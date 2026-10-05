La PEC di Ionos è proposta in offerta a 1 euro IVA esclusa per il primo anno, con attivazione immediata e 1 GB di spazio per la casella.

Ionos propone il servizio come soluzione già REM-ready, pensata per accompagnare il passaggio verso lo standard europeo.

Ionos consente inoltre l’accesso da computer e dispositivi mobili e mette a disposizione anche pacchetti per team e aziende.

La PEC europea di Ionos è pronta per lo standard REM

Il punto centrale dell’offerta di Ionos riguarda la conformità agli standard europei REM. La soluzione viene presentata come utilizzabile per comunicazioni con valore legale in Italia e in Europa. Il servizio integra inoltre sincronizzazione multi-dispositivo e notifiche via e-mail alla ricezione dei messaggi certificati.

La casella dispone di 1 GB di spazio inbox. Sono anche incluse funzionalità di archiviazione dei messaggi, aggiornamenti automatici, protezione SSL e DDoS, scansioni e georidondanza.

Per professionisti e imprese sono disponibili configurazioni differenti.

Il pacchetto Professionale è destinato alla gestione della singola casella.

è destinato alla gestione della singola casella. Ionos PEC Agenzie aggiunge la multiutenza per team e PMI.

Ionos include la PEC associata al proprio dominio

L’offerta di Ionos comprende anche versioni con indirizzo PEC associato a un dominio personalizzato. Questa configurazione è disponibile sia per il pacchetto Professionale sia per quello Agenzie.

La variante Agenzie su dominio mantiene le funzioni indicate per i team e include il servizio multiutente. La possibilità di utilizzare un dominio personalizzato può risultare rilevante per le aziende che vogliono integrare la PEC nella propria identità digitale.

Quanto costa la PEC di IONOS

La promozione parte da 1 euro all’anno, IVA esclusa, per tutti i piani. Ionos propone sconti differenti per i vari pacchetti, che partono dal 90%.

Soluzione Offerta indicata Prezzo di partenza Sconto PEC IONOS Professionale 1 euro/anno 10 euro 90% PEC IONOS Agenzie 1 euro/anno 25 euro 96% PEC Professionale su dominio 1 euro/anno 40 euro 98% PEC Agenzie su dominio 1 euro/anno 50 euro 98%

Tutti i prezzi riportati nel materiale sono al netto dell’IVA del 22% e restano soggetti ai termini e alle condizioni del servizio.