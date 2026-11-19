Vogliamo scaricare l’app IO e invece è un trojan che ruba dati, password; può persino consentire l’accesso a un conto corrente. La minaccia si cela in un sito che imita quello dell’Agenzia delle Entrate. Induce gli utenti Android a scaricare un’applicazione malevola. Una volta avviata, compare anche una falsa schermata di aggiornamento dell’app IO, che invita a installare un file APK presentato come necessario per continuare a utilizzare il servizio.

Il file è riconducibile al malware bancario Mirax.. Dietro questa sequenza si nasconde Mirax, un trojan bancario con funzioni di controllo remoto: può sottrarre credenziali, intercettare codici monouso e consentire ai criminali di agire direttamente sul telefono della vittima.

1 · ESCA ISTITUZIONALE Falso sito delle Entrate Contenuto fraudolento mostrato a dispositivi mobili 2 · FILE MALEVOLO Download di un APK Installazione al di fuori del Play Store 3 · FINTA CONFERMA Aggiornamento IO contraffatto Schermata con richiamo ingannevole a Play Protect 4 · RISCHIO SUL TELEFONO Furto e controllo remoto Se il malware ottiene i permessi necessari Elementi della catena di distribuzione e di compromissione descritta per la campagna italiana, 17 novembre 2026. Lo schema rappresenta le fasi dell’inganno, non una sequenza di clic obbligatoria per ogni infezione. Fonte: CERT-AGID, analisi del 17 novembre 2026.

La campagna è stata individuata dal CERT-AGID il 17 novembre 2026. Il bersaglio è Android, perché i criminali distribuiscono un pacchetto di installazione APK al di fuori dello store ufficiale. La vera app IO non risulta compromessa: la sua identità viene sfruttata come esca, insieme a quella dell’amministrazione fiscale, per indurre l’utente a installare software malevolo.

Malware Mirax: il falso aggiornamento di IO e la catena dell’attacco

Il CERT-AGID ha rilevato un dominio che riproduce l’aspetto del portale dell’Agenzia delle Entrate. Il sito fraudolento mostra il contenuto destinato alle vittime soltanto quando riconosce uno User-Agent mobile, ossia l’informazione con cui il browser si identifica come dispositivo mobile. Questo accorgimento può rendere meno immediata l’analisi della pagina da una postazione desktop.

Nel percorso d’inganno compare una schermata che invita ad aggiornare IO per continuare a utilizzare il servizio. La pagina ostenta anche la dicitura “Verified by Google Play Protect”, che il CERT-AGID descrive come un elemento di falsa rassicurazione: la scritta è riprodotta dai criminali e non dimostra che Google abbia verificato il file. La richiesta di scaricare un APK resta il segnale più importante.

Il passaggio dall’inganno all’attacco avviene quando l’utente installa il file e concede le autorizzazioni richieste. Mirax può abusare dei servizi di Accessibilità di Android, funzioni nate per rendere il telefono utilizzabile a persone con esigenze specifiche, ma che permettono anche a un’app autorizzata di leggere informazioni sullo schermo e interagire con l’interfaccia.

Come Mirax ruba credenziali bancarie, OTP e controllo del telefono

Mirax combina due capacità. Come banking trojan può sovrapporre schermate HTML contraffatte a quelle delle applicazioni autentiche, inducendo la vittima a digitare credenziali e altri dati in moduli controllati dagli attaccanti. Come Remote Access Trojan (RAT) consente invece di osservare lo schermo, impartire comandi e simulare tocchi, trasformando l’infezione in una presa di controllo del dispositivo.

Per le banche il rischio va oltre la password rubata. Il malware può raccogliere SMS e codici OTP; le analisi di Group-IB, pubblicate il 5 novembre 2026, documentano anche la capacità della famiglia di acquisire il segreto di sblocco del telefono e aprire sessioni bancarie dal dispositivo legittimo. Un bonifico impartito da remoto può quindi presentarsi ai sistemi antifrode come un’operazione avviata sul telefono normalmente usato dal cliente.

Altri moduli della famiglia Mirax permettono di mostrare schermate nere o falsi aggiornamenti per nascondere ciò che sta accadendo, ostacolare la rimozione dell’app e trasmettere in tempo reale lo schermo. Sono capacità documentate nelle analisi della famiglia: non è dimostrato che tutte fossero attive nell’APK italiano esaminato dal CERT-AGID.

Dentro l’APK Mirax: RC4, tre file DEX e il server C2

L’analisi tecnica del CERT-AGID rivela come il codice venga nascosto nel pacchetto. In una struttura di cartelle annidate compare un file chiamato fsIZe.json . L’estensione suggerisce un normale documento di dati, ma il contenuto è in realtà un payload cifrato con RC4. La chiave necessaria a decifrarlo è incorporata nel codice dell’applicazione.

Una volta decifrato, il contenitore restituisce tre file DEX, il formato usato dal runtime Android per eseguire codice. Questa stratificazione serve a sottrarre parte delle funzionalità malevole alle analisi statiche più semplici, che esaminano un file senza eseguirlo. Non rende il codice indecifrabile: la chiave presente nel pacchetto consente ai ricercatori di recuperarlo.

