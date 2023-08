Protezione del whistleblowing rafforzata, ecco le nuove linee guida

In un significativo passo avanti verso il potenziamento nei sistemi di protezione della figura del whistleblower e la promozione di una cultura della trasparenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha introdotto nuove linee guida per la segnalazione e la gestione delle segnalazioni esterne, comunemente note come “whistleblowing“.

Più garanzie per i dipendenti

Queste linee guida mirano a fornire specifiche garanzie per i dipendenti o gli individui che desiderano segnalare possibili illeciti all’interno delle proprie organizzazioni.

Questo sviluppo segue recenti riforme legislative che sottolineano l’importanza del whistleblowing come meccanismo per combattere la corruzione e le pratiche non etiche.

Le modifiche, delineate nell’Articolo 10, comma 1, del Decreto, conferiscono all’ANAC l’autorità di formulare queste linee guida in collaborazione con l’Autorità per la Protezione dei Dati.

L’obiettivo di queste linee guida è stabilire procedure per la sicura presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalatore, degli individui menzionati nella segnalazione e del contenuto della segnalazione stessa.

Le linee guida incoraggiano anche l’utilizzo di tecniche di crittografia per rafforzare la privacy dei dati.

Aumentano i canali di segnalazione

Uno degli aspetti cruciali di queste linee guida è l’ampliamento dei canali di segnalazione. I dipendenti che si trovano di fronte a casi di cattiva condotta, frode o altre attività illecite all’interno delle loro organizzazioni possono ora segnalare direttamente all’ANAC, oltre a utilizzare i canali di segnalazione interni. Questa aggiunta rappresenta un passo significativo nell’incoraggiare gli individui a presentarsi senza timore di ritorsioni o rischi potenziali per l’interesse pubblico.

Le linee guida forniscono chiarezza sull’ambito dei comportamenti segnalabili, che includono violazioni specifiche e ben definite supportate da prove concrete. Si sottolinea che l’attenzione è rivolta alla segnalazione di violazioni che sono avvenute o si ritiene ragionevolmente che avvengano, basate su informazioni fattuali. Questo assicura che il meccanismo del whistleblowing non venga sfruttato per accuse frivole o non fondate, mantenendo l’integrità del processo.

Piattaforma di segnalazione sicura

L’ANAC ha adottato anche misure per istituire una piattaforma digitale sicura per la presentazione di segnalazioni esterne. Questa piattaforma utilizza tecniche avanzate di crittografia per garantire la riservatezza dell’identità del segnalatore e del contenuto della segnalazione.

Inoltre, metodi tradizionali di segnalazione, come i servizi telefonici e gli incontri di persona, rimangono disponibili per coloro che preferiscono mezzi alternativi di comunicazione.

In linea con le direttive dell’Autorità per la Protezione dei Dati, l’ANAC ha affrontato attentamente le sfide poste dall’elaborazione dei dati nel contesto del whistleblowing.

Le linee guida sottolineano l’importanza di salvaguardare la privacy e i diritti di tutte le parti coinvolte, consentendo comunque indagini efficaci sulle cattive condotte segnalate.

Si è sottolineato che i dati personali raccolti durante il processo di segnalazione devono rispettare rigorosi standard di protezione dei dati, garantendo il rispetto dei diritti delle persone interessate.

Inoltre, le linee guida delineano le responsabilità sia dei datori di lavoro che dei dipendenti nell’istituire e mantenere meccanismi di segnalazione interni.

I datori di lavoro sono incoraggiati a creare un ambiente di sostegno che agevoli la segnalazione e garantisca protezione da qualsiasi forma di ritorsione. Canali di comunicazione chiari e l’assicurazione di riservatezza sono aspetti vitali per creare un efficace quadro di whistleblowing.

Sempre più trasparenza e responsabilità

Le nuove linee guida sono una testimonianza dell’impegno dell’ANAC e dell’Autorità per la Protezione dei Dati nel rafforzare la trasparenza e la responsabilità nei settori pubblico e privato.

Offrendo una robusta protezione ai whistleblower e promuovendo pratiche di segnalazione responsabili, queste misure contribuiscono significativamente alla lotta contro la corruzione e le attività illecite.

In conclusione, l’introduzione di queste esaustive linee guida segna una tappa significativa nell’evoluzione della protezione del whistleblower nel nostro panorama legale.

L’enfasi sulla privacy dei dati, sui canali di segnalazione sicuri e sulle procedure di indagine robuste favorirà senza dubbio una cultura di integrità e responsabilità all’interno delle organizzazioni, salvaguardando gli interessi sia degli individui che del pubblico in generale.

Mentre l’Italia continua nella sua ricerca di un futuro senza corruzione, l’attuazione di queste linee guida è una testimonianza dell’incrollabile impegno della nazione per la trasparenza e la giustizia.

