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Ionos PEC europea: casella REM-ready in offerta a 1 euro per il primo anno

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Ionos propone la PEC europea a 1 euro IVA esclusa per il primo anno. La casella è REM-ready, conforme agli standard europei e include 1 GB di spazio, notifiche, accesso da più dispositivi e, in alcuni pacchetti, funzioni multiutente

Pubblicato il 5 ott 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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PEC Ionos
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PEC Ionos: i 3 punti chiave

  • Offerta Ionos: PEC europea a 1 euro (IVA esclusa) primo anno, attivazione immediata, 1 GB inbox e accesso multi-dispositivo; soluzione REM-ready per valore legale.
  • Funzionalità: sincronizzazione multi-dispositivo, notifiche email, archiviazione, aggiornamenti automatici, protezione SSL e DDoS, scansioni e georidondanza.
  • Pacchetti: Professionale per singola casella e Agenzie con multiutenza per team/PMI; opzione su dominio personalizzato; offerta da 1 euro/anno (esclusa IVA).
Riassunto generato con AI

La PEC di Ionos è proposta in offerta a 1 euro IVA esclusa per il primo anno, con attivazione immediata e 1 GB di spazio per la casella.

Ionos propone il servizio come soluzione già REM-ready, pensata per accompagnare il passaggio verso lo standard europeo.

Ionos consente inoltre l’accesso da computer e dispositivi mobili e mette a disposizione anche pacchetti per team e aziende.

Attiva la PEC con Ionos

La PEC europea di Ionos è pronta per lo standard REM

Il punto centrale dell’offerta di Ionos riguarda la conformità agli standard europei REM. La soluzione viene presentata come utilizzabile per comunicazioni con valore legale in Italia e in Europa. Il servizio integra inoltre sincronizzazione multi-dispositivo e notifiche via e-mail alla ricezione dei messaggi certificati.

La casella dispone di 1 GB di spazio inbox. Sono anche incluse funzionalità di archiviazione dei messaggi, aggiornamenti automatici, protezione SSL e DDoS, scansioni e georidondanza.

Per professionisti e imprese sono disponibili configurazioni differenti.

  • Il pacchetto Professionale è destinato alla gestione della singola casella.
  • Ionos PEC Agenzie aggiunge la multiutenza per team e PMI.

Ionos include la PEC associata al proprio dominio

L’offerta di Ionos comprende anche versioni con indirizzo PEC associato a un dominio personalizzato. Questa configurazione è disponibile sia per il pacchetto Professionale sia per quello Agenzie.

La variante Agenzie su dominio mantiene le funzioni indicate per i team e include il servizio multiutente. La possibilità di utilizzare un dominio personalizzato può risultare rilevante per le aziende che vogliono integrare la PEC nella propria identità digitale.

Quanto costa la PEC di IONOS

La promozione parte da 1 euro all’anno, IVA esclusa, per tutti i piani. Ionos propone sconti differenti per i vari pacchetti, che partono dal 90%.

SoluzioneOfferta indicataPrezzo di partenzaSconto
PEC IONOS Professionale1 euro/anno10 euro90%
PEC IONOS Agenzie1 euro/anno25 euro96%
PEC Professionale su dominio1 euro/anno40 euro98%
PEC Agenzie su dominio1 euro/anno50 euro98%

Tutti i prezzi riportati nel materiale sono al netto dell’IVA del 22% e restano soggetti ai termini e alle condizioni del servizio.

Attiva la PEC con Ionos
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