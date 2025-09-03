Google ha rilasciato l’Android Security Bulletin con gli aggiornamenti di sicurezza di settembre per sanare diverse vulnerabilità che interessano il sistema operativo Android e le sue componenti.
sicurezza mobile
Aggiornamenti Android settembre 2025, corrette due vulnerabilità sfruttabili in attacchi mirati
L’Android Security Bulletin di settembre 2025 interviene su 120 vulnerabilità identificate nelle componenti del sistema operativo mobile di Google. Tra queste, due che potrebbero essere oggetto di uno sfruttamento limitato e mirato. Ecco tutti i dettagli e i consigli per mettere in sicurezza i device
