EU-US Data Privacy Framework approvato, ecco perché è passo importante ma non risolutivo

Oggi la Commissione Europea ha adottato la decisione di adeguatezza per l’EU-US Data Privacy Framework. Si chiude così, almeno temporaneamente, una situazione di incertezza giuridica che si protraeva da tre anni, pesando su pubbliche amministrazioni e aziende utilizzatrici di servizi digitali USA.

https://www.cybersecurity360.it/news/data-privacy-framework-ecco-i-requisiti-usa-in-attesa-della-decisione-di-adeguatezza-ue/

Cosa è la decisione di adeguatezza per l’EU-US Data Privacy Framework

Questa decisione afferma che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione – paragonabile a quello dell’Unione Europea – per i dati personali trasferiti dall’UE alle aziende statunitensi nell’ambito del nuovo quadro. Sulla base di questa nuova decisione di adeguatezza, i dati personali possono fluire in sicurezza dall’UE alle aziende americane che partecipano al Framework, senza la necessità di adottare ulteriori garanzie per la protezione dei dati.

Novità del Framework UE-USA sulla privacy dei dati

Il Framework UE-USA sulla privacy dei dati introduce nuove salvaguardie vincolanti per affrontare tutte le preoccupazioni sollevate dalla Corte di Giustizia Europea, limitando l’accesso ai dati dell’UE da parte dei servizi di intelligence statunitensi a ciò che è necessario e proporzionato, e istituendo un Tribunale di Revisione sulla Protezione dei Dati (Data Protection Review Court, DPRC), a cui gli individui dell’UE avranno accesso. Il nuovo quadro introduce significativi miglioramenti rispetto al meccanismo esistente sotto il Privacy Shield. Ad esempio, se il DPRC constata che i dati sono stati raccolti in violazione delle nuove salvaguardie, potrà ordinare l’eliminazione dei dati. Le nuove salvaguardie nel settore dell’accesso ai dati da parte del governo completeranno gli obblighi a cui le aziende statunitensi che importano dati dall’UE dovranno sottoscriversi.

Le parole del Presidente Ursula von der Leyen

La presidente della Commissione ue Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Il nuovo EU-U.S. Data Privacy Framework garantirà flussi di dati sicuri per gli europei e porterà certezza giuridica alle aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico. A seguito dell’accordo di principio che ho raggiunto con il presidente Biden lo scorso anno, gli Stati Uniti hanno attuato impegni senza precedenti per stabilire il nuovo quadro. Oggi facciamo un passo importante per fornire fiducia ai cittadini che i loro dati sono al sicuro, per approfondire i nostri legami economici tra l’UE e gli Stati Uniti e allo stesso tempo per riaffermare i nostri valori condivisi. Dimostra che lavorando insieme possiamo affrontare le questioni più complesse.”

Impegno delle aziende statunitensi

Le aziende statunitensi potranno aderire all’EU-U.S. Data Privacy Framework impegnandosi a rispettare un dettagliato insieme di obblighi in materia di privacy, ad esempio l’obbligo di cancellare i dati personali quando non sono più necessari per lo scopo per cui sono stati raccolti, e di garantire la continuità della protezione quando i dati personali vengono condivisi con terze parti.

Benefici per gli individui dell’UE

Gli individui dell’UE beneficeranno di diverse vie di ricorso nel caso in cui i loro dati vengano gestiti in modo errato dalle aziende statunitensi. Questo include meccanismi di risoluzione delle controversie indipendenti gratuiti e un panel di arbitrato.

Salvaguardie legali statunitensi

Inoltre, il quadro legale statunitense prevede una serie di salvaguardie riguardanti l’accesso ai dati trasferiti nell’ambito del quadro da parte delle autorità pubbliche statunitensi, in particolare per scopi di applicazione della legge penale e di sicurezza nazionale. L’accesso ai dati è limitato a ciò che è necessario e proporzionato per proteggere la sicurezza nazionale.

Accesso al meccanismo di ricorso

Gli individui dell’UE avranno accesso a un meccanismo di ricorso indipendente e imparziale riguardante la raccolta e l’uso dei loro dati da parte delle agenzie di intelligence statunitensi, che include un appena creato Tribunale di Revisione sulla Protezione dei Dati (DPRC). Il Tribunale indagherà e risolverà in modo indipendente i reclami, compresa l’adozione di misure correttive vincolanti.

Facilitazione dei flussi di dati transatlantici

Le salvaguardie messe in atto dagli Stati Uniti faciliteranno anche in generale i flussi di dati transatlantici, poiché si applicano anche quando i dati vengono trasferiti utilizzando altri strumenti, come le clausole contrattuali standard e le regole aziendali vincolanti.