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Avast Premium Security sconta del 60% il piano per 10 dispositivi: protezione completa contro ransomware e deepfake

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Avast Premium Security arriva a 39,99 euro per il primo anno nel piano destinato a 10 dispositivi, con uno sconto del 60% rispetto al prezzo indicato di 99,99 euro. La soluzione integra antivirus, difese anti-ransomware e strumenti contro phishing, frodi online e deepfake

Pubblicato il 9 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Avast Premium: i 3 punti chiave

  • Offerta: Avast Premium Security a 39,99 euro il primo anno (rinnovo a 99,99 euro), copre fino a 10 dispositivi su Windows, macOS, Android e iOS.
  • Protezione antivirus con difesa contro ransomware, blocco di virus/malware, strumenti anti-phishing, identificazione di deepfake e filtro per SMS/chiamate fraudolente.
  • Controllo reti e sicurezza Wi-Fi, protezione da accesso remoto, costo medio ~4€ per dispositivo il primo anno e garanzia di rimborso entro 30 giorni.
Riassunto generato con AI

Il piano Avast Premium Security per 10 dispositivi viene proposto a 39,99 euro per il primo anno, contro un prezzo di rinnovo indicato in 99,99 euro.

L’offerta di Avast consente di proteggere PC Windows, Mac, smartphone Android e iPhone/iPad e include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

La promozione di Avast punta a ridurre il costo iniziale della protezione per nuclei familiari e utenti con più dispositivi, concentrandosi sulle principali minacce digitali, dalle infezioni malware alle truffe basate sull’intelligenza artificiale.

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Avast garantisce una copertura estesa a 10 dispositivi

Il principale elemento economico dell’offerta di Avast è il numero di dispositivi coperti. Il piano consente di utilizzare la protezione su un massimo di 10 apparecchi, senza limitarsi a una singola piattaforma.

La copertura comprende Windows, macOS, Android e iOS. Questo permette di concentrare più dispositivi sotto un unico abbonamento, invece di acquistare protezioni separate.

Sul fronte antivirus, il pacchetto blocca virus e malware e aggiunge una difesa specifica contro il ransomware. Quest’ultimo può cifrare i dati presenti sul dispositivo e chiedere un riscatto per ripristinarne l’accesso.

L’antivirus include la difesa contro phishing, frodi e deepfake

La componente anti-truffa amplia la protezione oltre il semplice malware. L’Assistente Avast aiuta a individuare possibili truffe online, mentre gli strumenti dedicati segnalano contenuti e comunicazioni fraudolente.

Il sistema affronta anche una minaccia sempre più rilevante: i deepfake. L’offerta consente di identificare video falsi e contenuti manipolati, aggiungendo un controllo ulteriore durante la navigazione.

Sono inoltre previste funzioni per bloccare SMS e chiamate fraudolente. La protezione comprende anche i siti di phishing, i portali contraffatti e quelli considerati non sicuri.

Controllo delle reti e accessi remoti

Un’altra funzione riguarda la verifica della sicurezza delle reti Wi-Fi. Il controllo consente di individuare potenziali rischi quando il dispositivo si collega a una rete.

Premium Security interviene anche contro gli attacchi con accesso remoto al PC. Questa difesa riduce il rischio di intrusioni ottenute attraverso tecniche che consentono a soggetti esterni di controllare il computer.

Quanto costa Avast Premium Security

Il vantaggio economico dell’offerta di Avast emerge dal confronto tra il prezzo promozionale e quello indicato per il rinnovo. La tariffa iniziale di 39,99 euro equivale a circa 3,33 euro al mese nel primo anno.

PianoDispositiviPrezzo indicatoPrimo annoRisparmio
Premium Security1+172,99 €39,99 €45%
Premium Security1099,99 €39,99 €60%

Il dato più rilevante riguarda quindi il piano multi-dispositivo. Con 39,99 euro nel primo anno, il costo medio scende a circa 4 euro per dispositivo, considerando tutti i 10 dispositivi disponibili.

La tariffa promozionale riguarda il primo anno. Il prezzo indicato per il rinnovo successivo è di 99,99 euro all’anno, elemento da valutare prima della sottoscrizione.

La proposta comprende inoltre la garanzia di rimborso entro 30 giorni.

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