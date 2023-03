Macchine protette: il giusto equilibrio tra cyber security e sicurezza fisica degli asset produttivi

Nell’attuale ecosistema industriale sempre più digitalizzato il concetto di sicurezza è in continua evoluzione e ormai è sempre più forte l’interconnessione tra la sicurezza informatica e la sicurezza fisica degli asset produttivi.

In ambito Industry 4.0, dunque, è sempre più preponderante la necessità di proteggere gli impianti industriali e i sistemi di gestione, anche alla luce dei sempre più numerosi e mirati cyber attacchi che prendono di mira le aziende, qualunque sia la loro dimensione.

L’obiettivo è sempre di più quello di trovare il giusto equilibrio tra cyber security e sicurezza fisica degli asset produttivi, un passaggio obbligato per accompagnare in maniera efficace ed efficiente il percorso di automazione industriale.

A questo tema è dedicato l’evento “Macchine Protette – non c’è più safety senza cybersecurity“, promosso da MindSphere World, Associazione che promuove la digitalizzazione dell’industria. Un evento durante il quale verrà condivisa con i partecipanti una vera e propria cassetta degli attrezzi con tanto di case study e best practices la cui applicazione consentirà di affrontare nel migliore dei modi la digitalizzazione di fabbrica.

Una corretta cultura digitale per l’Industry 4.0

L’evento, che rappresenta il naturale complemento di Macchine Connesse tenutosi lo scorso 29 settembre 2022, è rivolto a IT Manager, OT Manager, IoT Manager, CISO, CTO, Direttori di Stabilimento, Direttori di Produzione, R&D Manager, Project Manager, Head of Software, Software Engineer, di realtà OEM, System Integrator e utilizzatori finali.

A tutti i partecipanti, grazie al prezioso contributo di professionisti provenienti dal mondo accademico, istituzionale e dell’industria, verrà data la possibilità di toccare con mano temi tecnici, legali e normativi che consentiranno di costruire una visione completa della cyber security in ambito industriale.

L’obiettivo di Macchine Protette viene ben riassunto da Andrea Gozzi – Segretario Generale di MindSphere World: “La digitalizzazione dell’industria ha aperto la strada a una maggiore efficienza, ma al contempo ha aumentato i rischi a livello cibernetico. In MindSphere World, riconosciamo l’importanza di un approccio olistico in grado di considerare non solo la sicurezza delle macchine, ma anche quella informatica. Per questo motivo abbiamo organizzato Macchine Protette, evento pensato appositamente per il settore industriale e per i professionisti che vi operano”.

“A Macchine Protette”, continua ancora Gozzi, “sarà possibile accrescere le proprie conoscenze sulla protezione delle infrastrutture industriali e avere anticipazioni sulle tendenze di mercato e le prossime normative. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con altri professionisti del settore e di discutere sulle sfide, ma anche sulle opportunità che la sicurezza cibernetica presenta per le loro attività”.

“Siamo orgogliosi di offrire questo forum di condivisione a supporto della digitalizzazione dell’industria, considerando l’importanza delle tematiche affrontate: la cybersecurity e la sicurezza fisica delle macchine”, conclude il Segretario Generale di MindSphere World.

Cyber security industriale protagonista a Macchine Protette

Macchine Protette si terrà il prossimo 4 aprile a Expo Fiere Piacenza.

L’apertura dei lavori sarà alle 09.45 con la plenaria “Dare senso alla sicurezza”. Un momento di approfondimento sull’importanza della formazione e delle competenze interne necessarie a garantire la sicurezza degli impianti, sempre più interconnessi e legati all’uso dei dati digitali.

Seguiranno, quindi, quattro sessioni di confronto che ospiteranno speaker di rilievo, tra cui delegati di Anipla, Isa – Global Security Alliance, Ucima, Ucimu e l’Università di Genova:

Come cambia la Legge in merito alla Sicurezza Macchine: un momento di confronto sulle normative del settore come il testo del Nuovo Regolamento Macchine, il cui recepimento è previsto proprio per questo 2023. Si parlerà anche della Direttiva NIS 2, e più genericamente del controllo dei dati a cui è necessario assicurare integrità, confidenzialità e disponibilità. Tre punti di vista sul rapporto fra safety e cybersecurity. Grazie alla testimonianza di esperti di sicurezza provenienti da aziende del settore processo e manifattura, sarà possibile conoscere le strategie disponibili sul mercato per una efficace riduzione del rischio. Il dibattito avverrà tra utilizzatori di macchine ed impianti, e costruttori e system integrator per arrivare a definire un sistema ottimizzato che mira alla più sicura integrazione dei mondi OT e IT. Le best practices della cybersecurity. L’incontro verterà sugli strumenti e sulle soluzioni tecniche di sicurezza più efficaci per l’intera filiera industriale, in relazione ai problemi teorici e pratici delle reti OT e di stabilimento. Come agire in caso di attacco. Si affronterà il tema del piano di reazione ad un possibile attacco informatico considerando anche gli aspetti comunicativi e legali. Esperti di Risk e Incident Management illustreranno gli strumenti a disposizione e i doveri legali del caso.

Tutti gli interventi saranno a cura di delegati di associazioni, accademici, aziende di consulenza ed industrie leader del settore costruzione e vendita di macchine e impianti.

Inoltre, poiché non può esserci consapevolezza senza condivisione delle esperienze dirette sul campo, durante Macchine Protette ci saranno anche numerose occasioni di networking durante le quali i partecipanti potranno incontrare gli esperti di H-ON Consulting, ITCore e Siemens che hanno curato l’organizzazione dell’evento insieme a MindSphere World.

Con loro sarà possibile scambiare idee e consigli in tema di cyber security industriale.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dell’evento, mentre per partecipare è necessario registrarsi a questo link.

