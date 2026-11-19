Poste Italiane ha confermato a CyberSecurity360 di aver subito una violazione, dopo che l’utente flex22 ha pubblicato online un post contenente circa 1 GB di file, compresi dati personali di clienti di Poste Italiane.
data breach
Furto dati a Poste Italiane: l’esposizione di nomi e mail aumenta il rischio phishing e frodi
Un presunto hacker ha pubblicato circa 1 GB di file contenente nomi, indirizzi, email, numeri telefonici e documenti contrattuali che permettono di realizzare campagne di phishing e frodi mirate, rendendo molto più credibili i tentativi di impersonificazione. Ecco cosa comporta il furto dati ai danni di Poste Italiane e come difendersi
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