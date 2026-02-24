Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

L’analisi dei costi evidenzia un risparmio del 76% sui piani biennali, portando il canone a 3,09 €/mese: una mossa strategica che combina l’espansione della rete a 9.000 server con nuove garanzie assicurative contro il furto d’identità, ridefinendo gli standard di accessibilità nel mercato della cybersecurity per il 2026

Aggiornato il 24 feb 2026
NordVPN migliori offerte per decennale

Buon compleanno NordVPN, per il decennale sconto del 76%

L’offerta anniversario abbatte il costo d’ingresso del 76% sui piani biennali, posizionando il canone a 3,09 €/mese (con 3 mesi extra). Il piano mensile rimane invece una soluzione premium “on-demand” senza sconti, a 12,99 €.

La rete globale conta oltre 9.000 server distribuiti in 111+ paesi. L’architettura si basa su tecnologia RAM-only e include nodi specializzati (P2P, Double VPN, Offuscati) per garantire massime prestazioni e anonimato verificato.

Oltre alla cifratura AES-256, i pacchetti avanzati (Plus/Ultimate) integrano ora una suite completa di cybersecurity con anti-malware, password manager e un’assicurazione cyber fino a 5.000 € per il recupero dati e perdite da frodi.

NordVPN, fornitore leader nel segmento delle Virtual Private Networks, ha annunciato, in occasione del proprio decimo anniversario, la riduzione del costo d’accesso ai servizi di protezione dati del 76%.

NordVPN: analisi dei costi e struttura dell’offerta

Il piano biennale di NordVPN subisce una contrazione del prezzo che porta il canone mensile da un valore nominale di 11,59 € a una quota d’ingresso di 3,09 €. L’operazione include inoltre un bonus di 3 mesi extra gratuiti, configurandosi come una delle finestre di opportunità più competitive del trimestre per il comparto retail.

NordVPN: performance tecniche e posizionamento sul mercato

I dati forniti da test indipendenti (AV-Test) evidenziano un differenziale prestazionale marcato rispetto alla concorrenza. NordVPN dichiara velocità di connessione superiori ai 6730 Mbps, superando ampiamente i competitor diretti che si attestano su medie comprese tra i 1600 e i 3320 Mbps.

Il pacchetto tecnologico integrato nel servizio comprende:

  • Protocolli di crittografia: standard AES-256 di nuova generazione.
  • Threat Protection Pro™: strumento anti-malware attivo anche a VPN disattivata.
  • Network Globale: accesso a oltre 9.000 server distribuiti in 185 località.
  • Privacy Policy: rigida politica di “no-log” per garantire l’anonimato delle abitudini di navigazione.
  • Di seguito, la comparazione dettagliata dei piani di abbonamento attuali:
  • Tabella Comparativa: Struttura dei Piani NordVPN (Febbraio 2026)
PianoDurataPrezzo Mensile (Medio)Esborso InizialeRisparmio vs RinnovoPrincipali Servizi Inclusi
Base2 Anni (+3 m extra)3,09 €83,43 €-73%VPN sicura, Alta velocità, 10 dispositivi
Base1 Anno4,99 €59,88 €-56%VPN sicura, Alta velocità
Base1 Mese12,99 €12,99 €0%VPN sicura (Nessun vincolo)
Plus2 Anni (+3 m extra)3,59 €96,93 €-76%VPN + Threat Protection Pro + NordPass
Plus1 Anno5,49 €65,88 €-63%VPN + Threat Protection Pro + NordPass
Plus1 Mese15,29 €15,29 €0%VPN + Security Suite completa
Ultimate2 Anni (+3 m extra)6,59 €177,93 €-69%VPN + 1TB Cloud + Cyber Insurance
Ultimate1 Anno8,49 €101,88 €-60%VPN + 1TB Cloud + Cyber Insurance
Ultimate1 Mese25,29 €25,29 €0%Protezione totale + Assicurazione

In un contesto di crescenti violazioni di dati, con l’Italia che registra frequenti esposizioni di IP e ISP (come Wind Tre) a rischi di tracking, l’adozione di strumenti di cifratura diventa una variabile critica per la sicurezza finanziaria e personale. La soluzione proposta permette la copertura di fino a 10 dispositivi con un unico account, estendendo la protezione a smart TV e router domestici.

Il servizio offre una garanzia di rimborso a 30 giorni, soggetta ai termini e condizioni della promozione vigente.

Originariamente pubblicato il 25 feb 2026
Originariamente pubblicato il 25 feb 2026

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. I servizi potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

