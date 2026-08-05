Express VPN propone una promozione sui piani biennali che aggiunge quattro mesi di servizio e porta il risparmio fino all’80% sul piano Base.
L’iniziativa è disponibile attraverso il sito di Express VPN e comprende diversi livelli di abbonamento, con funzionalità dedicate alla navigazione protetta, alla gestione delle password e alla tutela della privacy.
Express VPN abbina inoltre una garanzia soddisfatti o rimborsati valida per 30 giorni per i nuovi utenti.
Indice degli argomenti
Come funziona l’offerta da 28 mesi di ExpressVPN
La promozione di ExpressVPN riguarda i piani da due anni, ai quali vengono aggiunti quattro mesi senza costi aggiuntivi. Il periodo complessivo dell’abbonamento diventa quindi di 28 mesi.
Il piano Base parte da 2,49 euro al mese per i primi 28 mesi, con un costo iniziale di 69,72 euro e un rinnovo successivo di 79,95 euro all’anno. Lo sconto dichiarato raggiunge l’80%.
Il piano Avanzato costa invece 3,99 euro al mese per i primi 28 mesi, mentre Express Pro è disponibile a 6,49 euro al mese nello stesso periodo promozionale.
Quali sono le principali differenze tra i tre piani di ExpressVPN
Le soluzioni messe a disposizione da ExpressVPN condividono la VPN con server in 113 Paesi e la garanzia di rimborso entro 30 giorni. Cambiano invece il numero di dispositivi supportati e i servizi aggiuntivi inclusi.
Base
Il piano Base consente di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
Comprende:
- VPN;
- protezione Lite contro annunci, siti dannosi e contenuti per adulti;
- inoltro privato delle email fino a 10 MB al mese;
- IP dedicato disponibile come opzione aggiuntiva.
Avanzato
Il piano Avanzato aumenta il numero massimo di dispositivi a 12.
Include inoltre:
- protezione avanzata con blocco di annunci, tracker e siti dannosi;
- password manager ExpressKeys senza limiti;
- inoltro email fino a 100 MB mensili;
- 3 GB di traffico dati eSIM validi per tre giorni;
- IP dedicato disponibile come componente aggiuntivo.
Express Pro
Express Pro è il piano più completo e arriva a 14 dispositivi simultanei.
Oltre alle funzioni del piano Avanzato offre:
- IP dedicato incluso;
- inoltri email illimitati;
- 500 crediti giornalieri per ExpressAI;
- 3 GB di traffico eSIM validi per cinque giorni.
I servizi inclusi nella suite
Oltre alla VPN, l’offerta integra strumenti destinati alla protezione della privacy digitale.
ExpressMailGuard permette di utilizzare inoltri privati delle email per limitare l’esposizione dell’indirizzo principale.
ExpressKeys gestisce password, dati di pagamento e credenziali all’interno di un archivio cifrato.
Nei piani superiori è presente anche una eSIM holiday.com con traffico dati utilizzabile all’estero e il servizio ExpressAI, che mette a disposizione chat private basate sull’elaborazione riservata dei dati.
Quanto costano i tre piani dell’offerta Express VPN
I tre piani differiscono per costo, dispositivi supportati e servizi accessori. Si parte dai 2,49 euro al mese per il piano Base, per arrivare ai 6,49 del piano Express Pro.
|Piano
|Prezzo promozionale
|Durata
|Dispositivi
|Caratteristiche principali
|Base
|2,49 €/mese
|24 mesi + 4 mesi
|10
|VPN, Protezione Lite, MailGuard 10 MB
|Avanzato
|3,99 €/mese
|24 mesi + 4 mesi
|12
|VPN, Protezione avanzata, ExpressKeys, MailGuard 100 MB, eSIM 3 GB
|Express Pro
|6,49 €/mese
|24 mesi + 4 mesi
|14
|VPN, IP dedicato, MailGuard illimitato, ExpressKeys, eSIM 3 GB, ExpressAI
Per tutti i piani è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni riservata ai nuovi utenti. La promozione include inoltre la partecipazione all’estrazione estiva dedicata ai clienti che sottoscrivono un abbonamento.
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