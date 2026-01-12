Il concetto di guerra cognitiva è stato formalizzato dalla NATO nel 2021 ma ha una storia più datata che rimanda a pratiche di manipolazione informativa e condizionamento mentale che risalgono almeno al XX secolo.
Cos’è la guerra cognitiva e qual è la posizione della NATO
Il paradigma della sicurezza globale è al centro di un cambiamento sostanziale. La NATO ha formalizzato la guerra cognitiva come nuova frontiera per la superiorità strategica. Cosa è la guerra cognitiva e quali sono i rischi che la caratterizzano
