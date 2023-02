Secondo Kaspersky, sono cinque le più insidiose cyber minacce di San Valentino a cui prestare massima attenzione.

“La festività di San Valentino cela una moltitudine di insidie per gli internauti in cerca dell’anima gemella”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus: “Attacchi di phishing, romance scams, dating app, false app e stalkerware sono solo alcune delle innumerevoli minacce a cui si è esposti”.

La popolarità del dating online cresce, così come l’allarme malware. Ecco come proteggersi.

Le 5 cyber minacce di San Valentino

La ricerca di una persona speciale San Valentino per i cyber criminali può diventare l’ennesima ghiotta occasione da sfruttare per mietere vittime.

Kaspersky ritiene che siano cinque le cyber minacce legate a San Valentino e agli incontri online: phishing, fake app, doxing, catfishing e stalkerware.

“Gli utenti in rete sono estremamente vulnerabili e nella quasi totalità dei casi per pudore non denunciano l’accaduto alle autorità né condividono l’esperienza con chi è loro accanto”, mette in guardia Paganini: “Ciò rappresenta un importante vantaggio per i criminali che possono operare nell’ombra, spesso indisturbati, affinando anno dopo anno le proprie tecniche per circuire gli utenti in rete”.

Phishing

Quando si crede di aver trovato il partner ideale online, si rischia di cadere vittime del phishing, magari ingannati da un’app fasulla di incontri che rubano le informazioni personali e i dettagli finanziari.

Fake app

Nel periodo di San Valentino, i cybercriminali intensificano la creazione di pagine web false identiche a quelle delle più diffuse app di dating, per indurre le persone a offrire le proprie informazioni sensibili. I rischi sono il furto d’identità, la frode finanziaria e persino l’estorsione. Inoltre, i dati rubati potrebbero finire in vendita sui mercati del dark web.

Doxing, catfishing e stalkerware

I criminali informatici sfruttano i nomi delle più famose app di dating come Tinder, Badoo, Bumble, Grinder eccetera, per diffondere malware. Spesso distribuiscono adware, sovraccaricando gli utenti con ripetute notifiche.

Non mancano gli attacchi con Trojan Spies, per monitorare l’attività online, e con Trojan downloader, in grado di installare altri programmi malevoli sul Pc della vittima. A rischio sono la privacy e la cyber security dell’utente, oltre al disagio emotivo in un rapporto di coppia. Il doxing si riferisce alla scoperta e alla condivisione pubblica di informazioni personali di una persona.

Negli incontri online, il rischio è di usare informazioni sensibili per danneggiare o ricattarne un’altra, comportando pericoli fisici e disagi psicologici. Chattare con un’affascinante sconosciuta online: quando è troppo bello per essere vero, il rischio è il catfishing dietro l’angolo.

Crescono le mail di spam che sfruttano profili interessanti e identità false per indurre vittime inconsapevoli ad offrire informazioni personali o a impegnarsi in comunicazioni online. Le mail possono diffondere malware, rubando informazioni sensibili o truffando le vittime, causando stress emotivo e delusione.

A volte le vittime creano legami emotivi con false identità prima di rendersi conto di essere caduti in una truffa, con effetti negativi anche sulla salute mentale. Secondo Kaspersky, nel 2022, ben 29.312 persone in tutto il mondo sono state colpite da stalkerware, un software che, una volta installato segretamente su un dispositivo, è in grado di monitorare le attività online dell’utente e tracciarne la posizione.

L’invasione della privacy può far perdere la fiducia nella relazione e creare un disagio emotivo per la vittima. In casi estremi, è a rischio l’incolumità fisica della vittima.

Come proteggersi

“Gli attaccanti fanno leva sui sentimenti delle vittime per manipolarne la percezione della realtà ed indurle a comportamenti rischiosi, come scaricare una falsa applicazione per incontri oppure fornire i propri dati per iscriversi a falsi servizi”, conclude Paganini.

Serve dunque consapevolezza, per evitare di cadere vittime del phishing: non cliccare su link, anche provenienti da persone conosciute online, senza prima aver verificato su quale pagina effettivamente atterra. Occorre anche tenere alta l’attenzione sulle fake app: mai scaricare applicazioni fuori dai marketplace ufficiali.

Consigli per un dating online più sicuro

Prima di incontrare qualcuno di persona o di condividere informazioni personali, occorre verificare la sua identità. Attraverso i profili social media o una ricerca su Google, può essere sufficiente. Conviene fidarsi del proprio istinto. Non bisogna mai esitare a smettere di comunicare con chi appare sospetto o inaffidabile.

Quando si effettuano condivisioni di informazioni personali sulle piattaforme di dating online, inoltre, conviene usare una connessione sicura e crittografata. Consente di prevenire hacking o intercettazioni.

Mai abbassare la guardia: bisogna impostare password sicure e uniche per tutti gli account di dating online. Prima di instaurare un rapporto di fiducia, bisogna evitare di condividere informazioni sensibili, come nome e cognome, indirizzo e dati finanziari.

Al primo appuntamento in real life, è necessario incontrarsi in un luogo pubblico, ben illuminato, condividendo il luogo dell’incontro con un amico o un familiare. Bisogna inoltre porre attenzione alle richieste indesiderate, diffidando da richieste di denaro o di altri favori, soprattutto se paiono irragionevoli o se avvengono a inizio di una relazione.

Quando si teme di essere vittima di una frode di dating online, bisogna segnalarlo alle autorità e alla piattaforma, quanto prima possibile.

“Il bello degli incontri online è l’opportunità di entrare in contatto con persone di tutto il mondo, ma questo comporta il rischio di criminalità informatica. Per essere al sicuro, è importante utilizzare sempre connessioni sicure, mantenere le proprie informazioni personali private e prestare attenzione alle richieste indesiderate.

Facendo attenzione, è possibile proteggersi e vivere un’esperienza di dating online positiva”, conferma Anna Larkina, Privacy and Security Expert di Kaspersky.

