    Condividi
  • sicurezza nella supply chain approccio e soluzioni

  • la guida pratica

    Fornitori rilevanti NIS: ecco le FAQ per una loro corretta individuazione

    14 Apr 2026

    di Sandro Sana

    Condividi
  • IA contro IA

  • l'analisi

    L’IA che combatte l’IA: quando la guerra cibernetica smette di avere un volto umano

    18 Mag 2026

    di Pierluigi Paganini

    Condividi
  • Cyber security responsabilità condivisa

  • security awareness

    La cyber security è democratica: multinazionali e casalinghe colpite dallo stesso virus

    22 Lug 2025

    di Fabrizio Saviano

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x