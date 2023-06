Sicurezza informatica USA, il rischio sabotaggio da parte di hacker cinesi è altissimo: gli scenari

Un alto funzionario informatico statunitense ha avvertito lunedì che gli hacker cinesi potrebbero interrompere le infrastrutture critiche degli Stati Uniti, inclusi oleodotti e ferrovie, se dovesse verificarsi un conflitto tra le due nazioni: è quanto riferito dalla Reuters.

Jen Easterly, direttore della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), ha affermato che il governo cinese sta investendo pesantemente per sabotare le infrastrutture statunitensi.

“Data la formidabile natura della minaccia, da parte degli attori statali cinesi, data la dimensione delle loro capacità, la quantità di risorse e impegno che ci stanno mettendo, sarà molto, molto difficile per noi impedire che si verifichino interruzioni”, ha detto Easterly durante un evento ospitato dall’Aspen Institute.

USA-Cina: cresce la tensione nel cyberspazio

I suoi commenti arrivano tra le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, anche nel cyberspazio.

Il mese scorso, le agenzie di intelligence statunitensi hanno rilasciato un avviso congiunto basato su un rapporto Microsoft che ha scoperto che un attore informatico sponsorizzato dallo stato cinese, noto come Volt Typhoon, ha avuto accesso alle credenziali e ai sistemi di rete di organizzazioni di infrastrutture critiche in alcune parti degli Stati Uniti, compreso il territorio di Guam, che ha una base militare di interesse strategico per gli Stati Uniti, riferisce The Hill.

Volt Typhoon, attivo dalla metà del 2021, ha preso di mira organizzazioni in diversi settori, tra cui comunicazioni, produzione, servizi pubblici, trasporti, costruzioni, marittimo, governo, tecnologia dell’informazione e istruzione.

Microsoft ha affermato che il gruppo di hacker, che si concentra principalmente sullo spionaggio e sulla raccolta di informazioni, sta “perseguendo lo sviluppo di capacità che potrebbero interrompere le infrastrutture di comunicazione critiche tra gli Stati Uniti e la regione asiatica durante le crisi future”.

La minaccia di spionaggio informatico

Il gigante della tecnologia ha anche affermato che l’obiettivo del gruppo è quello di spiare le organizzazioni e ottenere l’accesso alle loro reti “senza essere rilevato il più a lungo possibile”.

I legislatori hanno anche recentemente espresso la loro preoccupazione per l’attività informatica dannosa di Volt Typhoon.

“Siamo estremamente preoccupati per la notizia di attività dannose sponsorizzate dallo stato cinese contro le reti di infrastrutture critiche statunitensi, e l’attività a Guam è particolarmente preoccupante considerando l’aumento del rischio per l’esercito statunitense”, hanno affermato i legislatori in una nota.

Anche l’Ufficio del direttore dell’intelligence nazionale ha dichiarato nella sua valutazione annuale delle minacce del 2023: “La Cina rappresenta attualmente la minaccia di spionaggio informatico più ampia, più attiva e persistente per il governo degli Stati Uniti e le reti del settore privato” e, “La Cina è quasi certamente capace di lanciare attacchi informatici che potrebbero interrompere i servizi di infrastrutture critiche all’interno degli Stati Uniti.

