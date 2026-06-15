Il caso GreatXML evidenzia una falla nella sicurezza degli endpoint: la fiducia riposta nel recovery path. Il problema è legato al bypass di BitLocker tramite WinRE e Microsoft Defender Offline Scan, ma le verifiche indipendenti non sono del tutto concordi sulla sua riproducibilità.
L'ANALISI TECNICA
GreatXML e BitLocker: cosa sappiamo davvero sul presunto zero-day che aggira la cifratura di Windows
GreatXML è stato presentato come un exploit zero-day capace di aggirare BitLocker sfruttando WinRE e Microsoft Defender Offline Scan. Le verifiche indipendenti, però, raccontano una storia meno lineare. Tra dubbi sul PoC e assenza di una CVE, il caso riapre il dibattito sulla sicurezza del recovery path di Windows
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