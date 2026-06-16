Saily ha in serbo un’offerta perfetta per chi cerca una eSIM per gli Stati Uniti a prezzo vantaggioso. Il servizio eSIM sviluppato dall’azienda che ha creato NordVPN offre una promozione con uno sconto interessante.

Saily ha attivato una campagna che prevede fino al 35% di sconto sui piani dedicati al Nord America, offrendo una soluzione alternativa al roaming tradizionale spesso caratterizzato da costi elevati. L’iniziativa di Saily è già disponibile e comprende anche una guida di viaggio gratuita dedicata agli appassionati di calcio.

eSIM per gli Stati Uniti: cosa prevede l’offerta Saily

La promozione di Saily consente di acquistare una eSIM per gli USA con diversi tagli di traffico dati, adattabili sia a chi viaggia per pochi giorni sia a chi trascorre un periodo più lungo oltreoceano.

I piani sono prepagati e la consegna avviene immediatamente dopo l’acquisto. Una volta installata la eSIM tramite l’app Saily, il servizio si attiva automaticamente all’arrivo in territorio statunitense. Bisogna, però, controllare l’abiltazione del roaming dati e del profilo eSIM sul dispositivo.

I prezzi dei piani dati per gli USA

Piano Durata Prezzo 1 GB 7 giorni 3,99 $ 3 GB 30 giorni 8,99 $ 5 GB 30 giorni 13,99 $ 10 GB 30 giorni 22,99 $ 20 GB 30 giorni 36,99 $

Tutti i piani prevedono inoltre il riconoscimento del 3% dell’importo speso sotto forma di crediti Saily.

Le opzioni Saily per gli Usa con dati illimitati

Per chi utilizza molto internet durante il viaggio sono disponibili anche formule con traffico illimitato.

Piano illimitato Prezzo 5 giorni 18,99 $ 7 giorni 28,99 $ 10 giorni 34,99 $ 15 giorni 48,99 $ 20 giorni 59,99 $ 25 giorni 65,99 $ 30 giorni 71,99 $

I pacchetti illimitati includono fino a 5 GB al giorno alla massima velocità disponibile. Superata tale soglia, la navigazione continua senza interruzioni fino a 1 Mbps. Inoltre è inclusa una guida di viaggio gratuita.

Perché scegliere una eSIM invece del roaming

L’obiettivo dell’offerta di Saily è ridurre le spese di connessione durante i soggiorni negli USA. Il gruppo utilizza le reti dei principali operatori locali e supporta connessioni 3G, 4G, LTE e 5G, in base alla copertura disponibile nella zona visitata.

Tra i vantaggi dichiarati dall’azienda figurano:

attivazione digitale senza SIM fisica;

hotspot senza limitazioni;

assistenza clienti via chat 24 ore su 24;

compatibilità con gli smartphone che supportano la tecnologia eSIM;

copertura nelle principali destinazioni statunitensi, comprese New York, Miami, Orlando, Las Vegas, California e Hawaii;

possibilità di mantenere il proprio numero di telefono principale.

Come attivare la eSIM Saily per gli States

L’attivazione richiede pochi passaggi. Dopo aver scelto il piano dati, è necessario scaricare l’app Saily, installare il profilo eSIM e abilitare il roaming dati. La connessione si avvierà automaticamente all’arrivo negli USA.

Un aspetto da considerare riguarda la finestra di attivazione: tutti i piani devono essere utilizzati entro 30 giorni dall’acquisto. Se si attivano manualmente entro tale termine, l’attivazione avviene in modo automatico.