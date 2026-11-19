La Commissione europea è stata colpita da una campagna di attacchi informatici che ha provocato oltre dieci giorni di disservizi in alcune applicazioni interne: dalla gestione di stipendi e ferie ai rimborsi sanitari. Bruxelles ha adottato contromisure e coinvolto i vertici dell’istituzione. Gli investigatori devono ancora stabilire se gli aggressori abbiano avuto accesso ai dati personali dei dipendenti e, in tal caso, quali informazioni siano state sottratte.
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Cyberattacco alla Commissione europea: servizi HR colpiti, dati a rischio
Un cyberattacco ha interrotto per oltre dieci giorni servizi interni della Commissione europea, fra gestione del personale e rimborsi sanitari. La possibile compromissione dei dati resta da chiarire. Possibile uso di ARTEX, uno strumento di attacco automatizzato con AI
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