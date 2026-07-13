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Spazio e cyber spazio non sono più separati: nasce il Polo Italiano che li unisce

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Nasce il Polo Italiano per il Cyber e la Space Economy. Partnership strategica con gli Emirati Arabi per integrare cyber, intelligenza artificiale e sicurezza spaziale. Obiettivo: rafforzare autonomia tecnologica italiana e costruire un ecosistema innovativo, con una cooperazione internazionale su domini critici per la sicurezza nazionale

Pubblicato il 13 lug 2026
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Alessia Valentini

Giornalista, Cybersecurity Consultant e Advisor

Polo Italiano Cyber Space Economy

Cyber spazio e spazio fisico non sono più domini separati, ma due facce della stessa sfida: la sicurezza, la competitività e l’autonomia strategica di un Paese nell’era digitale.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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