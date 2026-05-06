L’intelligenza artificiale sta ridisegnando in profondità il panorama della sicurezza informatica globale, e lo fa su entrambi i fronti: quello degli attaccanti e quello dei difensori.
il documento
I 5 pilastri del piano di difesa cyber: la sicurezza informatica nell’era dell’AI
Secondo il documento strategico di OpenAI, il contesto di minaccia si sta accelerando, e l’IA intensifica questa dinamica per tutte le parti in causa. Ecco come governare tecnologie potenti senza rinunciare ai benefici che possono offrire alla collettività
Presidente Associazione Italiana Infrastrutture Critiche (AIIC)
Analista Hermes Bay
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