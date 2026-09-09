Il piano Avast Premium Security per 10 dispositivi viene proposto a 39,99 euro per il primo anno, contro un prezzo di rinnovo indicato in 99,99 euro.

L’offerta di Avast consente di proteggere PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone/iPad e include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

La promozione di Avast punta a ridurre il costo iniziale della protezione per nuclei familiari e utenti con più dispositivi, concentrandosi sulle principali minacce digitali, dalle infezioni malware alle truffe basate sull’intelligenza artificiale.

Avast garantisce una copertura estesa a 10 dispositivi

Il principale elemento economico dell’offerta di Avast è il numero di dispositivi coperti. Il piano consente di utilizzare la protezione su un massimo di 10 apparecchi, senza limitarsi a una singola piattaforma.

La copertura comprende Windows, macOS, Android e iOS. Questo permette di concentrare più dispositivi sotto un unico abbonamento, invece di acquistare protezioni separate.

Sul fronte antivirus, il pacchetto blocca virus e malware e aggiunge una difesa specifica contro il ransomware. Quest’ultimo può cifrare i dati presenti sul dispositivo e chiedere un riscatto per ripristinarne l’accesso.

L’antivirus include la difesa contro phishing, frodi e deepfake

La componente anti-truffa amplia la protezione oltre il semplice malware. L’Assistente Avast aiuta a individuare possibili truffe online, mentre gli strumenti dedicati segnalano contenuti e comunicazioni fraudolente.

Il sistema affronta anche una minaccia sempre più rilevante: i deepfake. L’offerta consente di identificare video falsi e contenuti manipolati, aggiungendo un controllo ulteriore durante la navigazione.

Sono inoltre previste funzioni per bloccare SMS e chiamate fraudolente. La protezione comprende anche i siti di phishing, i portali contraffatti e quelli considerati non sicuri.

Controllo delle reti e accessi remoti

Un’altra funzione riguarda la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi. Il controllo consente di individuare potenziali rischi quando il dispositivo si collega a una rete.

Premium Security interviene anche contro gli attacchi con accesso remoto al PC. Questa difesa riduce il rischio di intrusioni ottenute attraverso tecniche che consentono a soggetti esterni di controllare il computer.

Quanto costa Avast Premium Security

Il vantaggio economico dell’offerta di Avast emerge dal confronto tra il prezzo promozionale e quello indicato per il rinnovo. La tariffa iniziale di 39,99 euro equivale a circa 3,33 euro al mese nel primo anno.

Piano Dispositivi Prezzo indicato Primo anno Risparmio Premium Security 1+1 72,99 € 39,99 € 45% Premium Security 10 99,99 € 39,99 € 60%

Il dato più rilevante riguarda quindi il piano multi-dispositivo. Con 39,99 euro nel primo anno, il costo medio scende a circa 4 euro per dispositivo, considerando tutti i 10 dispositivi disponibili.

La tariffa promozionale riguarda il primo anno. Il prezzo indicato per il rinnovo successivo è di 99,99 euro all’anno, elemento da valutare prima della sottoscrizione.

La proposta comprende inoltre la garanzia di rimborso entro 30 giorni.