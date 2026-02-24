NordVPN, fornitore leader nel segmento delle Virtual Private Networks, ha annunciato, in occasione del proprio decimo anniversario, la riduzione del costo d’accesso ai servizi di protezione dati del 76%.
Indice degli argomenti
NordVPN: analisi dei costi e struttura dell’offerta
Il piano biennale di NordVPN subisce una contrazione del prezzo che porta il canone mensile da un valore nominale di 11,59 € a una quota d’ingresso di 3,09 €. L’operazione include inoltre un bonus di 3 mesi extra gratuiti, configurandosi come una delle finestre di opportunità più competitive del trimestre per il comparto retail.
NordVPN: performance tecniche e posizionamento sul mercato
I dati forniti da test indipendenti (AV-Test) evidenziano un differenziale prestazionale marcato rispetto alla concorrenza. NordVPN dichiara velocità di connessione superiori ai 6730 Mbps, superando ampiamente i competitor diretti che si attestano su medie comprese tra i 1600 e i 3320 Mbps.
Il pacchetto tecnologico integrato nel servizio comprende:
- Protocolli di crittografia: standard AES-256 di nuova generazione.
- Threat Protection Pro™: strumento anti-malware attivo anche a VPN disattivata.
- Network Globale: accesso a oltre 9.000 server distribuiti in 185 località.
- Privacy Policy: rigida politica di “no-log” per garantire l’anonimato delle abitudini di navigazione.
- Di seguito, la comparazione dettagliata dei piani di abbonamento attuali:
- Tabella Comparativa: Struttura dei Piani NordVPN (Febbraio 2026)
|Piano
|Durata
|Prezzo Mensile (Medio)
|Esborso Iniziale
|Risparmio vs Rinnovo
|Principali Servizi Inclusi
|Base
|2 Anni (+3 m extra)
|3,09 €
|83,43 €
|-73%
|VPN sicura, Alta velocità, 10 dispositivi
|Base
|1 Anno
|4,99 €
|59,88 €
|-56%
|VPN sicura, Alta velocità
|Base
|1 Mese
|12,99 €
|12,99 €
|0%
|VPN sicura (Nessun vincolo)
|Plus
|2 Anni (+3 m extra)
|3,59 €
|96,93 €
|-76%
|VPN + Threat Protection Pro + NordPass
|Plus
|1 Anno
|5,49 €
|65,88 €
|-63%
|VPN + Threat Protection Pro + NordPass
|Plus
|1 Mese
|15,29 €
|15,29 €
|0%
|VPN + Security Suite completa
|Ultimate
|2 Anni (+3 m extra)
|6,59 €
|177,93 €
|-69%
|VPN + 1TB Cloud + Cyber Insurance
|Ultimate
|1 Anno
|8,49 €
|101,88 €
|-60%
|VPN + 1TB Cloud + Cyber Insurance
|Ultimate
|1 Mese
|25,29 €
|25,29 €
|0%
|Protezione totale + Assicurazione
In un contesto di crescenti violazioni di dati, con l’Italia che registra frequenti esposizioni di IP e ISP (come Wind Tre) a rischi di tracking, l’adozione di strumenti di cifratura diventa una variabile critica per la sicurezza finanziaria e personale. La soluzione proposta permette la copertura di fino a 10 dispositivi con un unico account, estendendo la protezione a smart TV e router domestici.
Il servizio offre una garanzia di rimborso a 30 giorni, soggetta ai termini e condizioni della promozione vigente.