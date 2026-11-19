La Commissione europea è stata colpita da una campagna di attacchi informatici che ha provocato oltre dieci giorni di disservizi in alcune applicazioni interne: dalla gestione di stipendi e ferie ai rimborsi sanitari. Bruxelles ha adottato contromisure e coinvolto i vertici dell’istituzione. Gli investigatori devono ancora stabilire se gli aggressori abbiano avuto accesso ai dati personali dei dipendenti e, in tal caso, quali informazioni siano state sottratte.