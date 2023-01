Secondo i ricercatori di Phylum, pacchetti PyPi (Python Package Index) malevoli possono creare CloudFlare Tunnel per aggirare i firewall.

“Questo attacco”, commenta Paolo Passeri, Cyber Intelligence Principal di Netskope, “combina due aspetti che stanno caratterizzando il panorama delle minacce attuale”. Ecco quali e come proteggersi.

Pacchetti su PyPi malevoli bypassano i firewall

Il team di ricerca di Phylum ha scoperto che sei malevoli pacchetti su PyPI, Python Package Index, installano malware, nel dettaglio information-stealing e RAT (remote access trojan), mentre usano Cloudflare Tunnel per aggirare le restrizioni dei firewall per gli accessi da remoto.

I pacchetti malevoli sono: pyrologin (con 165 download); easytimestamp (con 141 download); discorder (83 download); discord-dev (228); style.py (193 download); pythonstyles (130).

Essi puntano a rubare informazioni sensibili degli utenti archiviate nei browser, far girare shell command e usare keylogger per trafugare segreti digitati su una tastiera.

Questo attacco combina due aspetti: “Da un lato gli attaccanti si stanno concentrando sempre più spesso sulla supply chain, applicando il paradigma di compromettere una singola entità per colpire numerosi obiettivi”, mette in guardia Paolo Passeri, “dall’altro le tecniche di evasione che fanno uso di piattaforme cloud diventano sempre più sofisticate e creative”.

“PyPi, il repository ufficiale per il software di terze parti per il linguaggio Python”, sottolinea Passeri, “si conferma un obiettivo privilegiato. L’enorme diffusione di questo linguaggio dovuto alla sua flessibilità che lo rende applicabile a molteplici contesti, rende il bacino di possibili vittime estremamente ampio, fatto questo che è alla base della crescita allarmante di campagne eseguite mediante package malevoli (tipicamente information stealer come in questo caso) distribuiti dagli attaccanti tramite PyPi, non senza creatività e senso dello humor come in una recente campagna in cui il pacchetto pubblicato emulava il kit di sviluppo di una nota azienda di sicurezza”.

I dettagli

L’installer (setup.py) su questi file contiene una string base64-encoded che decodifica a uno script PowerShell. Lo script configura la flag ‘-ErrorAction SilentlyContinue’, in modo tale da continuare in modo silente, anche se incorre in errori, per evitare la detection da parte degli sviluppatori.

Lo script fa girare “cftunnel.py”, incluso nell’archivio ZIP, usato per installare un client Cloudflare Tunnel sulla macchina della vittima.

Il PowerShell script scaricherà un file ZIP da una risorse remota, per effettuare l’unzip in una directory local temp e installare una liste di dipendenze e pacchetti Python aggiuntivi, in grado di eseguire controllo da remoto e catturare screenshot.

“Analogamente CloudFlare costituisce una piattaforma abusata spesso dagli attaccanti per evadere i controlli di sicurezza, l’utilizzo del tunnel fornisce un modo sicuro agli attaccanti per effettuare le operazioni di comando e controllo bypassando i controlli di sicurezza di eventuali dispositivi perimetrali”, conclude Paolo Passeri.

I dati rubati includono wallet di criptovalute, cookies e password sui browser, dati Telegram, token di Discord eccetera. I data, zippati, saranno trasmessi attraverso transfer agli attaccanti. Invece un ping all’onion site conferma il completamento della fase di info-stealing.

Come proteggersi

La prima forma efficace di difesa consiste nel rispettare le best practice di sicurezza, evitando di scaricare file e allegati da mittenti sconosciuti o anche noti (meglio informarsi se hanno inviato file). Inoltre è necessario evitare il download di software e app da matketplace non ufficiali.

Per proteggersi, occorre usare un antivirus scan e, in caso di infezione, eliminare i pacchetti malevoli manialmente e quindi cambiare tutte le password per i siti visitati di frequente.

