BumbleBee è un malware già scoperto lo scorso mese di marzo dal Google Threat Analysis Group che lo ha così ribattezzato per via del suo esclusivo e omonimo user agent, utilizzato come parte della comunicazione con il server di comando e controllo (C2): il loader, che pare essere attivamente in fase di sviluppo, viene utilizzato per penetrare nelle reti target allo scopo di svolgere attività di post-exploitation finalizzate al movimento laterale e all’esfiltrazione di dati riservati.

A maggio, inoltre, è stata identificata un’altra variante di BumbleBee che si nascondeva dietro false fatture e induceva le vittime a scaricare ed eseguire ulteriori payload pericolosi.

Si tratta, dunque, di un codice malevolo molto particolare tanto da avere attirato le “attenzioni” degli attori delle minacce associati a BazarLoader, TrickBot e IcedID che sempre più spesso negli ultimi mesi lo hanno utilizzato per portare a termine le loro attività criminali.

È dunque utile analizzarne dettagliatamente la catena d’attacco, dall’infezione iniziale alla compromissione dell’intera rete per acquisire le conoscenze e gli strumenti utili a difendersi.

Come si diffonde il malware BumbleBee

La diffusione del loader avviene prevalentemente tramite e-mail di spear phishing, con file ISO compressi allegati o link per scaricare archivi compressi da fonti esterne. L’esecuzione iniziale parte dall’utente finale, spinto a decomprimere la cartella compressa, montare un file immagine ISO e cliccare su un file di collegamento Windows (LNK).

17 novembre, milano Scopri Insight e Tips & Tricks dai migliori professionisti di settore: un evento unico ti aspetta!

A seguito dell’esecuzione iniziale, le attività post-sfruttamento più rilevanti eseguite da BumbleBee sono le tecniche di Privilege Escalation, Reconnaissance e Credential Theft (escalation dei privilegi, riconoscimento e furto di credenziali).

Gli attaccanti che usano BumbleBee impiegano il framework Cobalt Strike durante tutto l’attacco e utilizzano le credenziali così ottenute per accedere all’Active Directory e farne una copia in formato ntds.dit, contenente tutti i dati. Infine, viene sfruttato l’account di un amministratore di dominio per il movimento laterale, per creare account utenti locali ed esfiltrare dati usando il software Rclone.

L’analisi del malware BumbleBee

Concentriamoci, ora, sulle azioni post-sfruttamento, e su tattiche, tecniche e procedure (TTP).

La tabella seguente riporta una sintesi della sequenza delle attività, dalla compromissione iniziale all’esfiltrazione dei dati.

Attività Tempo Accesso iniziale T0 Reconnaissance / nltest, net, whoami T0 + 30 minuti Command and Control / caricamento agente Meterpreter T0 + 4 ore Privilege Escalation / sfruttamento Zerologon T0 + 4 ore Command and Control / esecuzione beacon Cobalt Strike T0 + 6 ore Credential Theft / hive del registro T0 + 6 ore Reconnaissance / adfind, ping, curl T0 + 6 ore e 30 minuti Credential Theft e Privilege Escalation / dump della memoria LSASS con procdump64.exe T0 + 19 ore Credential Theft / esfiltrazione NTDS.dit con privilegi completi Active Directory T0 + 22 ore Lateral Movement / tunnel socks Cobalt Strike (RDP) T0 + 24 ore Data Exfiltration / Rclone T0 + 3 giorni

L’accesso iniziale e l’esecuzione

È stato osservato il seguente metodo distributivo per l’invio del malware BumbleBee:

viene ricevuta un’e-mail di spear phishing contenente una cartella compressa oppure un link a una fonte esterna per scaricare l’archivio compresso. L’utente decomprime l’archivio e monta la risultante immagine ISO. Il contenuto dell’immagine ISO è un file LNK che esegue il payload BumbleBee al momento dell’interazione dell’utente.

Flusso di infezione tramite BumbleBee.

Gli attaccanti che usano BumbleBee ospitano siti web malevoli che implementano un download drive-by. Per infettare il sistema, un utente finale deve innanzitutto decomprimere manualmente l’archivio contenente il file ISO, montare un’immagine e poi eseguire lo shortcut Windows (LNK).

Il file LNK contiene un comando nascosto che esegue la libreria di collegamento dinamico BumbleBee (DLL) utilizzando il file Living Off the Land Binary (LOLBin) e il file di risposta (.rsp). Il file [nome specifico BumbleBee].rsp contiene il riferimento al BumbleBee DLL.

Passaggi di infezione tramite BumbleBee.

