Tra fine agosto e inizio settembre 2026 alcuni utenti di Claude hanno ricevuto un’email inattesa da Anthropic: sessione terminata, metodo di pagamento salvato rimosso, invito a effettuare nuovamente il login.
l'analisi tecnica
Infostealer contro Claude: le sessioni rubate consumano credito, Anthropic rimborsa
Un infostealer diffuso tramite software pirata ruba le sessioni attive del browser per accedere agli account Claude e consumarne il credito. Anthropic disattiva le sessioni compromesse, rimuove le carte salvate e rimborsa gli addebiti non autorizzati
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