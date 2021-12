Come proteggersi dalla minaccia Log4Shell - Cyber Security 360

I criminali informatici stanno attivamente cercando e sfruttando l’exploit critico Log4S hell /Log4J (CVE-2021-44228), mentre scriviamo e al tempo stesso fervono i lavori di aziende e vendor per mitigare il problema.

La mitigazione per Log4J

Anche i CERT di un gran numero di Paesi al mondo si sono interessati nella ricerca di metodi utili alla gestione di questo pericolo informatico. Il CSIRT nostrano (sotto il controllo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale), ha pubblicato un’analisi metodologica il 12 dicembre 2021, con i suggerimenti finora noti sulle tecniche di mitigazione. Una serie di raccomandazioni sono arrivate sempre nella serata di ieri anche dal CERT svizzero.

Quindi riportando le analisi degli esperti di sicurezza informatica (per gli amministratori di sistema), la ricerca di questa vulnerabilità, che ricordiamo interessa le infrastrutture lato server, i client (gli utilizzatori finali) infatti non hanno in alcun modo possibilità di intervenire proprio perché è legata alla libreria applicativa installata sul server che eroga un certo servizio sviluppato in Java (o con parti sviluppate in Java), si può effettuare con i seguenti comandi (come suggerito dal CSIRT italiano):

sudo egrep -i -r ‘${jndi:(ldap[s]?|rmi)://[^n]+’ /var/log

sudo find /var/log -name *.gz -print0 | xargs -0 zgrep -E -i ‘${jndi:(ldap[s]?|rmi)://[^n]+’

che effettuano appunto la ricerca di tentativi di compromissione direttamente sui log.

Microsoft in azione su Log4J

Per i sistemi Windows invece, Microsoft ha dettagliato le proprie linee guida che interessano l’utilizzo di Microsoft 365 Defender, tramite la diffusione di una avanzata query di ricerca, atta appunto all’individuazione di tentativi di compromissione:

CloudAppEvents

| where Timestamp > datetime(“2021-12-09”)

| where UserAgent contains “jndi:”

or AccountDisplayName contains “jndi:”

or Application contains “jndi:”

or AdditionalFields contains “jndi:”

| project ActionType, ActivityType, Application, AccountDisplayName, IPAddress, UserAgent, AdditionalFields

Il bug Log4J e l’exploit Log4Shell Nei due giorni appena trascorsi l’exploit Log4Shell e la vulnerabilità Log4j sono diventati temi caldi su social e non solo. Le società di sicurezza informatica di tutto il mondo hanno iniziato a studiare i dettagli di questa scoperta e diffondere metodologie di mitigazione del rischio al quale espone. Nell’analisi che abbiamo pubblicato nel weekend abbiamo riportato in maniera generale quali sono le alternative di mitigazione dell’esposizione, oltre all’aggiornamento. La vulnerabilità nella libreria Log4J consente agli aggressori di eseguire codice in remoto su un server vulnerabile semplicemente cercando o modificando l’user agent del browser in una stringa personalizzata. Una volta scoperta la vulnerabilità, gli aggressori sfruttano il problema per eseguire script di shell forzando l’installazione del cryptominer. Lo script bash sul server vulnerabile scarica e installa il malware Kinsing per estrarre criptovaluta (attività di cryptomining).

Come fare per proteggersi da Log4j

Visti i metodi per la ricerca della vulnerabilità, vediamo ora cosa possiamo fare per proteggere la nostra infrastruttura (in questo caso critica) da un possibile sfruttamento malevolo.

Resta inteso che il miglior modo di intervenire è effettuare l’aggiornamento della libreria, da subito evidentemente fixata dal team ufficiale Apache nelle versioni 2.15.0 – 2.13.2 e 2.8.2.

Gli amministratori di sistema sanno bene però che non sempre è possibile effettuare un aggiornamento improvviso come questo, all’interno della propria applicazione. Per tutti i casi in cui questo non è possibile, o il software non è ancora pronto a riceverlo, si consiglia chiunque abbia a che fare con questa libreria di seguire le indicazione fornite dai più importanti CERT del mondo.

Aggiungere il parametro all’avvio della jvm: -Dlog4j2.formatMsgNoLookups=true Aggiungere il file di configurazione log4j2.component.properties nel classpath dell’applicazione, con il contenuto seguente: log4j2.formatMsgNoLookups=true Impostare la variabile di ambiente di sistema LOG4J_FORMAT_MSG_NO_LOOKUPS=true Utilizzare il seguente comando per rimuovere il file di classe JndiLookup nel pacchetto log4j-core:

zip -q -d log4j-core-*.jar org/apache/logging/log4j/core/lookup/JndiLookup.class

Disabilitare JNDI manualmente, ad esempio con: add spring.jndi.ignore=true in spring.properties Si consiglia di utilizzare la versione superiore di JDK 11.0.1, 8u191, 7u201, 6u211 e successive, che in una certa misura offre protezione contro lo sfruttamento RCE in generale.

A titolo di aiuto tecnico per affrontare questo problema, prima che diventi un incidente per l’infrastruttura critica, ci sentiamo di segnalare tre progetti recentissimi utili:

– Uno scanner per la ricerca della vulnerabilità: Log4j-scan;

– Un aiuto nell’individuazione della compromissione da parte dell’exploit: Log4shell-detector;

– Un “vaccino” per sistemi già compromessi, direttamente dalla società di sicurezza Cybereason.

Questi sei suggerimenti sono consigliati e utili a risolvere il problema in via del tutto temporanea. E’ sempre raccomandato aggiornare la versione di Log4j o lavorare sul progetto attualmente vulnerabile di modo da rendere fattibile l’aggiornamento.