Un utente finale decomprime ed esegue attivamente un file LNK che viene diffuso dagli attaccanti tramite BumbleBee.

Il file Odbcconf.exe carica la libreria di BumbleBee con il nome interno LdrAddx64.dll. L’immagine che segue presenta il contenuto dell’immagine ISO (file DLL, RSP e LNK) per BumbleBee.

Contenuto dell’immagine ISO montata.

La libreria DLL di BumbleBee viene eseguita usando il file odbcconf.exe -f [BumbleBee specific name].rsp nella proprietà target del file LNK. [BumbleBee specific name].rsp contiene il riferimento a [BumbleBee specific name].dll che rappresenta il payload BumbleBee.

Le basi di appoggio del malware BumbleBee

Dopo l’infezione iniziale, BumbleBee inietta codici in più processi, al fine di stabilire potenti basi di appoggio sugli endpoint infettati. Il processo odbcconf.exe crea chiamate Windows Management Instrumentation (WMI) locali al fine di generare nuovi processi.

Ne risulta che i due processi che seguono vengono generati da wmiprivse.exe (Windows Management Instrumentation Provider Service):

wabmig.exe (tool di importazione dei contatti di Microsoft) con codice agente Meterpreter iniettato (l’agente Meterpreter è un prodotto di sicurezza usato per il penetration testing e fornisce capacità di controllo remoto).

(tool di importazione dei contatti di Microsoft) con codice agente Meterpreter iniettato (l’agente Meterpreter è un prodotto di sicurezza usato per il penetration testing e fornisce capacità di controllo remoto). wab.exe (applicazione rubrica di Microsoft) con un beacon Cobalt Strike iniettato.

BumbleBee mentre sfrutta la WMI per eseguire i file wab.exe e wabmig.exe con codice mobile iniettato.

L’escalation dei privilegi e la distribuzione di Cobalt Strike

BumbleBee esegue l’escalation dei privilegi, caricando un exploit per CVE-2020-1472 (Zerologon) nel file rundll32.exe.

BumbleBee utilizza una tecnica di bypass di User Account Control (UAC) per diffondere tool post-sfruttamento con privilegi elevati sui dispositivi infettati. Questo metodo prevede l’uso del file fodhelper.exe che è un file binario affidabile, in modo che Windows 10 non mostri una finestra UAC quando il file viene lanciato per l’esecuzione.

Bypass dell’UAC tramite l’uso del file fodhelper.exe e iniezione del codice in inlogon.exe.

Il file Fodhelper.exe viene utilizzato per eseguire “cmd.exe” /c rundll32.exe C:\ProgramData\Cisco\[Cobalt strike].dll”,MainProc, dove [Cobalt strike].dll è un beacon del framework Cobalt Strike e MainProc è la funzione esportata da eseguire.

Cobalt Strike è un framework di simulazione degli attacchi il cui scopo principale è fornire assistenza ai “red team”.

Tuttavia, Cobalt Strike viene anche utilizzato attivamente dagli attaccanti per l’esecuzione di attività malevole successive all’intrusione. Cobalt Strike è un framework modulare con una vasta gamma di funzioni utili per gli attaccanti, come l’esecuzione di comandi, process injection e furto di credenziali.

BumbleBee: il furto delle credenziali

Dopo avere ottenuto i privilegi di sistema sul dispositivo infettato, BumbleBee esegue il furto di credenziali usando i due metodi descritti dettagliatamente di seguito.

Il primo metodo utilizzato è il dump della memoria del processo Local Security Authority Subsystem Service (LSASS). Sul dominio di sistemi Windows, i nomi utenti e le password locali sono salvati nello spazio di memoria del processo LSASS. BumbleBee svuota la memoria di questo processo usando il file procdump64.exe per accedere alle informazioni sensibili

BumbleBee mentre svuota la memoria lsass.exe.

Il secondo metodo di furto di credenziali usato dagli attaccanti tramite BumbleBee è l’estrazione dell’hive di registro mediante reg.exe:

HKLM SAM: il database Security Account Manager (SAM) è il luogo in cui Windows salva le informazioni sugli account degli utenti. HKLM Security: Local Security Authority (LSA) salva i login degli utenti e i loro segreti LSA. HKLM System: contiene i codici che potrebbero essere usati per criptare/decriptare il segreto LSA e il database SAM.

BumbleBee mentre estrae l’hive di registro.

Tramite BumbleBee, gli attaccanti:

ottengono dump di registro

comprimono i dati

li esfiltrano lungo tutto il tunnel di rete.

BumbleBee mentre esfiltra i dump contenenti credenzial.