Nel codice estratto gli analisti hanno trovato la classe net.igyts.appeh3.BuildConfig , dove risultano visibili il dominio e la porta configurati per il server di comando e controllo (C2). Quest’ultimo è il punto attraverso il quale gli operatori inviano istruzioni ai dispositivi compromessi. Nei campioni esaminati separatamente da Group-IB, il C2 può distribuire a posteriori configurazioni e schermate di phishing specifiche per le applicazioni presenti sul telefono; perciò le sole stringhe ricavate da un APK non descrivono necessariamente tutti i suoi bersagli.

Un malware a noleggio che può usare anche l’IP della vittima

Mirax circola come Malware-as-a-Service, un sistema nel quale gli sviluppatori forniscono software e infrastruttura ad affiliati criminali. Secondo Cleafy, che segue la famiglia da marzo 2026, le sue funzioni includono l’iniezione di schermate dinamiche, il controllo remoto e un modulo di proxy residenziale basato su SOCKS5.

Il proxy permette di instradare traffico attraverso l’indirizzo IP autentico di un telefono infetto. In questo modo un’operazione fraudolenta può apparire come proveniente dalla connessione abituale della vittima, rendendo meno affidabili i controlli antifrode che si basano soltanto sulla localizzazione o sulla reputazione dell’indirizzo IP. Anche qui il dato riguarda le capacità della famiglia Mirax: il CERT-AGID non ha dichiarato che il proxy fosse operativo nello specifico campione scoperto in Italia.

L’indagine di Group-IB riguarda inoltre una distinta campagna contro utenti di servizi bancari in Medio Oriente, Turchia e Africa (regione META): tra marzo e settembre 2026 sono state confermate migliaia di infezioni Android, con perdite stimate dagli analisti in milioni di dollari sulla base dei casi osservati. Queste cifre non misurano la diffusione del falso aggiornamento di IO in Italia, per il quale il CERT-AGID non ha pubblicato un numero di vittime.

Che cosa cambia per le difese delle banche e delle aziende

Mirax mostra i limiti di una verifica imperniata su password, OTP e provenienza geografica. Se l’attaccante muove il denaro dentro la sessione autentica del cliente, persino un accesso da dispositivo già noto può essere fraudolento. Group-IB indica come segnali utili l’attivazione anomala dei servizi di Accessibilità, le sessioni di condivisione o controllo dello schermo e il loro collegamento temporale con disposizioni di pagamento.

Le difese più pertinenti sono quindi comportamentali: valutare la coerenza tra normale interazione dell’utente e operazione richiesta, monitorare le nuove coordinate di beneficiari e incrociare i segnali di possibile compromissione del dispositivo con quelli della transazione. Sul fronte aziendale, l’impiego di sistemi di gestione dei dispositivi mobili e politiche che limitino l’installazione di APK non autorizzati riduce l’esposizione al vettore di ingresso.

Il CERT-AGID ha comunicato l’esito dell’analisi al CERT del ministero competente e condiviso gli indicatori di compromissione (IoC) con i soggetti accreditati al proprio flusso informativo. Il comunicato pubblico non attribuisce la campagna a un gruppo specifico e non fornisce una stima del danno economico in Italia.

Come riconoscere la falsa app IO e che cosa fare dopo un’infezione

La distinzione pratica è netta: IO si scarica e si aggiorna dagli store ufficiali. Il Centro Assistenza dell’app IO indica Google Play Store per Android e App Store per iPhone. Un portale fiscale o una pagina web che chieda di scaricare manualmente un APK per aggiornare IO sta quindi proponendo una procedura diversa da quella ufficiale. Anche una scritta che richiama Play Protect all’interno della pagina non costituisce una verifica di sicurezza.

Chi ha soltanto aperto il sito sospetto senza installare il file può chiuderlo e verificare gli eventuali avvisi tornando autonomamente ai portali ufficiali. Se invece è stato installato l’APK, soprattutto se sono stati concessi permessi di Accessibilità, conviene interrompere la connettività del telefono, contattare subito la banca usando un altro dispositivo e chiedere la verifica o il blocco delle operazioni e degli accessi a rischio. Da un dispositivo ritenuto sicuro vanno cambiate le credenziali eventualmente esposte.

Su Android è utile verificare la presenza di applicazioni sconosciute e dei relativi servizi di Accessibilità, ma una semplice disinstallazione potrebbe non bastare quando il trojan impedisce l’accesso alle impostazioni. Google descrive i controlli di Play Protect per individuare e rimuovere applicazioni dannose; in caso di compromissione accertata o persistente, l’intervento tecnico può richiedere il ripristino completo del dispositivo, dopo aver conservato le informazioni necessarie alla segnalazione dell’incidente.

La campagna dimostra come una falsa identità della pubblica amministrazione possa diventare l’ingresso per una frode bancaria: la pagina delle Entrate convince a scaricare il file, il richiamo a IO lo rende apparentemente affidabile e le autorizzazioni di Android permettono al malware di trasformare una truffa online nel controllo operativo dello smartphone.