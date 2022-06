Comune di Palermo sotto attacco, servizi indisponibili: “situazione seria”

Il Comune di Palermo sta subendo, dalle 6 circa della mattina del 2 giugno, un attacco informatico che ha colpito i sistemi informatici all’interno della rete su cui è ospitato il sito istituzionale, la gestione della centrale operativa della polizia municipale e il sistema di gestione della video sorveglianza.

Al momento non ci sono state rivendicazioni, ma non dovrebbe trattarsi di un attacco DDoS (e questo, quindi, escluderebbe anche che dietro l’attacco ci siano i filo-russi della cyber gang KillNet): molto più probabile si tratti di un ransomware. Ecco la nostra analisi.

Tutto cautelativamente spento

Paolo Petralia Camassa, assessore all’innovazione del Comune colpito, sul proprio profilo social scrive che “al momento il sistema è stato cautelativamente spento e isolato dalla rete”, definendo la situazione come “seria” e i disservizi potrebbero perdurare per giorni.

In effetti il sito web è completamente irraggiungibile dalle prime ore di questa mattina, così come il sistema di telecamere cittadino. Si esclude l’ormai noto e diffuso attacco DDoS proprio per questo dettaglio: i sistemi sono stati spenti manualmente, il sito dunque è irraggiungibile non per via dell’attacco stesso, ma proprio perché il server non può stare acceso erogandone il servizio.

Ritorna, come in passato, l’annoso problema già evidenziato da numerosi esperti per altri casi simili recenti, della segmentazione della rete. Evidentemente anche in questo caso non sufficiente ad arginare il problema.

Cosa può essere successo al Comune di Palermo

Molte informazioni fanno pensare ad un attacco di tipo ransomware. Va comunque specificato che al momento non ci sono evidenze tangibili di questo dettaglio, non sono emerse rivendicazioni da eventuali gruppi criminali dietro tale operazione. Inoltre, il Comune di Palermo esclude siano state fatte richieste di riscatto, almeno fino a questo momento: “Fino ad ora non abbiamo ricevuto rivendicazioni e dai controlli fino ad ora effettuati non ci sarebbero dati criptati o rubati per chiedere un riscatto”, afferma ancora Petralia.

Tra le indisponibilità a causa dello switch off della rete del Comune ci sono anche le app per pagare ZTL e parcheggi, che quindi hanno smesso di funzionare. Così come gli stessi varchi delle zone a traffico limitato non sono attivi.

Per ripristinare la situazione ad uno stato di normalità, il Comune ha attivato una task force tramite SISPI, la società partecipata dal Comune che si occupa del settore IT per l’infrastruttura palermitana. SISPI sta infatti cercando di ricostruire gli elementi danneggiati della rete, al fine di poterla rimettere online.

Ciò che più preoccupa gli esperti, ma anche l’amministrazione comunale stessa, sono i dati sensibili (in quantità) contenuti nei sistemi di gestione anagrafe e tributi del Comune. Non è chiaro, ad ora, se questi sistemi siano stati intaccati: ad ogni modo, l’amministrazione fa sapere di aver già provveduto a effettuare opportuna segnalazione alla polizia postale e sull’episodio è già stato aperto un fascicolo in procura, svela La Repubblica.