Il processo utilizzato dagli attaccanti tramite BumbleBee recupera le credenziali offline, tentando di estrarre le password in chiaro. Il lasso di tempo che trascorre tra il furto delle credenziali e l’attività successiva è di circa 3 ore.

La fase di ricognizione del malware BumbleBee

Una volta gettate basi di appoggio nella rete aziendale, gli attaccanti raccolgono informazioni in modi diversi. Abbiamo osservato attaccanti che usavano tool come nltest, ping, netview, tasklist e Adfind per raccogliere una vasta gamma di informazioni correlate all’azienda. Gli attaccanti raccolgono informazioni come i nomi di dominio, gli utenti, gli host e i controller di dominio.

AdFind (chiamato “af.exe”) è un tool pubblico utilizzato per le query all’Active Directory ed è già stato sfruttato da diversi attaccanti.

BumbleBee mentre esegue diversi comandi di riconoscimento.

Durante la fase di riconoscimento, gli attaccanti BumbleBee hanno contattato oltre 200 indirizzi IP e nomi di dominio all’interno dell’azienda. I più rilevanti sono Microsoft Exchange e i server Windows Server Update Services (WSUS).

La tabella seguente riporta una sintesi dei comandi di riconoscimento osservati dal analisti GSOC di Cybereason.

Comando Descrizione nltest /domain_trusts Enumera le relazioni trust in un ambiente Windows Active Directory (AD) nltest /dclist: Enumera tutti i controller di dominio all’interno del dominio. af.exe -f “(objectcategory=person)” > ad_users.txt Enumera tutti gli oggetti utente nell’Active Directory e salva l’output in un file. af.exe -f “objectcategory=computer” > ad_computers.txt Enumera tutti gli oggetti computer nell’Active Directory e salva l’output in un file. whoami /all Mostra tutte le informazioni nell’attuale token di accesso, tra cui il nome utente attuale, gli ID di sicurezza (SID), i privilegi e i gruppi a cui appartiene l’utente attuale. curl ifconfig[.]me Recupera l’indirizzo IP pubblicamente visibile del dispositivo, usando un servizio esterno. ping {hostname} -n 1 Enumera gli host live. Tasklist /s {IP address} Enumera un elenco di processi su uno specifico host. net user {username} /domain Forza l’utente di rete all’esecuzione sull’attuale controller di dominio anziché sul computer locale. net group “domain admins” /domain Enumera gli utenti membri del gruppo admin del dominio, come se fosse il Controller di Dominio (DC) designato ad eseguire l’attività di enumerazione. net view \\{IP address} /all Enumera tutti i computer e le risorse condivisi su uno specifico sistema.

Come avviene il movimento laterale

BumbleBee utilizza un agente Cobalt Strike per il movimento laterale. Possiamo osservare diverse connessioni dal processo agli indirizzi interni su Remote Desktop Protocol (RDP), sulla porta TCP 3389.

Movimento laterale di BumbleBee dall’agente Cobalt Strike.

A seguito del movimento laterale, gli attaccanti restano sulla rete aziendale usando il software di gestione da remoto “anydesk”.

Gli attaccanti BumbleBee mentre utilizzano Anydesk per il movimento laterale.

La compromissione dell’Active Directory

Dopo avere ottenuto un nome utente con privilegi elevati e la sua password, gli attaccanti accedono alla copia Shadow. La copia Shadow è una tecnologia di Microsoft Windows in grado di creare copie di backup o snapshot di file o volumi.

BumbleBee accede ai dispositivi remoti dell’Active Directory usando l’utility “riga di comando” di Windows Management Instrumentation (WMIC) al fine di creare una copia Shadow tramite il comando vssadmin. Nel contempo, gli attaccanti rubano il file ntds.dit dal controller di dominio.

Il file ntds.dit è un database in cui sono salvati i dati dell’Active Directory, tra cui le informazioni su oggetti, gruppi e membership degli utenti. Nel file sono anche salvate le hash delle password per tutti gli utenti del dominio.

BumbleBee crea copie Shadow sul server remoto dell’Active Directory ed esfiltra Ntds.dit.

