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Il collettivo GreyVibe e l’impiego di AI generative contro l’Ucraina

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Il gruppo di criminal hacker GreyVibe sta sfruttando strumenti di AI generativa per rendere le rispettive iniziative più difficili da interpretare. Dallo scorso mese di agosto l’obiettivo è colpire obiettivi sensibili in Ucraina

Pubblicato il 29 giu 2026
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Giuditta Mosca

Giornalista, esperta di tecnologia

Spionaggio e ransomware, così il collettivo GreyVibe tiene in scatto aziende e organizzazioni in Ucraina
piqsels.com

Dal mese di agosto del 2025 il collettivo GreyVibe sta usando le AI generative come ChatGPT, Ideogram AI e Google Gemini per rendere più rapide, credibili e difficili da individuare le proprie operazioni cyber contro l’Ucraina.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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