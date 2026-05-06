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I 5 pilastri del piano di difesa cyber: la sicurezza informatica nell’era dell’AI

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Secondo il documento strategico di OpenAI, il contesto di minaccia si sta accelerando, e l’IA intensifica questa dinamica per tutte le parti in causa. Ecco come governare tecnologie potenti senza rinunciare ai benefici che possono offrire alla collettività

Pubblicato il 6 mag 2026
Luisa Franchina

Presidente Associazione Italiana Infrastrutture Critiche (AIIC)

Tommaso Diddi

Analista Hermes Bay

difendersi dai sistemi di Agentic AI; Fiducia zero nell’AI: la convergenza tra verifica, sicurezza offensiva e disinformazione; L'orizzonte quantistico: la difesa AI-on-AI non è più un problema del futuro; I 5 pilastri del piano di difesa cyber: la sicurezza informatica nell'era dell'AI

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando in profondità il panorama della sicurezza informatica globale, e lo fa su entrambi i fronti: quello degli attaccanti e quello dei difensori.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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