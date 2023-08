Divulgazione e governance della sicurezza informatica, tra nuove regole e minacce in evoluzione

In un’epoca in cui il paesaggio digitale permea ogni aspetto dell’attività aziendale, la necessità di pratiche di sicurezza informatica robuste non è mai stata così cruciale.

Riconoscendo la gravità degli incidenti di sicurezza informatica, la Securities and Exchange Commission (SEC) americana ha adottato misure decisive per rafforzare la trasparenza e la governance in questo settore.

Nuove regole per la divulgazione della sicurezza informatica

Il 26 luglio 2023, la SEC ha adottato nuove regole che segnano un momento di svolta nel campo della divulgazione della sicurezza informatica.

Queste regole impongono alle società quotate in borsa di divulgare gli incidenti di sicurezza informatica materiali entro quattro giorni lavorativi. La rilevanza di queste regole è sottolineata dalle parole del Presidente della SEC, Gary Gensler: “Che si tratti di una società che perde una fabbrica in un incendio o di milioni di file in un incidente di sicurezza informatica, potrebbe essere rilevante per gli investitori.”

L’obiettivo centrale è stabilire un quadro standardizzato, coerente e comparabile per le divulgazioni sulla sicurezza informatica che aiuti sia gli investitori che le aziende.

Il nucleo delle nuove regole ruota attorno agli incidenti di sicurezza informatica materiali, che includono due aspetti vitali: l’ampiezza della divulgazione e l’urgenza dei tempi. Ai sensi delle regole modificate, le società sono obbligate a rivelare elementi essenziali degli incidenti, compresa la loro natura, portata, tempistica e impatto materiale. Sebbene l’attenzione sia focalizzata sulla materialità, le regole riconoscono la necessità di tutelare dettagli tecnici, riducendo così il potenziale sfruttamento avversario.

In modo cruciale, la determinazione della materialità avvia un conciso countdown di quattro giorni per la divulgazione, una variazione rispetto allo standard precedente “il prima possibile”. Questa revisione trova un equilibrio tra consentire alle società di discernere con precisione l’impatto materiale e garantire una segnalazione tempestiva, favorisce così la trasparenza e la responsabilità.

Valutare, identificare e gestire i rischi materiali

La pietra angolare delle nuove regolamentazioni è l’introduzione dell’Articolo 106 del Regolamento S-K.

Questa fondamentale aggiunta impone alle aziende di delineare i loro processi per valutare, identificare e gestire rischi materiali derivanti da minacce alla sicurezza informatica. L’accento sull’integrazione di questi processi all’interno del sistema di gestione del rischio più ampio sottolinea la natura interconnessa della sicurezza informatica e della governance generale.

Sebbene l’obbligo di divulgare esplicitamente l’esperienza in materia di sicurezza informatica all’interno del consiglio di amministrazione sia stato omesso, alle aziende è chiesto di descrivere il ruolo della gestione nella valutazione e nella gestione dei rischi.

Questo aspetto fornisce intuizioni preziose sulla profondità della preparazione in materia di sicurezza informatica. Dettagliando i ruoli delle posizioni dirigenziali o dei comitati responsabili dei rischi informatici e delineando le modalità di comunicazione con il consiglio di amministrazione, le aziende possono sottolineare la vigilanza e l’efficacia della loro governance della sicurezza informatica.

L’interconnessione globale delle attività economiche ha reso imperativo considerare le implicazioni internazionali di queste regole.

Le nuove norme richiedono che gli emittenti privati esteri rispettino requisiti comparabili e divulgazioni analoghe nelle loro relazioni annuali. Inoltre, le norme richiedono la divulgazione delle “minacce alle sicurezza informatica materiali” attraverso il Form 6-K, garantendo una portata globale alla divulgazione.

Un altro aspetto fondamentale è l’integrazione dell’Inline XBRL per le nuove divulgazioni. Questa mossa promuove una maggiore trasparenza e facilita l’accessibilità delle informazioni ai regolatori e agli investitori. La marcatura dei dati consentirà un’analisi più approfondita e la creazione di prospetti standardizzati.

Conclusione

Le nuove regole della SEC rappresentano un passo significativo verso una maggiore trasparenza e responsabilità nel settore della sicurezza informatica. Tuttavia, le sfide evolutive delle minacce informatiche richiedono un approccio continuo all’innovazione e alla preparazione.

Le aziende devono non solo aderire alle regole, ma anche sviluppare una cultura di sicurezza informatica che rifletta l’impegno per la protezione delle risorse critiche e la conservazione della fiducia degli stakeholder.

Mentre le aziende si adattano alle nuove normative, devono considerare l’efficacia delle loro pratiche di sicurezza informatica e l’efficacia della loro governance. Questa riflessione è fondamentale per affrontare la minaccia in continua evoluzione e per garantire una risposta rapida e ben coordinata agli incidenti di sicurezza informatica.

L’adozione di processi robusti, l’integrazione dell’esperienza e la divulgazione tempestiva saranno gli strumenti chiave per garantire la resilienza di fronte alle sfide in evoluzione del mondo digitale.

Alla luce di questi sviluppi, il panorama della sicurezza informatica è destinato a continuare a cambiare. Le aziende sono chiamate non solo a rispondere alle nuove regolamentazioni, ma anche a mantenere un passo avanti rispetto alle minacce emergenti.

Solo attraverso una comprensione approfondita delle nuove regole, una preparazione solida e un impegno costante verso l’innovazione, le aziende possono affrontare le sfide della sicurezza informatica in un mondo sempre più digitale e interconnesso.