Di seguito, elenchiamo i comandi correlati al furto di credenziali usati per impossessarsi di privilegi sull’Active Directory:

wmic /node:”[Active Directory IP address]” /user:”[Compromised user name]” /password:”[Compromised user password]” process call create “cmd /c vssadmin create shadow /for=C: 2>&1” wmic /node:”[Active Directory IP address]” /user:”[Compromised user name]” /password:”[Compromised user password]” process call create “cmd /c vssadmin list shadows >> c:\log.txt” type \\[Active Directory IP address]\c$\log.txt wmic /node:”[Active Directory IP address]” /user:”[Compromised user name]” /password:”[Compromised user password]” process call create “cmd /c copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy635\Windows\NTDS\NTDS.dit c:\ProgramData

t & copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy635\Windows\System32\config\SYSTEM c:\ProgramData

t & copy \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy635\Windows\System32\config\SECURITY c:\ProgramData

t” 7za.exe a -mx3 nt.7z \\[Active Directory IP address]\c$\ProgramData

t

Al fine di ottenere il massimo dei privilegi sul dominio dell’Active Directory, l’attaccante:

crea una copia Shadow del volume di file del dispositivo;

elenca tutte le copie Shadow e salva il risultato in un file;

copia il database dell’Active Directory (ntds.dit) nonché l’hive di registro contenente le credenziali e i dati sensibili dalla copia Shadow;

comprime la directory di output a scopo di esfiltrazione.

La creazione dell’account e l’esfiltrazione dei dati

L’attaccante usa un account amministratore di dominio, precedentemente ottenuto, per muoversi lateralmente su diversi sistemi. Dopo il collegamento iniziale, crea un utente locale ed esfiltra i dati usando il software Rclone.

I comandi di creazione dell’utente sono i seguenti:

net user [nome utente creato dall’attaccante] P@ssw0rd!1 /add

net localgroup Administrators [nome utente creato dall’attaccante] /add

Creazione di un utente locale ed esfiltrazione dei dati tramite l’uso di rclone.exe.

Il processo rclone.exe trasferisce circa 50 GB di dati a un endpoint con un indirizzo IP tramite porta TCP 22 (SSH), con sede negli Stati Uniti.

Rilevamento e prevenzione del malware BumbleBee

Ecco le raccomandazioni per rilevare le attività malevoli del malware BumbleBee e adottare le necessarie misure di prevenzione:

gestire con cautela i file scaricati da internet e le e-mail provenienti da fonti esterne;

effettuare regolarmente il backup dei file in una location remota sicura e gestire un programma di recupero dati; regolari backup dei dati consentono di ripristinarli dopo un eventuale attacco da ransomware;

usare password sicure, effettuare regolarmente la rotazione delle password e, dove possibile, usare l’autenticazione multifattore;

rispettare le Best Practices for Securing Active Directory fornite da Microsoft;

Classificazione MITRE ATT&CK di BumbleBee

Tattica Tecnica o sottotecnica TA0001: Initial Access T1189: Drive-by Compromise TA0001: Initial Access T1566.002: Phishing: Spearphishing Link TA0001: Initial Access T1078: Valid Accounts TA0002: Execution T1204.001: User Execution: Malicious Link TA0002: Execution T1204.002: User Execution: Malicious File TA0002: Execution T1059.003: Command and Scripting Interpreter: Windows Command Shell TA0002: Execution T1047: Windows Management Instrumentation TA0004: Privilege Escalation T1548.002: Abuse Elevation Control Mechanism: Bypass User Account Control TA0004: Privilege Escalation T1068: Exploitation for Privilege Escalation TA0005: Defense Evasion T1036.005: Masquerading: Match Legitimate Name or Location TA0005: Defense Evasion T1055: Process Injection TA0005: Defense Evasion T1218.008: System Binary Proxy Execution: Odbcconf TA0005: Defense Evasion T1218.011: Signed Binary Proxy Execution: Rundll32 TA0005: Defense Evasion T1620: Reflective Code Loading TA0006: Credential Access T1003.001: OS Credential Dumping: LSASS Memory TA0006: Credential Access T1003.002: OS Credential Dumping: Security Account Manager TA0006: Credential Access T1003.003: OS Credential Dumping: NTDS TA0006: Credential Access T1003.004: OS Credential Dumping: LSA Secrets TA0007: Discovery T1018: Remote System Discovery TA0007: Discovery T1033: System Owner/User Discovery TA0007: Discovery T1057: Process Discovery TA0007: Discovery T1082: System Information Discovery TA0007: Discovery T1087: Account Discovery TA0009: Collection T1560.001: Archive Collected Data: Archive via Utility TA0009: Collection T1039: Data from Network Shared Drive TA0010: Exfiltration T1048: Exfiltration Over Alternative Protocol

Gli indicatori di compromissione (IOC)

Tipo IOC Valori IOC File eseguibili SHA-1 hash: af.exe (AdFind) – pubblico 4acc9ddf7f23109216ca22801ac75c8fabb97019 Indirizzi IP C2 server: 185.62.56[.]129 (pubblico, associato a BumbleBee)

@RIPRODUZIONE RISERVATA