Telemarketing, nuova sanzione a Enel: un problema tra privacy e concorrenza

La sanzione a Enel con provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali per telemarketing illecito – 79 milioni di euro – solleva questioni fondamentali all’incrocio tra la privacy e la concorrenza, ambiti cruciali del diritto costituzionale.

La nuova sanzione a Enel per telemarketing dal Garante Privacy

Ricordiamo intanto che il Garante aveva già sanzionato Enel, che però in merito aveva vinto un ricorso al Tar Lazio.

Sulla nuova sanzione, ecco cosa ha valutato il Garante: mediante l’analisi di pratiche di telemarketing e la gestione dei dati personali da parte di Enel Energia e altre società, emerge un quadro complesso dove le violazioni della sicurezza dei dati incidono direttamente sull’equità concorrenziale nel mercato energetico.

Questo caso illustra in modo evidente come l’accesso e l’utilizzo illecito di informazioni personali possano non solo compromettere la privacy degli individui ma anche alterare le dinamiche di mercato, mettendo in luce la necessità di un equilibrio delicato e strategico tra la tutela dei diritti individuali e la salvaguardia di un ambiente concorrenziale leale e aperto.

Il problema

Il nucleo della questione riguarda pratiche di telemarketing aggressivo e l’acquisizione illecita di dati personali, utilizzati per stipulare contratti di fornitura energetica senza il consenso degli interessati. Tale condotta ha sollevato interrogativi sull’adeguatezza delle misure di sicurezza implementate da Enel Energia per proteggere i dati personali dai rischi di accesso e trattamento non autorizzato.

L’indagine del Garante ha rivelato che, nonostante le politiche formali adottate da Enel per garantire la sicurezza dei dati, vi sono state lacune significative nella loro effettiva applicazione, consentendo così violazioni che hanno compromesso la privacy degli utenti e influenzato la concorrenza nel mercato energetico. Nello specifico, è emerso ha che Enel Energia non abbia adeguatamente valutato i rischi legati all’utilizzo della piattaforma N.Eve, mancando di adottare misure di sicurezza idonee a impedire l’utilizzo improprio delle credenziali di accesso.

È stato accertato che contratti non autorizzati sono stati caricati nel sistema CRM di Enel Energia da società non ufficialmente collegate all’azienda, dimostrando una grave lacuna nella governance dei processi di autenticazione e controllo. La società ha risposto alle contestazioni sollevate dal Garante sostenendo, tra le altre cose, la correttezza delle proprie procedure e l’assenza di responsabilità diretta nelle violazioni individuate.

Tuttavia, l’Autorità ha ritenuto che queste risposte non fossero sufficienti a mitigare le responsabilità identificate, evidenziando la mancanza di un approccio consapevole e responsabile nell’indirizzare le complessità legate al telemarketing aggressivo e alla protezione dei dati personali.

Il Garante ha imposto a Enel Energia di adottare una serie di misure correttive per rafforzare la sicurezza dei dati e prevenire future violazioni, sottolineando l’importanza di una gestione responsabile dei dati personali e il rispetto dei principi di correttezza, legalità e trasparenza nel trattamento.

Il trattamento illecito dei dati personali rappresenta una delle sfide più significative nel panorama del diritto contemporaneo, incidendo profondamente sulla lealtà concorrenziale e sollevando questioni di rilevante importanza costituzionale. La vicenda di Enel Energia, analizzata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, esemplifica come le pratiche di telemarketing aggressivo e l’acquisizione illecita di dati personali non soltanto violino la privacy degli individui ma, altresì, distorcano le dinamiche di mercato, compromettendo la concorrenza leale.

La stretta interconnessione tra privacy e concorrenza emerge con particolare evidenza nel contesto dell’illecito trattamento dei dati personali, un fenomeno che non solo viola i diritti fondamentali degli individui ma destabilizza anche il principio di lealtà concorrenziale, essenziale per il funzionamento equo del mercato. Questa interdipendenza rappresenta un campo di riflessione cruciale per il diritto costituzionale, poiché solleva questioni sulla necessità di bilanciare la protezione dell’individuo con la tutela di un ambiente di mercato sano e competitivo.

Telemarketing illecito è anche uno squilibrio della concorrenza

L’accesso illecito ai dati personali e il loro uso improprio conferiscono a determinate aziende un vantaggio competitivo indebito, alterando la dinamica di mercato a discapito di imprese che rispettano le normative sulla privacy. Questo squilibrio non solo compromette la concorrenza leale ma mina anche la fiducia dei consumatori nel mercato, con ripercussioni negative sull’innovazione e sulla qualità dei servizi offerti.

Di fronte a questa circostanza, emerge la necessità di un’azione regolatoria che assicuri un trattamento equo e trasparente dei dati, promuovendo al contempo un ambiente di mercato competitivo. Le autorità di regolazione sono chiamate a esercitare un controllo rigoroso sulle pratiche commerciali delle aziende, imponendo sanzioni adeguate in caso di violazioni e incentivando l’adozione di misure di sicurezza robuste per la protezione dei dati personali.

La dualità di interessi — protezione dell’individuo vs. funzionamento equo del mercato — richiede un approccio giuridico sofisticato che sappia integrare i diritti fondamentali con le esigenze economiche. Questo bilanciamento implica non solo la definizione di standard elevati per la privacy e la protezione dei dati ma anche la promozione di un’etica aziendale che ponga al centro il rispetto dei diritti degli individui e la lealtà concorrenziale.

Il ruolo dei big data per privacy e concorrenza

Allargando lo sguardo, il caso esaminato riporta alla mente l’indagine conoscitiva sui Big Data, avviata con la delibera n. 217/17/CONS dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, congiuntamente al Garante per la protezione dei dati personali e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’analisi ha approfondito l’uso e la gestione dei Big Data e la conseguente influenza sia sulla privacy degli individui sia sulle dinamiche concorrenziali nei mercati. Questo studio ha evidenziato l’importanza crescente dei dati non solo come estensione digitale dell’individuo ma anche come risorsa economica cruciale in numerosi settori. L’avanzamento tecnologico ha permesso alle organizzazioni di raccogliere e analizzare dati su larga scala, migliorando i processi decisionali ma sollevando anche sfide significative in termini di privacy e concorrenza​​​​.

L’indagine ha rivelato come la profilazione algoritmica e le piattaforme online possano influenzare il grado di concorrenza, potenzialmente portando a scenari in cui poche piattaforme dominano il mercato a discapito della varietà e dell’innovazione. Questo fenomeno pone le basi per una riflessione critica sulla necessità di garantire trasparenza e scelte effettive al consumatore, in particolare per quanto riguarda il consenso sull’uso dei dati personali. La protezione di tali dati, anche in contesti non coperti dal GDPR, e la promozione del pluralismo online sono emersi come aspetti fondamentali per un ecosistema digitale equilibrato e giusto​​.

Le tre autorità si sono impegnate a definire un meccanismo di collaborazione permanente, mirato a studiare l’impatto dei Big Data su imprese, consumatori e cittadini e a identificare gli strumenti normativi più appropriati per interventi futuri. Questo approccio inter-istituzionale riflette la comprensione che la gestione dei dati personali e le pratiche concorrenziali nel mercato digitale sono intrinsecamente connesse e richiedono una risposta coordinata per promuovere un ambiente di mercato sano, competitivo e rispettoso dei diritti fondamentali​​​​.

