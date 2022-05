Minacce cyber all’Italia, allerta del Governo per possibili attacchi sofisticati

E’ direttamente il Computer Securty Incident Response Team (CSIRT) italiano – sotto Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del Governo – a diramare un nuovo bollettino di allerta in risposta proprio ai recenti attacchi che hanno preso di mira le infrastrutture tecnologiche di istituzioni italiane.

L’allarme è guidata proprio dalla minaccia recente diramata in questi due giorni precedenti dai gruppi di attivismo filo-russi, che hanno spostato il loro target, per la prima volta, verso l’Italia diffondendo attacchi DDoS contro istituzioni italiane quali Ministero della Difesa, Istituto Superiore di Sanità, Senato e ACI. Parliamo del gruppo Legion, nuovo sottogruppo (costola alla quale si garantisce pieno supporto) del più noto KILLNET, in campo a difesa della Russia o meglio contro quei paesi che hanno scelto di sostenere l’Ucraina nell’attuale guerra geopolitica in corso.

La preoccupazione è che gli attacchi possano evolvere

Dopo gli inviti all’attacco diramati dal gruppo Legion poi rilanciati da KILLNET; dopo le assunzioni di responsabilità (sempre stando a quanto affermato dai gruppi stessi) per gli obiettivi italiani colpiti che, lo ricordiamo hanno subito per diverse ore un’ondata di attacchi DDoS, capaci di rendere il sito web preso di mira indisponibile; dopo le minacce pubbliche che il nostro paese ha ricevuto da questi gruppi pro Russia, il CSIRT Italia ha emanato una nuova analisi atto a mitigare futuri attacchi, presumibilmente più sofisticati.

Il documento espone in dettaglio 71 vulnerabilità note che “dovrebbero essere risolte con urgenza e in via prioritaria all’interno di un processo di gestione del rischio da parte degli operatori più esposti“. La paura è proprio per le infrastrutture critiche del paese che, qualora esposte da vulnerabilità presenti in questo elenco, possono essere considerate maggiormente a rischio nei confronti di attacchi cyber che, hanno dimostrato gli studi condotti, siano le più utilizzate dai gruppi malevoli riconducibili alla Federazione Russa.

Le vulnerabilità da risolvere con urgenza

Il CSIRT Italia raggruppa le vulnerabilità in cinque differenti tattiche maggiormente utilizzate, possiamo dunque identificare l’attacco alle credenziali di accesso, quello dell’esecuzione di codice dannoso, l’attacco per la compromissione iniziale di un’infrastruttura, la conquista non autorizzata dei privilegi (privilege excalation) e il movimento laterale (all’interno della rete una volta conquistato il primo accesso).

La gravità di queste 71 vulnerabilità è identificata in un range che varia da media a critica, il che ne amplifica sicuramente il segnale per la corsa ai ripari. Infatti con 18 riferimenti tutti i problemi di sicurezza evidenziati da queste vulnerabilità hanno la propria azione di mitigazione che, come spesso accade, non è ancora stata applicata. In uno scenario di allerta come quello attuale però, la gestione del rischio assume un ruolo primario e le buone pratiche di mitigazione (quando necessarie) diventano urgenti.

Oltre la correzione delle vulnerabilità prese in esame, che coinvolgono una ampia gamma di prodotti tra librerie software e applicativi stessi, Windows, FortiOS, iOS, Windows Server, Exchange Server, Log4j solo per citarne alcuni, l’analisi consiglia anche l’applicazione delle seguenti azioni di mitigazione:

Scansione e monitoraggio delle vulnerabilità

Programmare attività di Threat Intelligence

Gestione degli account con alti privilegi

Segmentazione della rete

Autenticazione multi-fattore

Corrette limitazioni nell’accesso alle risorse di rete

Prevenzione delle esecuzioni non autorizzate

Gestione della disattivazione o rimozione di programmi o funzionalità

Corretto isolamento delle applicazioni e Sandboxing

Protezione dagli Exploit

Gestione degli aggiornamenti software

Gli attacchi di Legion e KILLNET

Come abbiamo visto dagli attacchi alle istituzioni italiane, i gruppi criminali ad estrazione filo russa, in uno scenario come quello attuale, risultano essere una vera e propria minaccia. Va comunque sottolineato che, fin dalla loro costituzione, i gruppi Legion e KILLNET si sono sempre dichiarati “specializzati in attacchi DDoS”.

Tra le loro rivendicazioni, precedenti a quelle rivolte all’Italia, possiamo evidenziare Lockheed Martin, azienda statunitense specializzate in settore difesa ed aerospazio, tra le più importanti del mondo.

E’ sempre parte delle operazioni del gruppo Legion, l’attacco alla struttura dietro all’Eurovision Song Contest che quest’anno si sta tenendo a Torino. Tra la notte del 10 e l’11 maggio infatti si lancia l’annuncio per l’invito all’attacco rivolto al collettivo, su diversi obiettivi dell’infrastruttura dell’evento.

