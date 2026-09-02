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Infostealer contro Claude: le sessioni rubate consumano credito, Anthropic rimborsa

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Un infostealer diffuso tramite software pirata ruba le sessioni attive del browser per accedere agli account Claude e consumarne il credito. Anthropic disattiva le sessioni compromesse, rimuove le carte salvate e rimborsa gli addebiti non autorizzati

Pubblicato il 2 set 2026
Paolo Tarsitano

Editor Cybersecurity360.it

Claude infostealer sessioni rubate
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Tra fine agosto e inizio settembre 2026 alcuni utenti di Claude hanno ricevuto un’email inattesa da Anthropic: sessione terminata, metodo di pagamento salvato rimosso, invito a effettuare nuovamente il login.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Paolo Tarsitano
Editor Cybersecurity360.it

Ingegnere informatico, formatore, esperto di cyber security e consulente privacy. Da un po’ di tempo ormai condivide le sue conoscenze scrivendo e divulgando articoli di informatica e tecnologia per aiutare lettori e curiosi a costruirsi una coscienza critica sul mondo hi-tech che ci circonda. Cittadino digitale a tempo pieno, appena può si diverte con le altre due sue grandi passioni: il modellismo e i fumetti.

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