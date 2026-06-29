Dal mese di agosto del 2025 il collettivo GreyVibe sta usando le AI generative come ChatGPT, Ideogram AI e Google Gemini per rendere più rapide, credibili e difficili da individuare le proprie operazioni cyber contro l’Ucraina.
minacce emergenti
Il collettivo GreyVibe e l’impiego di AI generative contro l’Ucraina
Il gruppo di criminal hacker GreyVibe sta sfruttando strumenti di AI generativa per rendere le rispettive iniziative più difficili da interpretare. Dallo scorso mese di agosto l’obiettivo è colpire obiettivi sensibili in Ucraina
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