Attacco a Microsoft Teams via trojan - Cyber Security 360

Attaccanti stanno compromettendo gli account di Microsoft Teams per entrare nelle chat e diffondere malware. In particolare, trojan: eseguibili malevoli usati per infettare i partecipanti alle conversazionei sulla piattaforma di videoconferenza con 270 milioni di utenti iscritti.

“È necessario distinguere tra vettore di attacco e strumento”, mette in guardia Pierguido Iezzi, esperto di cyber security e CEO di Swascan, “Il vettore è la tecnica usata e in questo caso, di fatto, siamo di fronte all’ennesimo caso di social engineering: la tecnica che è – e sarà sempre – l’evergreen del cyber crime. Anche lo strumento usato rientra nella ‘prassi’ dei criminal hacker”.

Attacco a Microsoft Teams: trojan via social engineering

“In questo caso” lo strumento “è un trojan”, commenta Pierguido Iezzi, “ma con particolari caratteristiche”.

Infatti, gli attaccanti hanno usato una piattaforma di collaboration di cui gli utenti si fidano, riponendo in Teams un’eccessiva fiducia, anche in assenza di protezioni contro file malevoli. I cyber criminali hanno iniziato a diffondere trojan su Microsoft Teams, come hanno scoperto i ricercatori di Avanan di Check Point.

L’attacco a Microsoft Teams è iniziato a gennaio, quando gli attori dell’attacco hanno inserito in una chat un file eseguibile chiamato “User Centric” per ingannare gli utenti.

Lo scopo dell’attacco a Microsoft Teams non è chiaro secondo Check Point, ma probabilmente consiste nell’accedere negli account di Teams per rubare le credenziali di email o Microsoft 365 via phishing oppure per compromettere un’organizzazione partner.

L’attacco a Microsoft Teams nel dettaglio

Dall’analisi del malware così distribuito si ha evidenza del fatto che il trojan può stabilire persistenza nel sistema target attraverso le chiavi di Windows Registry Run o creando una entry nel folder Startup.

Inoltre, raccoglie informazioni dettagliate sul sistema operativo e l’hardware su cui gira, oltre allo stato di sicurezza della macchina basata sulla versione dell’OS e le patch installate.

Come proteggersi: prevenzione, awareness, detection e reaction

Per difendersi da questi attacchi tramite social engineering, bisogna fare prevenzione, sensibilizzare sull’awareness e adottare un modello di security by detection e reaction.

“Analizzando le minacce con un approccio strutturato per tecnica e strumenti”, spiega Iezzi, “diventa semplice definire le misure di tutela e sicurezza, anche per casi come questo. Da un lato la necessità di operare in termini di sicurezza preventiva operando a livello di sensibilizzazione e awareness dei dipendenti per evitare di essere ingannati, dall’altro agire in termini di sicurezza proattiva dotandosi di capacità di detection e reaction allo scopo di identificare e bloccare gli elementi malevoli (in questo caso il trojan)”.

Security by detection e by reaction

Il punto è minimizzare il rischio umano. Conclude Iezzi: “Premetto in anticipo che le attività di formazione sono indispensabili per ridurre lo Human Risk, ma non possiamo permetterci di essere troppo idealisti. L’essere umano è fallibile; è sufficiente che un solo dipendente venga ingannato per compromettere potenzialmente l’intera rete aziendale.

Per questo è necessario affiancare al training la capacità di detection e reaction. Stiamo parliamo di Security Operation Center e/o di strumenti di EDR o XDR, necessari per diminuire anche il rischio umano.

Da anni parliamo di security by design e security by default, ma l’interconnessione dei sistemi e la digitalizzazione della nostra quotidianità hanno dimostrato che questo paradigma non è più sufficiente. Il mondo della Cyber Security si sta sempre più spostando sulla security by detection e security by reaction”.

