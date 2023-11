Cyber security e privacy: la formazione al centro, per unire due mondi sempre più interconnessi

Di fronte a una trasformazione digitale sempre più veloce, è fondamentale promuovere la diffusione di una cultura comune focalizzata sulla sicurezza e la protezione dei dati.

Quello della sicurezza informatica è, infatti, un argomento di primaria importanza che coinvolge sia enti che aziende di ogni dimensione e settore, data la crescente minaccia degli attacchi informatici e la necessità di proteggere i dati.

Per far fronte a tali sfide, è necessario adottare un nuovo approccio che comprenda la formazione continua, l’utilizzo di tecnologie avanzate e processi efficaci, nonché una cooperazione costruttiva tra i team di cyber security, IT e privacy. Questi ambiti richiedono competenze diverse ma complementari per garantire la sicurezza dei dati e la conformità alle normative sulla privacy.

In questo contesto, il prossimo 29 novembre presso il Centro Congressi del Crowne Plaza Hotel di Verona si terrà il cyber & privacy secsolutionforum 2023, un evento che rappresenta un’opportunità unica per approfondire le tematiche relative alla sicurezza informatica.

Cyber security e privacy: due facce della stessa medaglia

Il cyber & privacy secsolutionforum 2023 è un evento che unisce due mondi interconnessi, la cyber security e la privacy, che stanno sempre più collaborando per creare soluzioni all’avanguardia. L’evento di Verona rappresenta un’opportunità unica per comprendere come queste due aree si stiano integrando e richiedano soluzioni sempre più avanzate, alimentando un mercato in continua crescita.

WHITEPAPER Cosa si può chiedere a ChatGPT? Scarica la guida 2023: consigli per l’uso, esempi ed opinioni

La sicurezza delle applicazioni è fondamentale per identificare i rischi, le minacce e le vulnerabilità che i cyber criminali potrebbero sfruttare per infiltrarsi nei sistemi.

La sicurezza fisica e la cyber devono quindi collaborare per creare un mondo innovativo, con il supporto di professionisti qualificati come security manager e CISO (Chief Information Security Officer), che giocano un ruolo fondamentale nella cooperazione tra i diversi settori della sicurezza, individuando anche i punti deboli della catena.

L’obiettivo del cyber & privacy secsolutionforum 2023 è fornire uno spazio di dialogo comune ai professionisti che si occupano di proteggere i dati.

L’evento vedrà la partecipazione di esperti del settore giuridico e informatico, rappresentanti della sicurezza nazionale, accademici, associazioni, istituzioni e aziende, che analizzeranno le tendenze e gli scenari di un mercato in continua evoluzione. Saranno condivise le migliori pratiche, alla luce delle tecnologie disponibili e delle norme vigenti, e saranno presentate le ultime innovazioni nel campo della sicurezza informatica.

La formazione al centro

Questo nuovo evento dedicato a privacy e cyber security vuole dunque dare risposte concrete e aggiornare i professionisti della sicurezza a tutti i livelli, inclusi CISO, security manager, risk manager, Data Protection Officer, IT manager, giuristi d’impresa, dirigenti d’azienda, funzionari di comuni, enti e forze dell’ordine, consulenti, system integrator, installatori e impiantisti.

Inoltre, l’evento mira a creare sinergie per interpretare l’evoluzione del settore e immaginare modelli di sviluppo che integrino le migliori competenze e conoscenze nei due ambiti. Il programma dell’evento prevede sessioni plenarie, seminari di approfondimento e workshop paralleli.

Come partecipare all’evento

Durante l’evento, saranno presentati i dati del sondaggio condotto dall’osservatorio di Federprivacy “Cybersecurity & Privacy, gap e margini di convergenza tra gli addetti ai lavori”. Gli operatori del settore sono invitati a partecipare a questo sondaggio per facilitare la convergenza e la cooperazione tra professionisti del settore legale e informatico.

La partecipazione all’evento è gratuita, ma è necessario registrarsi in anticipo sulla pagina dedicata.

Inoltre, sono previsti crediti formativi professionali riconosciuti da vari enti e istituzioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA