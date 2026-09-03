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Norton e la difesa contro le minacce basate su IA: come la suite Norton 360 integra il rilevamento dei deepfake e la protezione anti-truffa

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Norton 360 integra strumenti contro malware, ransomware, truffe online e deepfake. La protezione anti-truffa sfrutta l’intelligenza artificiale, mentre i piani superiori aggiungono VPN, backup cloud, monitoraggio del Dark Web e protezione dell’identità

Pubblicato il 3 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Norton 360: i 3 punti chiave

  • Norton 360 integra la Protezione anti-truffa basata su IA e deepfake detection con l’assistente Norton Genie; rilevazione video in inglese richiede Windows 11 e hardware specifico.
  • Tutti i piani includono antivirus, anti-ransomware, VPN, Password Manager e backup cloud; Deluxe: 5 dispositivi, 50 GB, Protezione minori e Dark Web Monitoring; Premium: 10 dispositivi, 200 GB, Social Media Monitoring.
  • Prezzi promozionali da €29,99 (primo anno) con Deluxe a €34,99; prezzi di rinnovo annuale: €79,99 (Standard), €109,99 (Deluxe), €119,99 (Premium). Rinnovo automatico.
Riassunto generato con AI

Norton 360 affronta il problema delle truffe online sempre più evolute integrando nella propria suite una Protezione anti-truffa basata sull’IA, progettata per individuare minacce online, nei messaggi di testo e persino nei video deepfake.

La soluzione proposta da Norton è disponibile nei piani Norton 360, che combinano questa funzione con antivirus, protezione da ransomware e malware, VPN, Password Manager e backup cloud.

I prezzi promozionali partono da 29,99 euro per il primo anno, mentre il piano Deluxe, oggetto dell’offerta principale di Norton, è disponibile a 34,99 euro.

Attiva l’antivirus Norton 360

Protezione anti-truffa e rilevamento dei deepfake con l’antivirus Norton

Il punto centrale dell’offerta di Norton è la funzionalità Protezione anti-truffa. Il sistema di rilevamento basato sull’IA analizza le potenziali truffe online, nei messaggi di testo e nei video deepfake. A questa tecnologia si aggiunge Norton Genie, un assistente anti-truffa basato sull’intelligenza artificiale.

La protezione anti-deepfake automatica presenta però requisiti specifici. Funziona sui video in inglese delle piattaforme social e video supportate e richiede Windows 11 o versioni successive. Sono inoltre necessari determinati requisiti hardware, mentre sui computer meno potenti resta disponibile la scansione manuale.

Cosa includono i piani Norton 360

I pacchetti aggiungono alla protezione anti-truffa una serie di strumenti per la sicurezza quotidiana. Tutti i piani Norton 360 indicati includono protezione da virus, malware, ransomware e hacker, Password Manager, VPN e backup del PC nel cloud.

Il livello Deluxe protegge fino a cinque dispositivi e porta il backup cloud a 50 GB. Include anche Protezione minori e Dark Web Monitoring. Premium estende invece la copertura a dieci dispositivi, con 200 GB di backup, assistenza per il ripristino dell’identità, protezione in caso di furto del portafoglio e Social Media Monitoring.

Il monitoraggio dei social presenta alcune limitazioni. Non copre tutte le piattaforme e non comprende chat e messaggi diretti. Anche Dark Web Monitoring non è disponibile in tutti i Paesi.

Quanto costa l’antivirus Norton 360

L’offerta comprende quattro livelli di protezione. Norton AntiVirus Plus è disponibile esclusivamente con formula annuale e costa 19,99 euro per il primo anno, contro un prezzo di rinnovo indicato in 39,99 euro. Il costo promozionale equivale a 1,67 euro al mese. Il piano protegge un solo PC, Mac, tablet o smartphone e include antivirus, protezione anti-truffa, Password Manager, VPN e 2 GB di backup cloud.

I tre piani Norton 360, invece, sono disponibili con durata annuale oppure biennale. Con la formula di un anno, Norton 360 Standard costa 29,99 euro, Norton 360 Deluxe 34,99 euro e Norton 360 Premium 44,99 euro. I prezzi corrispondono rispettivamente a 2,50, 2,92 e 3,75 euro al mese.

La formula biennale consente di bloccare il prezzo promozionale per due anni. Standard e Deluxe costano entrambi 79,99 euro per i primi due anni, pari a 3,33 euro al mese. Premium costa invece 109,99 euro, pari a 4,58 euro al mese. Al termine del periodo promozionale, il rinnovo torna alle rispettive tariffe annuali indicate da Norton.

PianoDurataPrezzo promozionaleEquivalente mensilePrezzo di rinnovo
Norton AntiVirus Plus1 anno19,99 €1,67 €/mese39,99 €/anno
Norton 360 Standard1 anno29,99 €2,50 €/mese79,99 €/anno
Norton 360 Deluxe1 anno34,99 €2,92 €/mese109,99 €/anno
Norton 360 Premium1 anno44,99 €3,75 €/mese119,99 €/anno
Norton 360 Standard2 anni79,99 €3,33 €/mese79,99 €/anno
Norton 360 Deluxe2 anni79,99 €3,33 €/mese109,99 €/anno
Norton 360 Premium2 anni109,99 €4,58 €/mese119,99 €/anno

Un aspetto da considerare riguarda il rinnovo automatico. L’abbonamento prosegue salvo annullamento prima della fatturazione e il prezzo successivo può essere superiore a quello iniziale.

Per gli abbonamenti annuali, Norton comunica in anticipo via e-mail il prezzo del rinnovo.

Attiva l’antivirus Norton 360
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