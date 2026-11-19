data breach

Un presunto hacker ha pubblicato circa 1 GB di file contenente nomi, indirizzi, email, numeri telefonici e documenti contrattuali che permettono di realizzare campagne di phishing e frodi mirate, rendendo molto più credibili i tentativi di impersonificazione. Ecco cosa comporta il furto dati ai danni di Poste Italiane e come difendersi